લાંબા વિરામ બાદ જુનાગઢમાં 1 કલાકમાં ધોધમાર અઢી ઇંચ વરસાદ, ગુજરી બજાર સહિત ઠેર-ઠેર પાણી ભરાયા
ચોમાસાની સિઝનમાં અને ઘણા લાંબા વિરામ બાદ પ્રથમ વખત જૂનાગઢ શહેર અને ગિરનાર પર્વત પર મુશળધાર વરસાદનું આગમન થયું હતું.
Published : September 20, 2026 at 8:58 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ શહેર અને ગિરનાર પર્વત પર આજે ઘણા લાંબા વિરામ બાદ ચોમાસાનો પ્રથમ મુશળધાર વરસાદ પડ્યો હતો. એકાદ કલાકના સમયમાં જૂનાગઢ શહેર અને ગિરનાર પર્વત પર અઢી ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા ઠેર ઠેર વરસાદી પાણીનો જમાવડો થયેલો જોવા મળતો હતો. ચોમાસાની સિઝનમાં પ્રથમ વખત વરસાદી પાણી ગિરનાર પર્વત પરથી બહાર નીકળીને દામોદર કુંડ અને ત્યાંથી સુવર્ણ રેખા નદીમાં પ્રવાહિત થતું જોવા મળ્યું હતું. તો રવિવારે ભરાતી રવિવારી બજારમાં પણ ગોઠણ ડૂબ પાણી ભરાતા બજાર બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી. જેમાં કપડાં સહિતનો સામાન વેચવા માટે આવેલા નાના નાના ફેરિયાઓનો માલ પણ વરસાદમાં પલળી ગયો હતો.
જૂનાગઢમાં ધોધમાર અઢી ઇંચ વરસાદ
ચોમાસાની સિઝનમાં અને ઘણા લાંબા વિરામ બાદ પ્રથમ વખત જૂનાગઢ શહેર અને ગિરનાર પર્વત પર મુશળધાર વરસાદનું આગમન થયું હતું. બપોરના ત્રણ વાગ્યાની આસપાસ અચાનક વાતાવરણમાં પલ્ટો જોવા મળ્યો અને વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. ચોમાસાની આ ઋતુમાં આ પ્રકારે પ્રથમ વખત ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો હતો. એકાદ કલાકના સમયમાં જૂનાગઢ શહેર અને ગિરનાર પર્વત પર અંદાજિત અઢી ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. ચોમાસાની ઋતુમાં પ્રથમ વખત વરસાદી પાણી ગિરનાર પર્વતથી બહાર નીકળીને દામોદર કુંડ અને ત્યાંથી સુવર્ણ રેખા નદીમાં પ્રવાહિત થતું જોવા મળ્યું હતું. ચોમાસામાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારે દામોદર કુંડમાં ગિરનાર પર પડેલા વરસાદનું પાણી આવતું જોવા મળ્યું હતું.
રવિવારી બજારમાં પણ ભરાયું પાણી
જૂનાગઢમાં રવિવારે હાજીયાણી બાગના મેદાનમાં ભરાતી રવિવારી બજાર પણ મુશળધાર વરસાદને કારણે ખૂબ પ્રભાવીત બની હતી. અહીં કપડાં અને જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓની સાથે શાકભાજી અને ફળ દર રવિવારે વેચવા માટે મોટી સંખ્યામાં નાના નાના ફેરિયાઓ આવતા હોય છે. ત્યારે અચાનક તૂટી પડેલા વરસાદને કારણે શાકભાજી સહિત કપડા અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓ ધોધમાર વરસાદમાં પલળી ગઈ હતી. જે મેદાનમાં રવિવારી બજાર ભરાય છે ત્યાં ગોઠવણ ડુબ પાણી ભરાયા હતા. જેને કારણે રવિવારી બજાર બંધ કરવાની પણ ફરજ પડી હતી
થોડા વરસાદમાં જ દુકાનોમાં ભરાયા પાણી
એકાદ કલાકના સમયમાં પરંતુ મુશળધાર પડેલા વરસાદને કારણે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સોસાયટીના આગળના ભાગમાં આવેલા વ્યાપારિક સંકુલોમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાયેલું જોવા મળ્યું હતું. ભુગર્ભ ગટર યોજનાને કારણે કેટલીક ગટર જામ હોવાને કારણે વરસાદનું પાણી માર્ગ પરથી પસાર થયું હતું. તો કેટલીક જગ્યા પર વરસાદના પાણીની સરખામણીએ ગટરમાં જવાનો માર્ગ સાંકડો હોવાને કારણે પણ વરસાદનું પાણી રોડ ઉપર ફરી વળ્યું હતું. જેને કારણે આ વિસ્તારમાં આવેલા નાના નાના વ્યાપારિક સંકુલોમાં પણ વરસાદનું પાણી ઘૂસી ગયું હતું.
આજે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં પડેલો વરસાદ
આજે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં પડેલા વરસાદની વિગત જાણીએ તો માણાવદર શહેર અને તાલુકામાં 55 મિલી મીટર એટલે કે 2.16 ઇંચ, વંથલી તાલુકામાં 45 મીલીમીટર એટલે કે 1.77 ઇંચ, જૂનાગઢમાં 56 મિલી મીટર એટલે કે 2.20 ઈંચ, કેશોદમાં 43 મિલી મીટર એટલે કે 1.69 ઇંચ અને ગિરનારમાં 34 મિલી મીટર એટલે કે 1.33 ઇંચ જેટલો વરસાદ આજના દિવસ દરમિયાન નોંધાયો છે. ચોમાસાની સિઝનમાં આજનો દિવસ દરમિયાન જુનાગઢ જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં 300 મીલી મીટર વરસાદ પડ્યો છે. જે આજના દિવસે સમગ્ર જૂનાગઢ જિલ્લાના તમામ નવ તાલુકામાં મળીને 11.81 ઇંચ જેટલો થવા જાય છે.
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