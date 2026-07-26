ત્રણ દિવસના વરસાદ બાદ અમદાવાદીઓ દાળવડાની મોજ માણવા નીકળ્યા, ભજિયા-દાળવડાની દુકાનો પર જામી ભીડ
ત્રણ દિવસના વરસાદ પછી રવિવારે વાતાવરણ ખુશનુમા બનતાં અમદાવાદીઓ ગરમાગરમ ભજિયા અને દાળવડાનો સ્વાદ માણવા મોટી સંખ્યામાં ઘરની બહાર નીકળ્યા.
Published : July 26, 2026 at 6:22 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં ત્રણ દિવસના વરસાદ બાદ રવિવારે ખુશનુમા વાતાવરણ વચ્ચે શહેરીજનો ગરમાગરમ નાસ્તાનો સ્વાદ માણવા મોટી સંખ્યામાં ઘર બહાર નીકળ્યા હતા. રાયપુર ભજિયા હાઉસથી લઈને આનંદ દાળવડા, ગુજરાત દાળવડા અને અંબિકા દાળવડા જેવી શહેરની જાણીતી દુકાનો પર સ્વાદના શોખીનોનો ધસારો જોવા મળ્યો હતો.
વર્ષો જૂના સ્વાદ અને વરસાદ સાથે જોડાયેલી યાદોને કારણે અનેક પરિવારો અને મિત્રમંડળો ખાસ નાસ્તા માટે આ સ્થળો પર પહોંચ્યા હતા. સ્થાનિક ગ્રાહક પ્રણવ ભટ્ટે જણાવ્યું કે, "હું છેલ્લા 20-25 વર્ષથી રાયપુર ભજિયા હાઉસ આવું છું. હાલમાં હું સેટેલાઇટમાં રહું છું, પરંતુ જ્યારે પણ શહેરમાં આવું છું ત્યારે અહીં ભજિયા ખાવા જરૂર આવું છું. વર્ષોથી અહીંનો સ્વાદ એકસરખો જ રહ્યો છે. અમે નાના હતા ત્યારથી જે ટેસ્ટ મળતો હતો એ જ આજે પણ મળે છે. ખાસ કરીને વરસાદની સિઝનમાં અહીં આવવાનું વધારે પસંદ કરીએ છીએ."
"હું છેલ્લા 10 થી 15 વર્ષથી અહીં આવું છું. જ્યારે આનંદ દાળવડા ફુટપાથ પર હતા ત્યારથી અમે અહીંના ગ્રાહક છીએ. આજે ITRના કામ માટે આ વિસ્તારમાં આવ્યો હતો ત્યારે મારી પત્નીએ ખાસ ફોન કરીને દાળવડા લઈને આવવાનું કહ્યું. ગઈકાલે અહીં 25થી 30 લોકોની લાઇન હોવાથી દાળવડા લીધા વગર પાછો ગયો હતો, પરંતુ આજે લઈને જઈ રહ્યો છું. વરસાદના ભીના વાતાવરણમાં આનંદ દાળવડાનો સ્વાદ કંઈક અલગ જ આનંદ આપે છે અને આ અમારી બંનેની ફેવરિટ જગ્યા છે." - ઇશરત અમરોહવી, ગ્રાહક
અન્ય એક ગ્રાહકે જણાવ્યું કે, "ભજિયા તો આખા અમદાવાદમાં મળે છે, પરંતુ અહીંની ખાસિયત અલગ છે. અહીં મરચાં, ચટણી કે કઢી વગર પણ ભજિયા ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. અમે મહિને એક-બે વખત અહીં આવીએ છીએ અને વરસાદી વાતાવરણમાં તો ખાસ આવવાનું થાય છે. સામાન્ય દિવસોમાં અહીં લાંબી લાઇનો હોય છે અને વાહન પાર્ક કરવાની પણ જગ્યા મળતી નથી. આજે વરસાદ થોડો ઓછો હોવાથી ભીડ ઓછી છે, પરંતુ જ્યારે વરસાદ પડતો હોય ત્યારે લોકો પલળતા-પલળતા પણ અહીં ભજિયા ખાવા આવે છે. અમારા ગ્રુપ માટે આ ફેવરિટ સ્થળ છે."
વરસાદી વાતાવરણ અને રવિવારની રજાના સંયોગે અમદાવાદીઓએ ગરમાગરમ નાસ્તાની મજા માણી હતી. રાયપુર ભજિયા હાઉસ ઉપરાંત આનંદ દાળવડા, ગુજરાત દાળવડા અને અંબિકા દાળવડા જેવી લોકપ્રિય દુકાનો પર દિવસભર ગ્રાહકોની અવરજવર રહી, જે અમદાવાદીઓના વરસાદ અને પરંપરાગત નાસ્તા પ્રત્યેના અતૂટ પ્રેમને ફરી એકવાર ઉજાગર કરે છે.
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