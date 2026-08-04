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'કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નહીં જીતે તો દાઢી-મૂંછ મૂંડાવી નાખીશ', માંજલપુરમાં કોંગ્રેસ હારતા ક્ષત્રિય આગેવાને નીભાવ્યું પોતાનું વચન

માંજલપુર વિધાનસભાની પેટ ચૂંટણીમાં તમામ રાજકીય ગણતરીઓ અને મતદાનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જ્યારે પરિણામો જાહેર થયા, ત્યારે ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું.

માંજલપુરમાં કોંગ્રેસ હારતા ક્ષત્રિય આગેવાને નીભાવ્યું પોતાનું વચન
માંજલપુરમાં કોંગ્રેસ હારતા ક્ષત્રિય આગેવાને નીભાવ્યું પોતાનું વચન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 3:59 PM IST

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વડોદરા: ગુજરાતના રાજકારણમાં ચૂંટણીઓ દરમિયાન વિવિધ નેતાઓ અને સમર્થકો દ્વારા કરવામાં આવતી અનોખી વિવાદિત કે રસપ્રદ શરતો અને દાવાઓ અવારનવાર ચર્ચાનો વિષય બનતા હોય છે. આવો જ એક ચોંકાવનારો અને ચર્ચાસ્પદ કિસ્સો વડોદરા શહેરની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક પરથી સામે આવ્યો છે, જ્યાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કોંગ્રેસ પક્ષની જીત અંગે અતિશય આત્મવિશ્વાસ દર્શાવનાર એક ક્ષત્રિય આગેવાને પોતાની મજબૂત રાજકીય નિષ્ઠા વ્યક્ત કરવા માટે એક મોટો દાવો કર્યો હતો. તેમણે જાહેર મંચ પરથી અથવા પોતાના સમર્થકો વચ્ચે એવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આ વખતે માંજલપુર બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવારની જીત નિશ્ચિત છે, અને જો કોંગ્રેસ ઉમેદવાર આ ચૂંટણીમાં હારી જશે, તો તેઓ પોતાની દાઢી અને મૂંછ સંપૂર્ણપણે મૂંડાવી નાખશે. જોકે આજે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હારી જતા આ આગેવાને પોતાની દાઢી મૂંછ મૂંડાવી નાખી હતી.

ચૂંટણી પહેલા દાવો કર્યો કે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જ જીતશે
માંજલપુર વિધાનસભાની પેટ ચૂંટણીમાં તમામ રાજકીય ગણતરીઓ અને મતદાનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જ્યારે પરિણામો જાહેર થયા, ત્યારે ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું. ચૂંટણીના પરિણામોમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારને પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જો કે ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ સાથે સંકળાયેલા આગેવાન મહેન્દ્રસિંહ રાઠોડે દાવો કર્યો હતો કે, માંજલપુર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જ જીતશે કારણ કે આ ઉમેદવાર એ પ્રામાણિક અને લોકોના કામ કરનારા છે.

માંજલપુરમાં કોંગ્રેસ હારતા ક્ષત્રિય આગેવાને નીભાવ્યું પોતાનું વચન (ETV Bharat Gujarat)

જો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નહીં જીતે તો દાઢી મૂંછ મૂંડાવીશ
આ ક્ષત્રિય આગેવાને એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે, જો આ બેઠક ઉપર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નહીં જીતે તો હું દાઢી - મૂંછ મૂંડાવી નાખીશ. ક્ષત્રિય માટે પોતાની દાઢી-મૂંછ એ ગૌરવની વાત હોય છે. જોકે તેઓને મતદારો ઉપર વિશ્વાસ હતો અને તેના કરતા પણ વધારે વિશ્વાસ મતદારો ઉપર હતો. જેથી તેઓએ આ શરત મૂકી હતી. જોકે આજે તેઓની ધારણા કરતા વિપરીત પરિણામ આવ્યું હતું. જેથી છેવટે તેઓએ પોતાની શરત ઉપર ખરા ઉતરવું પડ્યું હતું.

'પ્રાણ જાયે પર વચન ન જાયે'
ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની હાર થતાં જ ક્ષત્રિય આગેવાન મહેન્દ્રસિંહ રાઠોડે જૂની શરત અને દાવા અંગે ફરીથી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી. ક્ષત્રિય સમાજમાં પોતે આપેલા વચનનું વિશેષ મહત્વ હોવાથી, આ અગ્રણી આગેવાને પોતાના શબ્દો પાળવાનું નક્કી કર્યું હતું. કોંગ્રેસ ઉમેદવારનો પરાજય થતાં જ તેમણે પોતાના બોલેલા બોલનું પાલન કરીને પોતાની દાઢી અને મૂંછ મૂંડાવી નાખી હતી. તેઓએ એક વીડિયોમાં જણાવ્યું હતું કે, ક્ષત્રિય માટે 'પ્રાણ જાયે પર વચન ન જાયે'. તેથી જ તેઓ ચૂંટણી પહેલા આપેલું વચન પાણી રહ્યા છે.

માંજલપુરમાં કોંગ્રેસ હારતા ક્ષત્રિય આગેવાને નીભાવ્યું પોતાનું વચન
માંજલપુરમાં કોંગ્રેસ હારતા ક્ષત્રિય આગેવાને નીભાવ્યું પોતાનું વચન (ETV Bharat Gujarat)

મતદારો મતદાનથી અળગા રહ્યાં તેથી કોંગ્રેસ હાર્યું
જોકે ક્ષત્રિય આગેવાન મહેન્દ્રસિંહે દાવો કર્યો હતો કે, સ્થાનિક વિસ્તારના લોકોમાં પણ મતદાનને લઈને ભારે નિરાશા અને અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો. સ્થાનિક પ્રજાની મૂળભૂત સમસ્યાઓ, વિકાસના અટકેલા કામો તેમજ રાજકીય પક્ષો પ્રત્યેની નારાજગીના કારણે આ ચૂંટણીમાં અસંખ્ય લોકોએ મતદાન કરવાનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કર્યો હતો અથવા મતદાન કરવા જવાનું ટાળ્યું હતું. લોકોએ પોતાનું દુઃખ, આક્રોશ અને અસંતોષ વ્યક્ત કરવા માટે લોકશાહીના આ મહાપર્વમાં નિષ્ક્રિય રહીને મતદાન ન કરીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

40 ટકા ઓછા મતદાનમાં ભાજપની જીત થઈ
ક્ષત્રિય આગેવાન મહેન્દ્રસિંહે જણાવ્યું હતું કે, આ બેઠક ઉપર 40 ટકાથી પણ ઓછું મતદાન થયું હતું. જેમાં ભાજપને 30 થી 35 ટકા મત મળ્યા છે. બાકીના 60 ટકા મતદારો મતદાનથી અળગા રહ્યા છે જે ભાજપ સામેનો વિરોધ બતાવે છે. ક્ષત્રિય આગેવાન દ્વારા પોતાની દાઢી-મૂંછ મૂંડાવવાની ઘટના અને નાગરિકો દ્વારા મતદાનથી દૂર રહીને વ્યક્ત કરવામાં આવેલો અસંતોષ, બંને બાબતોએ માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકની ચૂંટણીને પ્રદેશભરમાં ભારે ચર્ચાસ્પદ બનાવી દીધી છે.

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