ETV Bharat / state

ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત ટ્રેન દ્વારા કુરુક્ષેત્ર પહોંચ્યા, સાયકલ ચલાવીને ખાસ સંદેશ આપ્યો, કહ્યું- "પરિસ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી હું હવાઈ મુસાફરી નહીં કરું."

ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત ટ્રેન દ્વારા કુરુક્ષેત્ર પહોંચ્યા અને બળતણ સંરક્ષણનો સંદેશ ફેલાવવા માટે સાયકલ પણ ચલાવી.

ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત
ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કુરુક્ષેત્ર : ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત આજે ટ્રેન દ્વારા કુરુક્ષેત્ર પહોંચ્યા. તેમણે રેલ્વે સ્ટેશનથી ગુરુકુળ કુરુક્ષેત્ર સુધી સાયકલ દ્વારા મુસાફરી કરી. આ દરમિયાન તેમણે દેશવાસીઓને બળતણ બચાવવા, પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવા અને સરળ જીવનશૈલી અપનાવવાની અપીલ કરી. રાજ્યપાલની આ પહેલની દરેક દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે.

"તણાવને કારણે હોર્મુઝ રાજ્ય પ્રભાવિત"

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે આ દરમિયાન મીડિયા સાથે વાત કરી. વાતચીત દરમિયાન રાજ્યપાલે કહ્યું, "છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક કટોકટીની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. ઈરાન, અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના તણાવને કારણે હોર્મુઝ રાજ્ય પ્રભાવિત થયું છે, જેની અસર ભારતના તેલ આયાત પર પણ પડી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, દરેક નાગરિકનું કર્તવ્ય છે કે તે વડાપ્રધાનની અપીલ સ્વીકારે અને તેલનો વપરાશ ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરે."

"સ્વદેશી અપનાવીને દેશને આત્મનિર્ભર બનાવો"

રાજ્યપાલે વધુમાં કહ્યું, "વિદેશી માલની ખરીદી દેશની ચલણ સ્થિતિને અસર કરે છે. તેથી, સ્વદેશી અપનાવીને ભારતને આત્મનિર્ભર, સશક્ત અને મજબૂત બનાવવાની જરૂર છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિકસિત ભારત બનાવવા માટે ઝડપથી કામ કરી રહ્યા છે અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દેશમાં થયેલા વિકાસ કાર્યો આનો પુરાવો છે."

"હવાઈ મુસાફરી નહીં કરું"

આચાર્ય દેવવ્રતે કહ્યું, "જ્યાં સુધી તેલ સંકટની સ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી હું વિમાન અને હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ નહીં કરું. હું મોટાભાગે ટ્રેન, બસ અને સાયકલ દ્વારા મુસાફરી કરીશ. હું ત્રણથી વધુ વાહનોનો ઉપયોગ નહીં કરું. આજે મેં અમદાવાદથી દિલ્હી અને દિલ્હીથી કુરુક્ષેત્ર ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરી છે અને ફક્ત ટ્રેન દ્વારા જ પરત ફરીશ."

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતએ સાયકલ ચલાવી
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતએ સાયકલ ચલાવી (ETV Bharat)

ગામડાઓ અને યુનિવર્સિટીઓમાં પણ સંદેશ ફેલાવો

રાજ્યપાલે વધુમાં કહ્યું, "ગુજરાતના ગામડાઓમાં તેમના રોકાણ દરમિયાન, તેઓ સરકારી શાળાઓમાં રાત્રિ રોકાણ કરે છે. તેઓ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ પરિવારો સાથે ભોજન કરે છે. તેમણે ગુજરાતની તમામ યુનિવર્સિટીઓના કુલપતિઓને પત્ર લખીને વિનંતી કરી છે કે તેઓ અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા એક દિવસ ખાનગી વાહનોનો ઉપયોગ ન કરે અને સાયકલ અને જાહેર પરિવહન અપનાવે."

"સામૂહિક પ્રયાસો દ્વારા જ દેશ આ કટોકટીમાંથી બહાર નીકળી શકશે"

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે કહ્યું, "જો દેશવાસીઓ સામૂહિક રીતે ઇંધણ બચાવવા અને સ્વદેશી અપનાવવા તરફ આગળ વધે, તો દેશ ટૂંક સમયમાં આ કટોકટીમાંથી બહાર આવી શકે છે. પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને સરળ જીવનશૈલી એ સમયની સૌથી મોટી જરૂરિયાત છે."

આ પણ વાંચો...

  1. 'રાજ્યપાલ ખેડૂત બન્યા', આચાર્ય દેવવ્રત તાપીના માણેકપુર ગામે ખેતરમાં ચલાવ્યું હળ
  2. ગાંધીજીની ભૂમિ પોરબંદરના ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવે તે સમયની માંગ છે: રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત

TAGGED:

FUEL SAVING CAMPAIGN
NARENDRA MODI APPEAL
ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACHARYA DEVVRAT GUJARAT GOVERNOR
GUJARAT GOVERNOR KURUKSHETRA VISIT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.