દિલ્હી બ્લાસ્ટ બાદ ગુજરાત પોલીસ દોડતી થઈ, રાજ્યભરમાં હાઈ એલર્ટ, પોલીસનું સઘન ચેકિંગ શરૂ

તમામ બોર્ડર અને ચેકપોસ્ટ પર બેરિકેટિંગ કરીને આવતા-જતા વાહનો અને મુસાફરોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

રાજ્યભરમાં હાઈ એલર્ટ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 11, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
અમદાવાદ : 10 નવેમ્બર, સોમવારની સાંજે 6:52 કલાકે દિલ્હીના લાલ કિલ્લાથી લગભગ 300 મીટર દૂર એક કારમાં અચાનક વિસ્ફોટ થયો. આ ઘટનામાં નવ લોકોના મોત થયા છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ બ્લાસ્ટ આતંકવાદી કાવતરું હોવાનું જણાતા દેશભરમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટની ઘટના બન્યાના આગલા દિવસે 9 નવેમ્બરે ગુજરાતમાંથી ત્રણ આતંકી ઝડપાયા હતા.

ગુજરાતભરમાં રેડ એલર્ટ

સંપૂર્ણ ગુજરાતમાં પણ સાવચેતી રુપે હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. પાકિસ્તાન બોર્ડરને અડીને આવેલા પાંચ જિલ્લા સહિત રાજ્યભરમાં પોલીસ વિભાગ દ્વારા સઘન ચેકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, ભાવનગર અને જૂનાગઢ સહિતના જિલ્લામાં રેલવે સ્ટેશન, એસટી બસ સ્ટેન્ડ, હોટલ અને ઢાબા, ધાર્મિક સ્થળો અને જાહેર સ્થળો પર તપાસ શરુ કરવામાં આવી છે. તમામ બોર્ડર અને ચેકપોસ્ટ પર બેરિકેટિંગ કરીને આવતા-જતા વાહનો અને મુસાફરોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

જાહેર જનતા જોગ અપીલ

ગુજરાત DGP દ્વારા ટ્વીટ કરીને માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, દિલ્હીના લાલ કિલ્લા વિસ્તારમાં થયેલા વિસ્ફોટનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી સ્પષ્ટ થયું નથી, છતાં ગુજરાત પોલીસ સતર્ક અને હાઈ એલર્ટ પર છે. હું બધા નાગરિકોને પણ અપીલ કરું છું કે તેઓ સતર્ક રહે, અને જો કોઈ શંકાસ્પદ બાબત ધ્યાનમાં આવે તો સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરે. કૃપા કરીને અફવાઓથી દૂર રહો અને ફક્ત ચકાસાયેલ માહિતી પર જ વિશ્વાસ કરો.

મુખ્ય ધાર્મિક સ્થળો પર સઘન ચેકિંગ

તકેદારીના ભાગરૂપે ગુજરાત પોલીસે રાજ્યભરમાં તપાસ શરુ કરી છે. ખાસ કરીને મુખ્ય ધાર્મિક સ્થળો જેમ કે દેવભૂમિ દ્વારકા મંદિર, સોમનાથ મહાદેવ મંદિર, પાવાગઢ અને અંબાજી મંદિર સહિતના વિસ્તારમાં ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાઈ એલર્ટના પગલે રેલવે સ્ટેશન અને બસ સ્ટેશન પર ખાસ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં ગુજરાતના સરહદી વિસ્તાર સહિત સુરત, દાહોદ, વડોદરા, ગોધરા, પંચમહાલ, બનાસકાંઠા, નવસારી, સાબરકાંઠા, ભરૂચ અને અંકલેશ્વરમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ અને ચેકિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે.

તમામ વાહનો અને મુસાફરોની તપાસ

દિલ્હી બ્લાસ્ટના પગલે નવસારી જિલ્લામાં પણ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. નવસારી શહેરના પ્રવેશદ્વાર પર પોલીસે ચેકીંગ હાથ ધર્યું છે. શહેરમાં પ્રવેશતા તેમજ બહાર નીકળતા લોકોની ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી છે. દિલ્હી-મુંબઈને જોડતા નવસારીના નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર પણ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશની સરહદ પર પોલીસ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં પ્રવેશતા તમામ વાહનોનું સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

