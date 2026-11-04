પારેખ પરિવારનો પોપટ ખોવાયો: વડોદરાની જેસિકાએ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતાં કહ્યું '1 લાખ ઇનામ આપીશ પણ એને શોધી આપો'
સેવાસી રોડના ઇસ્કોન હાઇટ્સમાંથી આફ્રિકન ગ્રે પેરોટ લડ્ડુ 4 દિવસથી ગુમ, જેસિકા પોપટને દીકરા સમાન માને છે, વિયોગમાં 4 દિવસથી ઉપવાસ પર ઉતરી.
Published : November 4, 2026 at 3:31 PM IST
વડોદરા: શહેરના સેવાસી રોડ પર આવેલા ઇસ્કોન હાઇટ્સમાં રહેતા પારેખ પરિવારનો વ્હાલસોયો આફ્રિકન ગ્રે પેરોટ 'લડ્ડુ' છેલ્લા ચાર દિવસથી ગુમ છે. માત્ર ચાર મહિનામાં પરિવારનો સભ્ય બની ગયેલા આ અબોલ જીવના વિરહમાં જેસિકા પારેખે અન્નનો ત્યાગ કર્યો છે. પરિવાર પોતાના લાડકવાયા પોપટને શોધવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યો છે. લડ્ડુને હેમખેમ શોધી આપનાર વ્યક્તિને એક લાખ રૂપિયાનું ઇનામ આપવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
કોઈ સંબંધ લોહીનો ન હોય, છતાં લાગણીના તાંતણે બંધાયેલો સંબંધ કેટલો ગાઢ હોઈ શકે તેનું ભાવુક ઉદાહરણ વડોદરામાં સામે આવ્યું છે. શહેરના સેવાસી રોડ પર આવેલા ઇસ્કોન હાઇટ્સમાં રહેતા પારેખ પરિવારનો વ્હાલસોયો આફ્રિકન ગ્રે પેરોટ 'લડ્ડુ' છેલ્લા ચાર દિવસથી ગુમ છે. લડ્ડુની ગેરહાજરીથી આખો પરિવાર વ્યથિત છે, પરંતુ સૌથી વધુ અસર જેસિકા પારેખ પર થઈ છે. તેઓ લડ્ડુને પોતાના દીકરા સમાન માને છે અને તેના વિયોગમાં છેલ્લા ચાર દિવસથી અન્નનો એક દાણો પણ ખાધો નથી.
શાલીન પારેખ અને જેસિકા પારેખ પેટ પેરેન્ટ તરીકે પોતાના પાલતુ પ્રાણીઓની વિશેષ કાળજી રાખે છે. ગત જુલાઈ મહિનામાં તેઓ ખાસ મુંબઈથી આફ્રિકન ગ્રે પેરોટને ઘરે લાવ્યા હતા. તેના માટે પરિવારે રૂ.1.10 લાખનો ખર્ચ કર્યો હતો. લડ્ડુની ઉંમર આશરે છ મહિના છે. શરૂઆતમાં ઘરમાં આવેલા આ પક્ષીએ થોડા જ સમયમાં પરિવારના દરેક સભ્ય સાથે આત્મીયતા કેળવી લીધી હતી. ખાસ કરીને જેસિકા પારેખ સાથે તેનું અનોખું જોડાણ બની ગયું હતું.
લડ્ડુની સારસંભાળ માટે જેસિકાબેને પોતાની ખાનગી શાળાની નોકરી પણ છોડી દીધી હતી. તેની ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થા, સમયસર ભોજન અને રોજિંદી સંભાળ માટે તેઓ સતત તેની સાથે રહેતાં હતાં. લડ્ડુના નાસ્તા, બપોરના ભોજન અને રાત્રિના ભોજનનો સમય પણ નક્કી હતો. જેસિકાબેનના જણાવ્યા મુજબ, જમવાનો સમય થતાં જ લડ્ડુ ક્યારેક તેમની છાતી પર તો ક્યારેક ખોળામાં આવીને બેસી જતો હતો. તેના અવાજથી આખું ઘર ગુંજતું રહેતું હતું. હવે ઘરના દરેક ખૂણામાં તેની યાદો છે, પરંતુ તેનો અવાજ સંભળાતો નથી.
