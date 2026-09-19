પ્લાસ્ટિક બાદ હવે કપડાંના કચરાની ચિંતા, ગુજરાત હાઇકોર્ટની AMCને ટકોર, ‘કાપડ રિસાઇકલિંગ માટે પણ કરો આયોજન’
ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ ચાલી રહેલી જાહેર હિતની અરજીની સુનાવણીમાં હવે કાપડ અને કપડાંના કચરાના રિસાઇકલિંગનો મુદ્દો પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે.
Published : September 19, 2026 at 8:45 AM IST
અમદાવાદઃ પ્લાસ્ટિકની બોટલો, થેલીઓ સહિતના પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણને નાથવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ ચાલી રહેલી જાહેર હિતની અરજીની સુનાવણીમાં હવે કાપડ અને કપડાંના કચરાના રિસાઇકલિંગનો મુદ્દો પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે. ચીફ જસ્ટિસની ખંડપીઠ સમક્ષ થયેલી સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણને નિયંત્રણમાં લેવા હાથ ધરાયેલી કામગીરી અંગે માહિતી મેળવી હતી.
સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે ટકોર કરી હતી કે, માત્ર પ્લાસ્ટિક જ નહીં, પરંતુ હવે જૂનાં કપડાં અને કાપડના નિકાલની સમસ્યા પણ વધી રહી છે. કોર્ટે કાપડના પુનઃઉપયોગ અને રિસાઇકલિંગ માટે પણ આયોજન કરવા સૂચન કર્યું હતું. કોર્ટે ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીમાં જૂનાં કપડાં અને કાપડ પરત લેવા માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે અને તેમાં સ્વૈચ્છિક સંસ્થાની મદદ પણ લેવામાં આવે છે.
એકત્રિત કરવામાં આવેલા કપડાંને રિસાઇકલ કરીને તેમાંથી વિવિધ ઉપયોગી વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની વ્યવસ્થાથી કાપડના કચરાથી થતાં પ્રદૂષણને અટકાવવામાં મદદ મળી શકે છે.
મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે કોર્ટને પ્લાસ્ટિક કચરાના વ્યવસ્થાપન અંગે હાથ ધરાયેલી કામગીરીની વિગતો રજૂ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ કોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે રાજ્યમાં 132 સ્થળોએ પ્લાસ્ટિક કચરાના સંગ્રહની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે 133 નગરપાલિકાઓ દ્વારા પ્લાસ્ટિક કચરા વ્યવસ્થાપન અને નિકાલ અંગે કરાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત 150 નગરપાલિકાઓમાં પ્લાસ્ટિકની થેલીઓના વિકલ્પ તરીકે જરૂરી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. બાકીના કોર્ટના આદેશોનો પણ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં અમલ કરવામાં આવશે તેવી માહિતી આપવામાં આવી હતી.
કોર્ટે અગાઉની સુનાવણીમાં એક વખત ઉપયોગમાં લેવાતી પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ પર પ્રતિબંધને આવકાર્યો હતો, પરંતુ સાથે જ મહત્વનો સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે સામાન્ય નાગરિકને કેવી રીતે ખબર પડશે કે કઇ વસ્તુ એક વખત ઉપયોગમાં લેવાતી પ્લાસ્ટિકની શ્રેણીમાં આવે છે. આ માટે દૃશ્યાત્મક માહિતી અને ચિત્રો સાથેના બેનરો મૂકવામાં આવે તો લોકો સરળતાથી સમજી શકે તેવી કોર્ટની ટકોર હતી.
હાઇકોર્ટના સંકુલમાં પણ આ પ્રકારના બેનરો લગાવવાની વ્યવસ્થા કરવા જણાવાયું છે. સાથે જ હાઇકોર્ટે પ્લાસ્ટિકની બોટલો સહિતના કચરાના પુનઃસંગ્રહ માટે રિવર્સ વેન્ડિંગ મશીનોની સંખ્યા વધારવાની જરૂરિયાત અંગે પણ ભાર મૂક્યો હતો. આવા મશીનો વધુમાં વધુ કયા વિસ્તારો અને જાહેર સ્થળોએ સ્થાપિત કરી શકાય તે અંગે પણ વિચારણા કરવા કોર્ટે સૂચન કર્યું હતું.
હાઇકોર્ટે પોતાના સંકુલમાં પ્લાસ્ટિક કચરા અંગેની વ્યવસ્થા કેવી રીતે કાર્ય કરી રહી છે અને તેની વર્તમાન સ્થિતિ શું છે તે અંગે પણ સંબંધિત સત્તાવાળાઓ પાસેથી માહિતી મેળવી હતી. સમગ્ર મામલે પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે હાથ ધરાયેલા પ્રયાસો ચાલુ રાખવા કોર્ટે જણાવ્યું છે. આ કેસની વધુ સુનાવણી આગામી દિવસોમાં હાથ ધરાશે.