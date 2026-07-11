જામનગરની ઐતિહાસિક ઓળખ પાછી ફરી, 'ભુજિયા કોઠો' ફરી જીવંત થતાં શહેરની વધી શાન
જામનગરની ઐતિહાસિક ધરોહર અને સ્થાપત્ય કલાના બેનમૂન નમૂના સમાન 'ભુજિયા કોઠો' જીર્ણોદ્ધારની કામગીરી બાદ ફરી જીવંત બન્યો છે, અને શહેરની શાન વધારી રહ્યો છે.
Published : July 11, 2026 at 7:09 PM IST
જામનગર: જામનગરની ઐતિહાસિક ધરોહર અને સ્થાપત્ય કલાના બેનમૂન નમૂના સમાન 'ભુજિયા કોઠા'ના પુનઃનિર્માણ (રેસ્ટોરેશન)નો પ્રથમ તબક્કો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયો છે. અંદાજે 174 વર્ષ જૂનો આ ઐતિહાસિક ભુજિયા કોઠો જામનગર શહેરની આગવી ઓળખ છે.
વર્ષો પહેલા આવેલા વિનાશક ભૂકંપ દરમિયાન આ રક્ષિત સ્મારકના ઉપરના ત્રણ માળ ધરાશાયી થઈ ગયા હતા. આ ભવ્ય વિરાસતને મૂળ સ્વરૂપમાં પાછી લાવવા માટે વર્ષ 2021માં જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા જીર્ણોદ્ધારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ભુજિયા કોઠાનો ભવ્ય ઇતિહાસ
જામનગરનો ઐતિહાસિક ભુજિયા કોઠો માત્ર એક સ્થાપત્ય નથી, પરંતુ લોકકલ્યાણનું પ્રતીક છે. જામ રણમલજી બીજાના શાસનકાળ દરમિયાન ભયંકર દુષ્કાળ સમયે પ્રજાને રોજગારી આપવાના ઉમદા હેતુથી આ કોઠાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઈ.સ. 1839થી 1852 દરમિયાન, આશરે 13 વર્ષના લાંબા સમયગાળામાં તૈયાર થયેલી આ ભવ્ય પાંચ માળની ઈમારતની ઊંચાઈ 137 ફૂટ છે, જે તે સમયે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની સૌથી ઊંચી ઈમારત ગણાતી હતી.
ઐતિહાસિક વિરાસત
આ ઐતિહાસિક વિરાસતના નિર્માણ પાછળ તે જમાનામાં ચાર લાખ પચીસ હજાર કોરીનો માતબર ખર્ચ થયો હોવાનો અંદાજ છે. આ કોઠાની ભૌગોલિક ઊંચાઈને કારણે તેનો ઉપયોગ 'હેલિયોગ્રાફી' (સૂર્યપ્રકાશ આધારિત સિગ્નલિંગ) પ્રકારના આધુનિક સંદેશા મોકલવાના પ્રમુખ કેન્દ્ર તરીકે થતો હતો. કોઠાના સ્થાપત્યની વાત કરીએ તો, પ્રવાસીઓ 66 પગથિયાં ચડીને તેના પ્રથમ માળે પહોંચી શકે છે. આ ઈમારતની અંદર ભવ્ય સિંહદ્વાર, મજબૂત કાષ્ઠ થાંભલાની કલાત્મક હારમાળા, મકરાકૃતિ કમાનો અને હીરા (ડાયમંડ)થી સુશોભિત અદ્ભુત રંગમંડપ આવેલા છે, જે પ્રાચીન રાજપૂત અને સ્થાપત્ય શૈલીની ભવ્યતા દર્શાવે છે.
મૂળ શૈલીનું જતન
રેસ્ટોરેશન દરમિયાન ખાસ કાળજી રાખવામાં આવી છે કે રાજાશાહી સમયમાં જે પદ્ધતિ અને સામગ્રીથી બાંધકામ થયું હતું, તે જ પદ્ધતિ જળવાઈ રહે. અંદરની સીડીઓ અને તમામ બાંધકામ જૂની રાજાશાહી શૈલીને આબેહૂબ આલેખે છે.
ભુજિયા કોઠાની વિશેષતાઓ
સૌરાષ્ટ્રનું સ્કાય સ્ક્રેપર
રાજાશાહી વખતમાં આ ઈમારત સૌરાષ્ટ્રની સૌથી ઊંચી ઈમારતોમાં સ્થાન ધરાવતી હોવાથી તેને 'સૌરાષ્ટ્રના સ્કાય સ્ક્રેપર' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતી હતી.
વોચ ટાવર તરીકે ઉપયોગ
ઊંચાઈ પર સ્થિત હોવાને કારણે તત્કાલીન સમયમાં સૈનિકો દ્વારા તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે 'વોચ ટાવર' તરીકે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની દેખરેખ રાખવા માટે થતો હતો.
જામનગર મહાનગરપાલિકાના વર્ક આસિસ્ટન્ટ હિરેન સોલંકીના જણાવ્યા અનુસાર, આ સ્મારકની પુનઃનિર્માણ કામગીરી આશરે સાડા ચાર વર્ષ સુધી ચાલી હતી, જેના ફેઝ-1નું કામ હવે સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થઈ ગયું છે. પુનઃનિર્માણ બાદ આ સ્થળ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવતા અત્યાર સુધીમાં 50 હજારથી વધુ મુલાકાતીઓ આ કોઠાની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે અને લોકો તરફથી ભારે ઉત્સાહજનક પ્રતિસાદ પણ મળી રહ્યો છે.
મુલાકાતીઓ માટે મુખ્ય આકર્ષણ
કોઠાના પ્રથમ માળ પર પ્રવાસીઓ માટે એક વિશેષ પ્રદર્શન તૈયાર કરાયું છે, જેમાં ભૂકંપ સમયે થયેલ નુકસાન અને ત્યારબાદ કરવામાં આવેલા રેસ્ટોરેશનની 'બીફોર-આફ્ટર' તસવીરો, બાંધકામની પદ્ધતિઓ અને વિવિધ કલાત્મક પેઇન્ટિંગ્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. સૌથી મોટું આકર્ષણ આ કોઠાનો પાંચમો માળ છે, જ્યાંથી સમગ્ર જામનગર શહેરનો વિહંગમ નજારો જોઈ શકાય છે. અહીંથી એક તરફ દરિયા કિનારો અને બીજી તરફ છેક થેબા ચોકડી સુધીનો વિસ્તાર અને જેસીઆર ટાવર સ્પષ્ટપણે નિહાળી શકાતા હોવાથી પ્રવાસીઓ અદ્ભુત આનંદ અનુભવે છે.
મુલાકાતનો સમય અને ટિકિટ
પ્રવાસીઓ બપોરે 12 વાગ્યાથી લઈને સાંજના 6.30 વાગ્યા સુધી આ કોઠાની મુલાકાત લઈ શકે છે. ખાસ નોંધનીય છે કે દર બુધવારે ભુજિયા કોઠો મુલાકાતીઓ માટે બંધ રહે છે. જો ટિકિટની વાત કરવામાં આવે તો આ કોઠાની એન્ટ્રી ટિકિટ પ્રતિવ્યક્તિ 25 રૂપિયા છે, જ્યારે 5 વર્ષથી ઓછી વ્યક્તિ માટે એન્ટ્રી ફ્રી છે.