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ખારાઘોડા રણમાં 5000 એકર જમીન કંપનીને ફાળવતાં અગરિયાઓમાં આક્રોશ, 23 જૂને પ્રાંત કચેરીનો ઘેરાવ

રણ વિસ્તારમાં આવેલી ખારાઘોડા-દેહગામ વચ્ચેની 5000 એકર જમીન પ્રજ્ઞાનાભ બ્રોકર એલએલપી કંપનીને વાર્ષિક 3 કરોડ રૂપિયાના ભાડાથી આપી દીધી છે.

ખારાઘોડા રણમાં 5000 એકર જમીન કંપનીને ફાળવતાં અગરિયાઓમાં આક્રોશ, 23 જૂને પ્રાંત કચેરીનો ઘેરાવ
ખારાઘોડા રણમાં 5000 એકર જમીન કંપનીને ફાળવતાં અગરિયાઓમાં આક્રોશ, 23 જૂને પ્રાંત કચેરીનો ઘેરાવ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 10:58 AM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મીઠું પકવતું શહેર એટલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું ખારાઘોડા. અહીંની જમીનો અત્યાર સુધી હિન્દુસ્તાન સોલ્ટ લિમિટેડ કંપની પાસે હતી. કંપની આ જમીનો અગરિયાઓને ભાડે આપીને મીઠાનું ઉત્પાદન કરાવતી હતી.

તાજેતરમાં હિન્દુસ્તાન સોલ્ટ લિમિટેડે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ટેન્ડર અન્વયે રણ વિસ્તારમાં આવેલી ખારાઘોડા-દેહગામ વચ્ચેની 5000 એકર જમીન પ્રજ્ઞાનાભ બ્રોકર એલએલપી કંપનીને વાર્ષિક 3 કરોડ રૂપિયાના ભાડાથી આપી દીધી છે.

જમીન મેળવ્યા બાદ આ કંપનીએ અહીં વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સની કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે. કંપનીએ 5000 એકર જમીન પર ગેરકાયદેસર ઊંચા પાળા બાંધવાની શરૂઆત કરી, જેના કારણે 500 થી વધુ અગરિયાઓના રણમાં જવાના રસ્તા બંધ થઈ ગયા છે અને તેમની જમીનોને પણ નુકસાન થયું છે. વરસાદી પાણીના કુદરતી વહેણના રસ્તાઓ પણ અવરોધાઈ ગયા છે.

ખારાઘોડા રણમાં 5000 એકર જમીન કંપનીને ફાળવતાં અગરિયાઓમાં આક્રોશ, 23 જૂને પ્રાંત કચેરીનો ઘેરાવ (ETV Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે અગરિયાઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે. પ્રાથમિક તબક્કામાં ખારાઘોડા પ્રાથમિક શાળા ખાતે સંમેલન યોજાયું હતું અને ત્યારબાદ 23 જૂને પાટડી પ્રાંત કચેરીના ઘેરાવાની ચીમકી આપવામાં આવી હતી.

ધારાસભ્ય અને કલેક્ટરની દરમિયાનગીરી બાદ હાલ કંપની દ્વારા થતી કામગીરી અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવી છે. આ જમીન પર કંપની ગ્રીન એનર્જી (સોલર પ્લાન્ટ) અને કેમિકલ પ્રોજેક્ટ સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહી છે.

અગરિયાઓની મુખ્ય ચિંતાઓ:

  • દર વર્ષે સરકારને 400 થી 500 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થવાની શક્યતા
  • ઘુડખર અભ્યારણ્યના વિસ્તારમાં વાડ લગાવવામાં આવી હોવાથી વન્યપ્રાણીઓને નુકસાન
  • મીઠા ઉત્પાદનમાં ઘટાડો અને અગરિયાઓની જમીન ઘટવી

પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીએ જણાવ્યું કે માત્ર વાર્ષિક 3 કરોડ ભાડામાં 5000 એકર જમીન આપી દેવાતાં અગરિયાઓની રોજી-રોટી સામે સવાલ ઊભો થયો છે. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે જો સરકાર હિન્દુસ્તાન સોલ્ટ અને સંબંધિત કંપનીઓને જમીનમાંથી બહાર નહીં કાઢે તો રાજ્યવ્યાપી અગરિયા આંદોલન થશે.

પાટડીના ધારાસભ્ય પી.કે. પરમારે જણાવ્યું કે અગરિયાઓના અસ્તિત્વ સામે જોખમ છે. તેમણે પીડિત અગરિયાઓની મુલાકાત લીધી છે અને કામ અસ્થાયી રૂપે બંધ કરાવ્યું છે. પ્રોજેક્ટ રદ કરવા માટે કલેક્ટર અને મંત્રીઓને રજૂઆત કરવામાં આવશે.

હાલ અગરિયાઓ 23 જૂને પાટડી પ્રાંત કચેરીનો ઘેરાવો કરવાની તૈયારીમાં છે.

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