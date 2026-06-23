ખારાઘોડામાં અગરિયાઓનો વિરોધ: હિન્દુસ્તાન સોલ્ટની જમીન ભાડાપટ્ટે આપવા વિરુદ્ધમાં અપાયું આવેદન પત્ર
દસાડા તાલુકા સેવા સદનમાં ધરણા કરી આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.
Published : June 23, 2026 at 9:43 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા તાલુકાના ખારાઘોડામાં કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની હિન્દુસ્તાન સોલ્ટ લિમિટેડ કંપની દ્વારા રણમાં ખાનગી કંપનીને ૫૦૦૦ એકર જમીન ભાડાપટ્ટે ફાળવી દેવાતા અગરિયાઓના રોજગાર પર અસર પહોંચી છે. જેથી અગરિયાઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે.
‘અગર બચાવો, અગરિયા બચાવો’ના નારા હેઠળ પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીની અધ્યક્ષતામાં બેઠક બાદ પાટડી સ્થિત દસાડા તાલુકા સેવા સદનમાં ધરણા કરી આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. હિન્દુસ્તાન સોલ્ટ લિમિટેડ હસ્તક જમીન હોવાના કારણે આંગણવાડી તેમજ સરકારી આવાસ યોજનાનો લાભ મળી શકતો નથી, જેથી અગરિયાઓ સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે. આ મુદ્દે પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીની અધ્યક્ષતામાં વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો.
બીજી તરફ દસાડાના વર્તમાન ધારાસભ્ય પી. કે. પરમાર દ્વારા પણ ખારાઘોડા ખાતે અગરિયાઓ સાથે બેઠક કરવામાં આવી હતી અને નિરાકરણની ખાતરી આપવામાં આવી હતી.
ખારાઘોડાના પૂર્વ સરપંચ બાબુલાલ ભાયાણીએ જણાવ્યું કે, હિન્દુસ્તાન સોલ્ટ લિમિટેડ કંપની કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની છે. આથી રાજ્ય સરકાર નિવેડો લાવી શકે નહીં. હવે જોવાનું એ રહ્યું છે કે અગરિયાઓને હિન્દુસ્તાન સોલ્ટ લિમિટેડ કંપની દ્વારા થતી હેરાનગતિનું નિરાકરણ ક્યારે આવશે.
અગરિયાઓ દ્વારા પ્રાંત કચેરીની અંદરના ભાગે સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ પણ દોડી આવી હતી અને સમગ્ર મુદ્દે મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. હિન્દુસ્તાન સોલ્ટ અને અન્ય કંપનીઓને રણમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે તેવી માંગ અગરિયાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ‘અગર બચાવો, અગરિયા બચાવો’ના નારા સાથે વિરોધ પ્રદર્શન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
સમગ્ર ઘટના અંગે પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, “આ હજુ શરૂઆત છે. ૫૦૦થી વધુ અગરિયાઓના અસ્તિત્વ સામે સવાલ છે અને સરકારની તિજોરીને પણ નુકસાન છે. કારણ કે ત્રણ કરોડ રૂપિયા વાર્ષિક ભાડાથી આ જમીન ભાડે આપી દેવામાં આવી છે. જેમાં બ્રોમિંગ અને સોલાર પેનલ્સ નાખવામાં આવશે અને કંપનીને દર વર્ષે ૩૦૦ કરોડથી વધુનો નફો થવાનો છે. હજુ આ આંદોલનની શરૂઆત છે. સરકારને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને અગરિયાઓની રોજી-રોટી ઉપર પણ સવાલ છે. જો કંપનીનું નામ તો નહીં જોકે આ પ્રોજેક્ટ બંધ નહીં કરવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ પૂર્વ ધારાસભ્ય સોલંકીએ આપી છે.”
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