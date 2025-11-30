ભાવનગરમાં બે મેગા ડિમોલિશન બાદ મહાનગરપાલિકાનું બુલડોઝર હજુ આગળ વધશે, હવે આ વિસ્તારનો વારો
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા મડ્રેસા અને ફુલસરમાં કરેલા મોટા ડીમોલેશન બાદ આગામી દિવસોમાં ટીપી સ્કીમ નીચે આવતા રસ્તાઓમાં ડિમોલિશન હાથ ધરશે.
Published : November 30, 2025 at 10:05 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં અકવાડા અને ફુલસરમાં બે મોટા ડિમોલિશન હાથ ધર્યા છે. જેમાં પાકા બાંધકામો હટાવવાની પ્રક્રિયા થઈ છે. મહાનગરપાલિકા વિકાસના કાર્યોને લઈને રસ્તામાં થયેલા દબાણો હટાવી રહી છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે છેલ્લા બે વર્ષમાં અને આગામી દિવસોમાં મહાનગરપાલિકા કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી કરશે અને કરવાની છે તેને લઈને માહિતી મેળવી હતી.
છેલ્લાં બે વર્ષમાં કરાયેલી કાર્યવાહી
ભાવનગર શહેરના અકવાડામાં ટીપી સ્કીમ નીચે આવતા માર્ગમાં અડચણરૂપ મદ્રેસાના કેટલાક પાકા બાંધકામોને મહાનગરપાલિકા દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. જો કે ત્યારબાદ બીજું મેગા ઓપરેશન મહાનગરપાલિકા દ્વારા ફુલસર વિસ્તારમાં માર્ગને લઈને કરવામાં આવ્યું. જેમાં 70 જેટલા કાચા પાકા બાંધકામો દૂર કરવામાં આવ્યા છે.
આ વિશે ભાવનગર મહાનગર પાલિકાના ટાઉન પ્લાનિંગના અધિકારી અશોક વેગડે જણાવ્યું હતું કે, ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગ દ્વારા શહેર વિસ્તારમાં વર્ષ 2023/24 અને 2024/25 માં કુલ 350 જેટલા મકાનો રસ્તામાં આવતા હોય તેને દૂર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ વર્ષ 2025/26 માં કુલ 80 મકાનો તેમજ 25 કમ્પાઉન્ડ દિવાલો દૂર કરવામાં આવી છે.
આગામી સમયમાં આ વિસ્તારનો વારો
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ટીપી સ્કીમ નીચે આવતા માર્ગમાં અડચણ રૂપ દબાણો ઉપર બુલડોઝર ફેરવી રહી છે, ત્યારે ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગના અધિકારી અશોક વેગડે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે કોર્પોરેશન તરફથી રસ્તાઓનો આયોજન કરવામાં આવેલું છે, તેમાં અંદાજે 40 કિલોમીટર જેટલા ટીપી સ્કીમમાં આવેલા રસ્તા છે, તેને ખુલ્લા કરવામાં આવનાર છે. ખાસ કરીને જોઈએ તો રુવા, અકવાડા, અધેવાડા, સીદસર જેવા વિસ્તારોમાં આગામી દિવસોમાં ટીપી સ્કીમ નીચે આવતા તમામ રસ્તાઓને ખુલ્લા કરવામાં આવશે.
આગામી દિવસોમાં હજુ 40 કિમીના રસ્તામાં દબાણો હટાવાશે
મહાનગરપાલિકાને ટીપી સ્કીમ નીચે આવતા રસ્તાઓની પહોળાઈ વિવિધ પ્રકારની હોય છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં 40 કિલોમીટરના રસ્તાઓ ખુલ્લા કરવા માટે ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગ તૈયાર છે. ત્યારે ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગના અધિકારી અશોક વેગડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 40 કિલોમીટરના રસ્તાઓ ખુલ્લા કરવા માટે જોઈએ તો 75 મીટર, 60 મીટર, 45 મીટર, 36 મીટર, 30 મીટર,24 મીટર, 21 મીટર, 18 મીટર, 15 મીટર અને 12 મીટરના કુલ 50 જેટલા રસ્તાઓ ખુલ્લા કરવામાં આવનાર છે.
રસ્તાઓ ખુલ્લા કરવા સાથે પ્રથમ વખત પુનઃ સ્થાપન
મહાનગરપાલિકાના ટીપી સ્કીમના રસ્તાઓ ખુલ્લા કરવા માટે મોટાભાગના લોકોના જતા મકાનોને લઈને મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ વખત પુનઃસ્થાપનની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરાઈ છે. પીએમ જય યોજનાના ઇન્ચાર્જ અધિકારી એન.વી.વઢવાણિયાએ મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ વખત ફુલસર વિસ્તારના ટીપી સ્કીમમાં આવતા મકાનોને પગલે પુનઃસ્થાપનની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે.
પાંચ વર્ષ પહેલા અંદાજે 118 જેટલા મકાનનો સર્વે કરાયો હતો. જે પૈકી 62 જેટલા મકાન ધારકો પોતાના પુરાવા આપવામાં સમર્થ રહેતા તેમને આવાસના મકાનો ફાળવવામાં આવ્યા છે ત્યારે અન્ય લોકો પુરાવા આપી શક્યા ન હતા.