પેટ્રોલ-ડીઝલ પછી હવે ખાદ્યતેલનો માર! સિંગતેલ-કપાસિયા તેલ મોંઘું થતાં ગૃહિણીઓ ચિંતામાં

સિંગતેલના ડબ્બાની કિંમતો 2800 રૂપિયાને પાર કરી ગઈ છે, જ્યારે કપાસિયા તેલના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 8:59 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યમાં સતત વધી રહેલી મોંઘવારી વચ્ચે હવે ખાદ્યતેલના વધેલા ભાવોએ સામાન્ય જનતાનું બજેટ વધુ ખોરવી નાખ્યું છે. એક તરફ પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવોથી પરિવહન ખર્ચ વધી રહ્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના વધેલા ભાવોએ સીધી અસર રસોડા પર કરી છે. ગત સપ્તાહની સરખામણીએ આ સપ્તાહમાં ખાદ્યતેલના ભાવોમાં વધારો નોંધાયો છે. ખાસ કરીને સિંગતેલના ડબ્બામાં રૂપિયા 50 સુધીનો વધારો થતાં ગ્રાહકોમાં ચિંતા વધી છે. જ્યારે કપાસિયા તેલના ભાવોમાં પણ વધારો નોંધાતા ઘરેલુ બજેટ પર ભાર વધ્યો છે.

દૈનિક જીવનમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્તુઓમાં ખાદ્યતેલનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે સતત વધી રહેલા ભાવો ગૃહિણીઓ માટે મોટી મુશ્કેલી બની રહ્યા છે. શાકભાજી, ગેસ સિલિન્ડર અને અન્ય ઘરખર્ચ બાદ હવે રસોડાનો ખર્ચ સંભાળવો વધુ કઠિન બન્યો છે.

ખાદ્યતેલના વેપારી જયદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ તેમજ વધતા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવોની સીધી અસર ખાદ્યતેલના બજારમાં જોવા મળી રહી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ આગામી સમયમાં ભાવો ઓછા થશે કે નહીં તે અંગે હાલ કંઈ સ્પષ્ટ કહી શકાય તેવી સ્થિતિ નથી.

સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 2800ને પાર

બીજી તરફ ગૃહિણી વૈશાલી પંચાલે ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે હાલમાં સતત વધી રહેલા ભાવો તેમના માટે ચિંતાનો વિષય બની ગયા છે. ઘર કેવી રીતે ચલાવવું તે મુશ્કેલ બનતું જાય છે. તેમણે સરકારને વિનંતી કરી હતી કે વધતી મોંઘવારી પર અંકુશ લાવવામાં આવે જેથી સામાન્ય પરિવારોને રાહત મળી શકે.

કપાસિયા તેલના ડબ્બાનો ભાવ 2660

વેપારીઓનું કહેવું છે કે કાચા માલના વધેલા ભાવ, પરિવહન ખર્ચમાં વધારો અને બજારમાં માંગ વધવાને કારણે ખાદ્યતેલના ભાવોમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.જો આગામી દિવસોમાં પણ આ જ સ્થિતિ યથાવત રહેશે તો તેની સીધી અસર સામાન્ય જનજીવન અને ઘરેલુ ખર્ચ પર વધુ ગંભીર રીતે જોવા મળી શકે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ઈરાન-અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે ક્રૂડ ઑઈલ અને રાંધણ ગેસની સપ્લાય ખોરવાઈ છે, જેના પરિણામે તેના ભાવમાં મોટો વધારો થયો છે. આના જ પરિણામે પરિવહન ખર્ચ વધવાને લીધે અન્ય જીવન જરૂરી વસ્તુઓનો પણ ભાવ વધ્યો છે.

