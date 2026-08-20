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ભાવનગર ઝેરી દારૂકાંડ પાછળનું આખું નેટવર્ક ખોલો! ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એડવોકેટ નીતિન ગાંધીએ કરી ઉચ્ચસ્તરીય તપાસની માંગ

એડ્વોકેટ નીતિન ગાંધીએ રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે, આ માત્ર ઝેરી દારૂના વેચાણ સુધી સીમિત મામલો નથી, પરંતુ સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન સુધી તપાસ પહોંચવી જરૂરી છે

એડ્વોકેટ નીતિન ગાંધીએ રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે, આ માત્ર ઝેરી દારૂના વેચાણ સુધી સીમિત મામલો નથી, પરંતુ સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન સુધી તપાસ પહોંચવી જરૂરી છે
એડ્વોકેટ નીતિન ગાંધીએ રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે, આ માત્ર ઝેરી દારૂના વેચાણ સુધી સીમિત મામલો નથી, પરંતુ સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન સુધી તપાસ પહોંચવી જરૂરી છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 9:00 PM IST

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અમદાવાદ: ભાવનગરમાં બનેલા ઝેરી દારૂકાંડ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સમક્ષ એડવોકેટ નીતિન ગાંધી દ્વારા મહત્વપૂર્ણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર મામલાની સ્વતંત્ર અને ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ કરાવવામાં આવે તેમજ ઝેરી દારૂના સમગ્ર નેટવર્કની તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

એડ્વોકેટ નીતિન ગાંધીએ રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે, આ માત્ર ઝેરી દારૂના વેચાણ સુધી સીમિત મામલો નથી, પરંતુ સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન સુધી તપાસ પહોંચવી જરૂરી છે. ખાસ કરીને ઝેરી દારૂમાં વપરાયેલા મેથનોલનો સ્ત્રોત શું હતો, તેનું ઉત્પાદન ક્યાં થયું, કોણે ખરીદ્યું, તેનું પેકિંગ અને પરિવહન કેવી રીતે થયું અને અંતે તે લોકો સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યું તેની સંપૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ.આ ઉપરાંત સમગ્ર પ્રકરણમાં પોલીસ, પ્રોહિબિશન, એક્સાઇઝ તેમજ સંબંધિત વહીવટી અધિકારીઓની ભૂમિકા પણ તપાસના દાયરામાં લાવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. ક્યાંક કોઈ અધિકારીની બેદરકારી રહી છે કે કેમ, ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અંગે અગાઉથી કોઈ માહિતી હતી કે કેમ અને તેમ છતાં કાર્યવાહી કેમ ન થઈ તે સહિતના મુદ્દાઓની તપાસ જરૂરી હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

એડ્વોકેટ નીતિન ગાંધીએ રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે, આ માત્ર ઝેરી દારૂના વેચાણ સુધી સીમિત મામલો નથી, પરંતુ સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન સુધી તપાસ પહોંચવી જરૂરી છે (ETV Bharat Gujarat)

એડવોકેટ નીતિન ગાંધી દ્વારા સમગ્ર મામલાની તપાસ માટે નિવૃત્ત હાઇકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતામાં સ્વતંત્ર તપાસ સમિતિની રચના કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે. આ સમિતિ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરે અને જવાબદારી નક્કી કરે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સાથે જ હાઇકોર્ટ દ્વારા તપાસની સમયાંતરે મૉનિટરિંગ કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે, જેથી તપાસ નિષ્પક્ષ રીતે આગળ વધે અને સમગ્ર ઘટનાના મૂળ સુધી પહોંચી શકાય. રજૂઆતમાં ઝેરી દારૂકાંડના મૃતકોના પરિવારજનોને યોગ્ય વળતર આપવાની તેમજ ભોગ બનનાર તમામ લોકોને પૂરતું વળતર અને પુનર્વસન મળે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત તમામ પીડિતોને મફત અને પૂરતી તબીબી સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તે માટે પણ તાત્કાલિક પગલાં લેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

એડ્વોકેટ નીતિન ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે, ઝેરી દારૂકાંડમાં માત્ર બનાવ બાદની કાર્યવાહી પૂરતી નથી, પરંતુ ઝેરી દારૂ લોકો સુધી પહોંચાડનારા સમગ્ર નેટવર્કની કડી શોધવી જરૂરી છે. મિથેનોલના સ્ત્રોતથી લઈને તેના અંતિમ વેચાણ સુધીની દરેક કડીની તપાસ થશે તો જ આ પ્રકારની ઘટનાઓ પાછળ જવાબદાર તમામ લોકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકશે. તેથી સમગ્ર મામલે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરી સ્વતંત્ર અને ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ કરાવવામાં આવે, જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી થાય અને પીડિત પરિવારોને યોગ્ય ન્યાય, વળતર તથા પુનર્વસન મળે તેવી માંગ સાથે ગુજરાત હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

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