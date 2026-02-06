ETV Bharat / state

20 રૂપિયાની લાંચનો દાગ 27 વર્ષે દૂર થયો, ચુકાદાની રાત્રે જ તત્કાલીન પોલીસકર્મીનું થયું નિધન

1997ના લાંચના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે તત્કાલીન પોલીસકર્મીને નિર્દોષ છોડ્યા પણ ચુકાદાની રાત્રે જ તેમનું કુદરતી રીતે નિધન થયું.

અમદાવાદ: માત્ર 20 રૂપિયાની લાંચના આરોપમાં 27 વર્ષ સુધી કાનૂની લડત લડનાર તત્કાલીન પોલીસકર્મીને અંતે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી ન્યાય મળ્યો પરંતુ આ ન્યાય તેમના જીવનનો અંતિમ અધ્યાય બની ગયો. ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચુકાદાની રાત્રે જ તેમનું કુદરતી મૃત્યુ થતાં સમગ્ર મામલો અત્યંત ભાવુક બની ગયો છે.

27 વર્ષ પછી ન્યાય મળ્યો પણ...

અમદાવાદના વેજલપુર વિસ્તારમાં વિશાલા જંક્શન પાસે વર્ષ 1997માં ફરજ પર રહેલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પર 20 રૂપિયાની લાંચ લેવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા છટકું ગોઠવી રેડ કરવામાં આવી હતી, જે બાદ તેમના વિરૂદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ થઇ હતી.

લાંબી સુનાવણી બાદ વર્ષ 2004માં અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે તત્કાલીન પોલીસકર્મીને દોષિત ઠેરવી ત્રણ વર્ષની સજાનો હુકમ કર્યો હતો. આ ચુકાદા સામે પોલીસકર્મીએ હાઇકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી હતી અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના આદેશને પડકાર આપ્યો હતો. આ અપીલની સુનાવણી બાદ આખરે ગુજરાત હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ એસ. વી. પિન્ટોની કોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો હતો. હાઇકોર્ટે તમામ પુરાવા અને દલીલોનું અવલોકન કરીને જણાવ્યું હતું કે લાંચની માંગ અને સ્વીકાર બાબતે પૂરતા અને વિશ્વસનીય પુરાવા રજૂ થયા નથી. પરિણામે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટનો ચુકાદો રદ કરીને તત્કાલીન પોલીસકર્મીને નિર્દોષ જાહેર કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ સમગ્ર કેસમાં અરજદાર વતી એડવોકેટ નિતિન ગાંધી દ્વારા દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી. હાઇકોર્ટનો ચુકાદો આવ્યા બાદ તત્કાલીન પોલીસકર્મી અત્યંત ખુશ હતા. ચુકાદા બાદ તેઓ પોતાના એડવોકેટની ઓફિસ પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર મામલે ચર્ચા કરી હતી. તેમણે લાગણીસભર શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, 27 વર્ષ પછી જીવન પરથી કલંક દૂર થયો છે. દુઃખદ અને હૃદયસ્પર્શી બાબત એ છે કે,ગઈકાલે સાંજે તેમણે કહ્યું હતું, હવે તો ભગવાન લઈ લે તો પણ સારું અને એ જ રાત્રે, ઘરે પહોંચતાની સાથે જ તેમનું કુદરતી મૃત્યુ થયું હતું. ન્યાય મળ્યો, પરંતુ તેનો આનંદ માણી શક્યા નહીં. આ ઘટના ફરી એકવાર દર્શાવે છે કે વર્ષો સુધી ચાલતી કાનૂની પ્રક્રિયાઓ વ્યક્તિના જીવન પર કેટલી ઊંડી અસર કરે છે.

