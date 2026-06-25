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માલપુર નજીક વાત્રક નદીમાંથી બે મૃતદેહ મળતા ચકચાર, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

અરવલ્લી જિલ્લાના માલપુર તાલુકા નજીક આવેલી વાત્રક નદીમાંથી એક પુરુષ અને મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઇ છે.

માલપુર નજીક વાત્રક નદીમાંથી બે મૃતદેહ મળતા ચકચાર
માલપુર નજીક વાત્રક નદીમાંથી બે મૃતદેહ મળતા ચકચાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 9:42 PM IST

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મોડાસા: અરવલ્લી જિલ્લાના માલપુર તાલુકા નજીક આવેલી વાત્રક નદીમાંથી એક પુરુષ અને મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઇ છે. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં નદી કિનારે પહોંચ્યા હતા. બનાવની જાણ થતા પોલીસ કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી.

વાત્રક નદીમાં બે લોકોના મૃતદેહ મળતા ચકચાર

પ્રાથમિક તપાસમાં મૃતક બન્ને મેઘરજ તાલુકાના શારંગપુર ગામના હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતકોની ઓળખ રાધાબેન રતાભાઇ બારીયા (ઉં.વ.28) અને મહેશ ડામોર તરીકે થઇ છે. રાધાબેન ત્રણ સંતાનોની માતા હતા જ્યારે મહેશભાઇને ચાર દીકરી અને એક દીકરો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બન્ને એક દિવસ અગાઉ પોતાના ઘરેથી નીકળ્યા બાદ ગુમ થયા હોવાનું પરિવારજનોએ જણાવ્યું છે.

ઘટનાની જાણ થતા જ માલપુર પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે સ્થાનિક લોકોની મદદથી બન્ને મૃતદેહોને નદીમાંથી બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડ્યા હતા.

મળતી માહિતી અનુસાર આ બન્નેએ પોતાના શરીરે દુપટ્ટો બાંધી વાત્રક નદીમાં ઝંપલાવી આત્મહત્યા કરી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, ઘટનાનું સાચુ કારણ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને પોલીસ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

હાલ માલપુર પોલીસ દ્વારા અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી સમગ્ર ઘટનાના તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. બંનેના મૃત્યુ પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું છે તે અંગે પોલીસ તપાસ બાદ વધુ વિગતો બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.

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