સુરેન્દ્રનગરમાં ક્વોરી એસોસિએશનની હડતાળથી 5 હજાર લોકો કેવી રીતે બેરોજગાર બની ગયા?

ક્વોરી એસોસિએશન દ્વારા હડતાલ પાડવામાં આવતા ગુજરાતમાં ચાલતા તમામ વિકાસના કામો ઉપર તેની અસર જોવા મળી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ક્વોરી એસોસિએશનની હડતાળ
સુરેન્દ્રનગરમાં ક્વોરી એસોસિએશનની હડતાળ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 10:12 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું સાયલા ક્વોરી ઉદ્યોગનું હબ ગણવામાં આવે છે. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ચાલતી મોટી સાઈટ, રોડ-રસ્તાના કામો, મકાનના કામો તેમજ બાંધકામના કામોમાં વપરાતી કપચી છે તે સાયલાથી પૂરી પાડવામાં આવે છે. પરંતુ સરકાર દ્વારા આ ઉદ્યોગકારોના પ્રશ્નોના નિવેડો લાવવામાં ન આવતા છેલ્લા 13 દિવસથી ઉદ્યોગકારો હડતાલ ઉપર ઉતરવા પામ્યા છે, જેમાં જુના પડતર પ્રશ્નોના નિવેડા લાવવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે તેમજ સરકાર દ્વારા અગાઉ લીઝ અને સ્ટોક માપણી નહીં કરવા અંગેની બાંહેધરી આપવામાં આવી હતી, તે છતાં પણ આજે કપચીની લીજો આવેલી છે. ત્યાં સ્ટોક અને લીજની માપણીઓ કરવામાં આવી રહી છે, જેને લઇને ક્વોરી એસોસિએશન લાલઘુમ છે. સરકારમાં રજૂઆત અને સરકારની બાંહેધરી છતાં પણ નિયમોનું પાલન ન થતા અંતે એસોસિએશન દ્વારા હડતાલ પાડવામાં આવી છે જેને લઇને તેની અસર હવે રાજ્ય વ્યાપી જોવા મળી રહી છે. કપચી ઉદ્યોગ સાથે 5000થી વધુ ડમ્પર ચાલકોની રોજી રોટી પણ ઠપ્પ થઈ ગઈ છે. તેમનું જીવન ધોરણ ચલાવવું પણ હાલ મુશ્કેલ બની જવા પામ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ક્વોરી એસોસિએશનની હડતાળ (ETV Bharat Gujarat)

કપચી ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા અને ડમ્પરના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા 5000થી વધુ ડ્રાઇવરો બેરોજગાર બની ગયા છે. જેને લઈને તેમની હાલત કફોડી બની જવા પામી છે. જોકે આ એસોસિએશન દ્વારા હડતાલ પાડવામાં આવતા ગુજરાતમાં ચાલતા તમામ વિકાસના કામો ઉપર તેની અસર જોવા મળી રહી છે. સરકારને પણ રોયલ્ટી, ડીઝલની આવક બંધ થઈ ગઈ છે, તેમજ જીએસટી ઉપર પણ તેની સીધી અસર જોવા મળી રહી છે. એક બાજુ સરકારને તો ખોટ છે ત્યારે બીજી બાજુ આ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા મજૂરો, કામદારો, ડ્રાઇવરોની પરિસ્થિતિ પણ ખરાબ બની ગઈ છે. તેમને પોતાનું રોજિંદુ જીવન ચલાવવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે કારણ કે કપચી ઉદ્યોગ બંધ હોવાના કારણે ડમ્પરોના પૈડા થંભી ગયા છે જેને લઇને તેની સીધી અસરો કર્મચારીઓ મજૂરો અને ડ્રાઇવરો ઉપર જોવા મળી રહી છે.

આ અંગે આજે સાયલા ખાતે 5 હજારથી વધુ કપચી ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા કર્મચારી, ડ્રાઇવરો, મજૂરો એકત્રિત થયા હતા અને વિશાળ રેલી યોજીને મામલતદારને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. લીજો બંધ હાલતમાં છે ત્યારે સરકાર દ્વારા ક્વોરી એસોસિએશનના આગેવાનો સાથે બેઠક યોજવામાં આવે અને ખાસ કરીને તેમના પ્રશ્નો છે તે સાંભળી અને તેનું નિરાકરણ લાવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી અને 16 જેટલા પ્રશ્નો છે તેનું નિરાકરણ લાવી અને ફરી એક વખત આ ઉદ્યોગ ધમધમતો થાય જેથી ફરી 5000થી વધુ લોકોની રોજગારી શરૂ થાય તે અંગેની માંગ કરવામાં આવી હતી.

છેલ્લા 13 દિવસથી ઉદ્યોગ બંધ હાલતમાં છે જેને લઇને આ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા 10000થી વધુ નાના મોટા કર્મચારી ડ્રાઇવરો તેમજ અલગ અલગ સ્થળો ઉપર કપચી ઉદ્યોગમાં કામ કરતા લોકોની હાલત કફોડી બની ગઈ છે. ત્યારે ડ્રાઇવર તરીકે ફરજ બજાવતા સમીર ઠાકોર નામના યુવકે જણાવ્યું હતું કે, અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ કઠિન બની ગઈ છે. રસોડું ચલાવવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા ક્વોરી એસોસિએશનના આગેવાનો સાથે બેઠક યોજી અને પ્રશ્નના નિવેડા લાવવામાં આવે તેવી માંગ છે. નહિતર હજુ પણ પરિસ્થિતિ ગંભીર બની જશે. ત્યારે સરકાર દ્વારા પણ આ અંગે વિચારણા કરી અને હડતાલ તાત્કાલિક સમેટાય તે દિશામાં કામ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

