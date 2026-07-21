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અમદાવાદમાં દીપડાના આંટાફેરા, ઘુમા-શેલા બાદ હવે ચાંદખેડામાં દીપડો દેખાયો, લોકોમાં ભય

લોકોના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યાં છે, કે આ દીપડો ઘુમામાં જોવા મળ્યો હતો એજ છે કે બીજો. આ અંગે પણ વન વિભાગ તપાસમાં લાગ્યું છે.

ચાંદખેડામાં દીપડો દેખાયો
ચાંદખેડામાં દીપડો દેખાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 1:35 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા બે દિવસથી દીપડાના આંટાફેરા જોવા મળી રહ્યા છે. ઘુમા, શેલા બાદ ચાંદખેડા જેવા ભીડભાડ વાળા વિસ્તારમાં દીપડાની ગતિવિધિ જોવા મળી છે. ચાંદખેડાના ઝુંડાલ વિસ્તારમાં દીપડાની હાજરી જણાતા લોકોમાં પણ ભય ફેલાયો છે.

રાત્રે બે વાગ્યે કેટલાંક લોકોએ દીપડો જોયો હોવાનો દાવો કર્યો અને દીપડાના ફોટા પણ પાડ્યા હતા. વન વિભાગને ફોટા મોકલવામાં આવ્યા છે. એક તરફ ઘુમામાં દીપડાની દહેશત ના કારણે લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે, ત્યાર બીજી તરફ ચાંદખેડામાં દીપડાની ગતિવિધિએ લોકોનો ભય વધુ વધાર્યો છે. જ્યારે વનવિભાગની ટીમ દીપડાને શોધવાની કામગીરીમાં લાગી છે.

ઘુમા-શેલા બાદ હવે ચાંદખેડામાં દીપડો દેખાયો
ઘુમા-શેલા બાદ હવે ચાંદખેડામાં દીપડો દેખાયો (Etv Bharat Gujarat)

ગઈકાલે 20 જૂલાઈ સોમવારીની રાતે બે વાગ્યે ઝુંડાલથી વૈષ્ણોદેવી બ્રિજ તરફના SP રિંગરોડ ગરનાળા વિસ્તારમાં દીપડો જોવા મળ્યો હતો. ત્યાં રહેતા કેટલાક છોકરાઓ આ દીપડા ને જોયા હતા અને તેનો ફોટો પાડ્યો હતો.

આ અંગે વનવિભાગને માહિતી મળી અને વનવિભાગની ટીમ કામે લાગી છે. વન વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે રાત્રે બહારના નીકળવું. પોતાના બાળકો અને પાલતુ પ્રાણીઓ પર ખાસ ધ્યાન રાખવું, અને ક્યાંક પણ દીપડો કે શંકા લાગે તો વન વિભાગને તાત્કાલીક જાણ કરવી.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ઘુમામા દીપડો દેખાયો અને હવે ચાંદખેડામાં દીપડો દેખાતા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યાં છે, કે આ દીપડો ઘુમામાં જોવા મળ્યો હતો એજ છે કે બીજો. આ અંગે પણ વન વિભાગની ટીમ તપાસ કરી રહી છે.

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અમદાવાદમાં દીપડો દેખાયો
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