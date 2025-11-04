ETV Bharat / state

'સરકાર સર્વે કરાવીને માત્ર સમય બરબાદ કરે છે', CMની જુનાગઢ મુલાકાત પર પાલ આંબલિયાનો ટોણો

રવિવારે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ જુનાગઢ અને ગીરસોમનાથ જિલ્લાના માવઠા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાતે હતા, તેમની આ મુલાકાત પર કોંગ્રેસ નેતા પાલ આંબલિયાએ સવાલ ઉઠાવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 7:45 PM IST

જુનાગઢ: ગઈકાલે (3 નવેમ્બર, રવિવાર) રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ જુનાગઢ અને ગીરસોમનાથ જિલ્લાના માવઠા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારના ગામડાઓની મુલાકાતે હતા. આ દરમિયાન તેમણે ખેતરમાં જઈને ખેડૂતો સાથે સીધો સંવાદ કરીને મગફળીમાં થયેલા નુકસાનની જાત વિગતો પ્રાપ્ત કરી હતી.

મુખ્યમંત્રીની જૂનાગઢ મુલાકાતને કિસાન કોંગ્રેસના નેતા પાલ આંબલીયાએ એકદમ વ્યર્થ ગણાવી છે. 2020 થી લઈને 2025 સુધીના પાછલા પાંચ વર્ષમાં તારીખ અને વર્ષ સહિતનો ઇતિહાસ મુખ્યપ્રધાનને યાદ અપાવીને તેમની આ મુલાકાતને વ્યર્થ ગણાવી છે.

મુખ્યપ્રધાનની જૂનાગઢ મુલાકાત વ્યર્થ: કોંગ્રેસ

રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલની સાથે વન અને પર્યાવરણ પ્રધાન અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા પ્રધાન ડૉ.પ્રદ્યુમન વાજા એ જુનાગઢ અને ગીરસોમનાથ જિલ્લાના માવઠા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાતે આવ્યા હતા. જેમાં જિલ્લાના કલેકટરો અન્ય વિભાગોના અધિકારીઓ, કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓની સાથે સાંસદ અને ધારાસભ્ય પણ જોડાયા હતા.

મુખ્યમંત્રીએ રવિવારે માવઠા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારના ખેડૂતો સાથે સંવાદ કરીને મગફળીમાં જે નુકસાન થયું છે, તેનું જાત નિરીક્ષણ કરીને રાજ્યની સરકારે ખેડૂતોને મુશ્કેલીના સમયમાં કૃષિ પાકોને લઈને કોઈ સારું આર્થિક વળતર આપશે, તેવી બાંહેધરી આપી હતી. મુખ્યપ્રધાનની જૂનાગઢ મુલાકાતને લઈને હવે કિસાન કોંગ્રેસે રાજ્યની સરકાર અને મુખ્યમંત્રી સામે સીધા સવાલો કર્યા છે.

સરકારને લીધે આડેહાથ

કિસાન કોંગ્રેસના નેતા પાલ આંબલીયા એ રાજ્યની ભુપેન્દ્ર પટેલ સરકારને તારીખ અને વર્ષ સાથેની વિગતો યાદ અપાવીને આડેહાથ લીધા હતા. 10 ઓગસ્ટ 2020માં પાક વીમા યોજના બંધ થઈ. ત્યાર બાદ મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના શરૂ થયા બાદ ક્યારે પૂર્ણ થઈ તેની કોઈને ખબર નથી.

આ યોજનામાં ખેડૂતોને નુકસાનીનો એક પૈસો પણ મળ્યો નથી. ત્યાર બાદ 31 ઓક્ટોબર 2000 સુધીમાં રાજ્યની સરકારે ખેડૂતોને નુકસાની સહાય મળે તે માટે કેન્દ્ર સરકારમાં કેટલા અહેવાલો મોકલ્યા તેની તમામ વિગત મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયની નજીક કૃષિ ભવનમાં આજે પણ પડેલી છે.

પાલ આંબલિયાએ ઉમેર્યુ હતું કે, તોકતે વાવાઝોડા દરમિયાન 11,500 કરોડનું પેકેજ જાહેર કરાયું, તેમાંથી ખેડૂતોને કેટલા પૈસા સરકારે ચૂકવ્યા ? આ સિવાય 7,229 કરોડની રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી સહાયરૂપે આર્થિક સહયોગની માંગણી કરી હતી. કેન્દ્રની સરકારે રાજ્ય સરકારની સહાયનો હજી સુધી જવાબ નથી આપ્યો.

સરકાર સર્વે કરાવીને માત્ર સમય બરબાદ કરે છે

વર્ષ 2024માં આ જ પ્રકારે વરસાદથી કૃષિ પાકોને નુકસાન થયું હતું, તેનું વળતર હજી સુધી ખેડૂતો પાસે આવ્યું નથી. આવી સ્થિતિમાં કેટલો વરસાદ પડ્યો ? કયા વિસ્તારમાં વધુ વરસાદ થયો ? અને વર્ષના વરસાદના આંકડા રાજ્યના હવામાન વિભાગ પાસે આજે પણ છે, સરકાર સર્વે કરાવીને માત્ર સમય બરબાદ કરે છે, અને પોતે વાહવાહી લૂંટવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેથી મૃદુ દેખાતા મુખ્યમંત્રી સાચા અર્થમાં પાક ધિરાણ યોજના શરૂ કરીને ખેડૂતોને સંપૂર્ણ પાક ધિરાણ માફ કરે તેવી મક્કમતા દર્શાવવા કિસાન કોંગ્રેસે મુખ્યપ્રધાનને વિનંતી કરી છે.