જેસિકાબેને ભાવુક થઈને જણાવ્યું હતું કે લડ્ડુ જાતે સારી રીતે જમી શકતો નથી અને તેને પોતાના હાથે ખવડાવવો પડે છે. તે શોરબકોરથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે અને તેને ઊંચાઈવાળી જગ્યાઓ ગમે છે. છેલ્લા ચાર દિવસથી પરિવાર સતત તેની શોધખોળ કરી રહ્યો છે. આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસ કરવા છતાં હજુ સુધી તેનો કોઈ પત્તો મળ્યો નથી. લડ્ડુ અત્યારે ક્યાં હશે, તેને ખાવાનું મળતું હશે કે નહીં અને તે સુરક્ષિત હશે કે નહીં, તેવા વિચારો પરિવારને સતત સતાવી રહ્યા છે.
પરિવારે લડ્ડુને શોધી આપનાર માટે રૂ.1 લાખના ઇનામની જાહેરાત કરી છે. જાહેરાત બાદ અનેક લોકોએ પરિવારનો સંપર્ક પણ કર્યો છે. જોકે, લડ્ડુને ઓળખવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે પરિવારે તેની વિશેષ ઓળખ પણ જણાવી છે. તેની આંખના ભાગે વાઘેલા જેવું નિશાન છે, ચાંચ ઉપર ખરબચડું નિશાન છે અને પગમાં કડું પહેરાવેલું છે. આ નિશાનીઓના આધારે પરિવાર લડ્ડુને ઓળખી શકશે.
જેસિકા પારેખે જણાવ્યું હતું કે કેટલાક લોકો પેટ પેરેન્ટની લાગણીઓની મજાક ઉડાવે છે, પરંતુ આ તેમના માટે મજાકનો વિષય નથી. તેમણે લડ્ડુ સાથે અનેક તહેવારો ઉજવ્યા છે. તે હંમેશાં તેમની આસપાસ રહેતો અને પ્રેમથી હોઠ પર ચુંબન કરતો હતો. આજે પણ તેમને તેના સ્પર્શની યાદ આવે છે. તેમણે લોકોને અપીલ કરી છે કે લડ્ડુ ક્યાંય જોવા મળે તો પરિવારનો સંપર્ક કરે. સાથે જ સરકારને એવી એપ્લિકેશન બનાવવાની વિનંતી કરી છે, જેમાં ખોવાયેલા કે મળી આવેલા પાલતુ પ્રાણી અને પક્ષીઓના ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરી શકાય, જેથી તેમના માલિકો સુધી સરળતાથી માહિતી પહોંચી શકે.
આફ્રિકન ગ્રે પેરોટ પોતાની બુદ્ધિમત્તા અને માનવીય અવાજની નકલ કરવાની ક્ષમતા માટે જાણીતો છે. તે માત્ર શબ્દોનું અનુકરણ જ નહીં, પરંતુ કેટલાક શબ્દો અને પરિસ્થિતિઓ વચ્ચેનો સંબંધ પણ સમજી શકે છે. માણસોના અવાજ ઉપરાંત ઘરની ઘંટડી અને ફોનની રિંગટોન જેવા અવાજોની પણ નકલ કરી શકે છે. આ પક્ષી સામાજિક સ્વભાવ ધરાવે છે અને તેની સંભાળ રાખનાર વ્યક્તિ સાથે ગાઢ આત્મીયતા કેળવે છે. આ જ કારણથી લડ્ડુ પરિવાર માટે માત્ર પાળેલું પક્ષી નહીં, પરંતુ પરિવારના એક સભ્ય સમાન બની ગયો છે.
એક તરફ પરિવારનો દરેક સભ્ય લડ્ડુની શોધમાં છે, તો બીજી તરફ જેસિકા પારેખની આંખો પોતાના વ્હાલસોયાની રાહ જોઈ રહી છે. ચાર દિવસથી અન્નનો ત્યાગ કરનાર માતાની એક જ ઇચ્છા છે કે તેનો લડ્ડુ હેમખેમ ઘરે પરત ફરે. પરિવારની અપીલ છે કે કોઈને પણ આફ્રિકન ગ્રે પેરોટ જોવા મળે તો તેની ઓળખની નિશાનીઓના આધારે જાણ કરે. લડ્ડુને શોધી આપનારને રૂ.1 લાખનું ઇનામ આપવામાં આવશે.
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