સુપ્રીમના આદેશ બાદ રાજ્યની જેલ વ્યવસ્થા સુધારની દિશામાં મોટું પગલું, ગુજરાત હાઈકોર્ટની સુઓ મોટો અરજી

આ અરજી ઓપન કરેક્શનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન (OCI) એટલે કે મુક્ત જેલોની સ્થાપના, વિસ્તરણ અને કેદીઓના પુનઃવસન સાથે સંકળાયેલી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 7:20 PM IST

અમદાવાદ: સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશોને આધારે ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ સુઓ મોટો અરજી હાથ ધરી છે, જે રાજ્યની જેલ વ્યવસ્થામાં સુધાર માટે એક મોટું પગલું માનવામાં આવે છે. આ અરજી ખાસ કરીને ઓપન કરેક્શનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન (OCI) એટલે કે મુક્ત જેલોની સ્થાપના, વિસ્તરણ અને કેદીઓના પુનઃવસન સાથે સંકળાયેલી છે. સુપ્રીમ કોર્ટએ દેશભરની જેલોમાં સુધારાત્મક અને માનવિય દ્રષ્ટિકોણ અપનાવવા માટે અનેક માર્ગદર્શિકા આપી છે. જેમાં મુખ્યત્વે દરેક રાજ્યમાં એક સ્ટેટ મોનિટરિંગ કમિટી રચવાનો નિર્દેશ છે. આ કમિટીનું અધ્યક્ષપદ ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન સંભાળશે.

આ મુદ્દે એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ હાઈકોર્ટને માહિતી આપી હતી કે, રાજ્યમાં OCI સુવિધાઓનો વિસ્તાર કરવાની દિશામાં પ્રયાસો શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે નવી બનનાર મોનીટરીંગ કમિટીમાં સરકારના બે મહત્વપૂર્ણ અધિકારીઓ — ગૃહ વિભાગના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી અને જેલના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ મુજબ, આ કમિટીએ પોતાનો પ્રથમ સ્ટેટસ રિપોર્ટ 21 ઓગસ્ટ 2026 સુધીમાં હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો રહેશે, જ્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમગ્ર રાજ્યનો સંકલિત રિપોર્ટ 31 માર્ચ 2027 સુધીમાં સુપ્રીમ કોર્ટને મોકલશે.

હાલમાં ગુજરાતમાં અમદાવાદ, વડોદરા, અમરેલી અને જૂનાગઢ ખાતે OCI કાર્યરત છે. OCI એક એવી જેલ વ્યવસ્થા છે જ્યાં કેદીઓને વધારે સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે છે, તેઓ કામ શીખી શકે છે, કમાણી કરી શકે છે અને સમાજમાં પુનઃસ્થાપિત થવા માટે તૈયાર થાય છે.

સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટ મિત્ર દ્વારા મહિલાઓને OCIમાં ઓછા પ્રમાણમાં પ્રવેશ મળતો હોવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. જેના જવાબમાં કોર્ટએ સૂચન કર્યું કે મહિલાઓ માટે અલગ બેરેક અને સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવે અને તેમની ભાગીદારી વધારવામાં આવે. તે ઉપરાંત, OCIને માત્ર મજૂરી કેન્દ્ર ન રાખીને તેને કૌશલ્ય વિકાસ અને શિક્ષણના કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂકાયો. જેમાં કમ્પ્યુટર ટ્રેનિંગ, વિવિધ વોકેશનલ કોર્સ અને યોગ્ય વેતન જેવી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

હાઈકોર્ટે રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ OCI સુવિધાઓ શરૂ કરવાની જરૂરિયાત દર્શાવી છે. સામાન્ય રીતે 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરની મહિલા કેદીઓને OCIમાં જવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે આ નિયમોને વધુ સરળ બનાવવા સૂચન કર્યું છે. આ સમગ્ર મુદ્દે આગામી સુનાવણી 19 જૂનના રોજ યોજાશે, જેમાં વધુ દિશા-નિર્દેશ મળવાની સંભાવના છે.

OPEN CORRECTIONAL INSTITUTION
