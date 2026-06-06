ધારી ગીર પૂર્વમાં સિંહણના મોત બાદ વન વિભાગમાં ખળભળાટ, બેદરકારી બદલ ફોરેસ્ટરની બદલી
સિંહણના મોતની ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ જુનાગઢ સી.એફ. રામ રતન નાલાએ સ્થાનિક એ.સી.એફ.ને સમગ્ર મામલે ઉચ્ચસ્તરીય તપાસના આદેશ આપ્યા હતા.
Published : June 6, 2026 at 5:43 PM IST
અમરેલી: ધારી ગીર પૂર્વ વન વિભાગના સરસિયા રેન્જ અંતર્ગત લુવારિયા વીડી વિસ્તારમાં સિંહણના મોતની ઘટનાએ વન વિભાગમાં ભારે ખળભળાટ મચાવી દીધી છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી વન વિભાગ દ્વારા જવાબદારી નિર્ધારિત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં બેદરકારી સામે આવતાં સરસિયા રાઉન્ડના ફોરેસ્ટર ચેતન ઘેવરીયાની પાલીતાણા રેપિડ ખાતે બદલી કરવામાં આવતા સમગ્ર વન વિભાગમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, લુવારિયા વીડી વિસ્તારમાં ગર્ભવતી સિંહણ છેલ્લા બે દિવસથી એક જ સ્થળે બીમાર હાલતમાં પડી રહી હોવાની માહિતી સ્થાનિક ગ્રામજનોએ આપી હતી. ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ સિંહણની તબિયત સતત નાજુક હોવા છતાં સમયસર સારવાર કે રેસ્ક્યૂની કામગીરી હાથ ધરાઈ નહોતી. અંતે સિંહણનું મોત નિપજતાં અનેક સવાલો ઉભા થયા છે.
સિંહણના મોતની ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ જુનાગઢ સી.એફ. રામ રતન નાલાએ સ્થાનિક એ.સી.એફ.ને સમગ્ર મામલે ઉચ્ચસ્તરીય તપાસના આદેશ આપ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન પ્રાથમિક તબક્કે એવી વિગતો સામે આવી હોવાનું જાણવા મળે છે કે, સંબંધિત ફોરેસ્ટર ધારીથી અપડાઉન કરતા હોવાથી વિસ્તારમાં નિયમિત પેટ્રોલિંગ અને વન્યપ્રાણી મોનિટરિંગમાં ખામી રહી હતી. જેના કારણે સિંહણની ગંભીર સ્થિતિ અંગે સમયસર જાણ થઈ નહોતી.
વન્યજીવ પ્રેમીઓ અને સ્થાનિક લોકોમાં પણ આ ઘટનાને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે, જો સિંહણ બે દિવસથી પીડાતી હતી તો વન વિભાગના મેદાની સ્ટાફને તેની જાણ કેમ ન થઈ? શું પેટ્રોલિંગમાં બેદરકારી રાખવામાં આવી હતી? તેમજ સિંહણના મોત પાછળ સીધી કે આડકતરી રીતે જવાબદાર કોણ છે તે મુદ્દે પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, લુવારિયા વીડી વિસ્તાર અગાઉ પણ અનેક વખત ચર્ચામાં રહ્યો છે. અગાઉ આ જ વિસ્તારમાં બીમારીના કારણે સિંહોના મોત થયાની ઘટનાઓ સામે આવી ચૂકી છે. ઉપરાંત આશરે એક વર્ષ પહેલાં લુવારિયા વીડી વિસ્તારમાં માનવ મૃત્યુની ઘટના પણ બની હતી, તેમ છતાં વન વિભાગ દ્વારા લાંબા ગાળાની અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હોવાનું સ્થાનિકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
વન વિભાગના અધિકારી સી.એફ રામ રતન નાલાએ જણાવ્યું કે, આ અંગે બે એસ.સી.એફને તપાસ સોંપવામાં આવેલી હતી અને રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર ચેતન ઘેવરીયાની ફરજમાં બેદરકારી બદલ શેત્રુજી રેન્જ પાલીતાણામાં બદલી કરવામાં આવી છે.
હાલ વન વિભાગ દ્વારા સિંહણના મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પોસ્ટમોર્ટમ સહિતની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ જવાબદારો સામે કાર્યવાહી થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ગીર જેવા સંવેદનશીલ અને વિશ્વપ્રસિદ્ધ એશિયાટિક સિંહોના નિવાસસ્થાનમાં આવી ઘટના સામે આવતા વન વિભાગની કામગીરી અને દેખરેખ અંગે પણ અનેક પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
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