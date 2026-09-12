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લાંબા વિરામ બાદ આખરે ગીર સોમનાથમાં મેઘરાજાની મહેર, સૂકાઈ રહેલા પાકોને મળ્યું જીવનદાન

ઉના-ગીર ગઢડા સાથે કોડીનાર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ, સમગ્ર પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી; ખેડૂતોમાં ફરી આશા જાગી

ઉના-ગીર ગઢડા સાથે કોડીનાર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ, સમગ્ર પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી; ખેડૂતોમાં ફરી આશા જાગી
ઉના-ગીર ગઢડા સાથે કોડીનાર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ, સમગ્ર પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી; ખેડૂતોમાં ફરી આશા જાગી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 5:17 PM IST

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ગીર સોમનાથ: લાંબા વિરામ બાદ જિલ્લામાં આજે બપોરના સમયે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો અને ઉના, ગીર ગઢડા, કોડીનાર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ થયો હતો. સવારથી ભારે ઉકળાટ અને બફારા બાદ બપોરના સમયે મેઘરાજાની એન્ટ્રી થતાં સમગ્ર પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી હતી.

ઉના શહેર અને તાલુકાના અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધીમીધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. છેલ્લા એક કલાકથી સતત ધીમીધારે વરસાદ વરસતા ખેતરોમાં ઉભેલી મોલાતને પણ રાહત મળી છે. લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશાનું કિરણ બન્યો છે. ગીર ગઢડા પંથકના ધોકડવા, વાજડી, ગીર ગઢડા તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે કોડીનાર સહિતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ શરૂ થતાં લોકોને ગરમી અને ઉકળાટ માંથી રાહત મળી છે.

ઉના-ગીર ગઢડા સાથે કોડીનાર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ, સમગ્ર પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી; ખેડૂતોમાં ફરી આશા જાગી (ETV Bharat Gujarat)

ખાસ કરીને મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન જેવા કૃષિપાકો માટે આ વરસાદ મહત્વનો બની રહ્યો છે. વરસાદની ખેંચના કારણે કેટલાક ખેતરોમાં પાક સૂકાવા લાગ્યો હતો, ત્યારે ધીમીધારે વરસેલા વરસાદથી પાકને જીવનદાન મળ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોમાં વરસાદના આગમનથી ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ વચ્ચે વરસેલા વરસાદે જગતના તાતમાં ફરી આશા જગાવી છે. ખેડૂતો હવે આગામી દિવસોમાં પણ સારો અને પૂરતો વરસાદ વરસે તેવી આશા રાખી રહ્યા છે.

ઉના, ગીર ગઢડા, કોડીનાર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે અને લાંબા સમયથી ગરમીથી પરેશાન લોકોને પણ રાહત મળી છે. હાલ ધીમીધારે વરસાદ વરસી રહ્યો હોવાથી ખેડૂતોની નજર આકાશ તરફ મંડાયેલી છે.

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RAIN IN GIR SOMNATH
GUJARAT MONSOON
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RAIN IN GIR SOMNATH

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