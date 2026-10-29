પાટણના રાધનપુરમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું! GIDCમાં એકનું લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યુ, દુકાનોમાં પણ ચેકિંગ
રાધનપુરમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના બાદ આખરે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે અને તાબડતોબ કડક કાર્યવાહી શરૂ છે.
Published : October 29, 2026 at 8:56 PM IST
પાટણઃ રાધનપુરમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના બાદ આખરે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે. રાધનપુરમાં ખાદ્યતેલ, નમકીન, મીઠાઈ સહિતની ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના વેચાણ અને ગુણવત્તાને લઈને તંત્રએ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
રાધનપુર GIDCમાં આવેલા દેવી કૃપા પ્રોટીન્સ નામના તેલ રિપેકિંગ યુનિટમાં તપાસ દરમિયાન અત્યંત અસ્વચ્છ પરિસ્થિતિ સામે આવતાં ફૂડ વિભાગે યુનિટનું ફૂડ લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યું છે. સાથે જ અંદાજે 1.60 લાખ રૂપિયાની કિંમતનો 1,075 કિલો ખાદ્યતેલનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
બીજી તરફ, રાધનપુર શહેરમાં 30 જેટલી ખાણીપીણીની દુકાનો અને લારીઓમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં 57 કિલો અખાદ્ય પદાર્થોનો નાશ કરવાની સાથે વેપારીઓ પાસેથી 27 હજાર રૂપિયાનો દંડ પણ વસૂલવામાં આવ્યો છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા વેપારીઓ સામે હવે તંત્રની આ કાર્યવાહી સતત ચાલુ રહેશે કે પછી થોડા દિવસોમાં જ બધું હતું તેમનું તેમ થઈ જશે?
મહત્વપૂર્ણ છે કે, બે દિવસ પહેલાં રાધનપુરમાંથી ભેળ લાવીને આરોગ્યા બાદ બંધવડ ગામના એક જ પરિવારના 12 સભ્યોની તબિયત લથડી હતી. તમામને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર થતાં સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આ ઘટના બાદ હવે રાધનપુરમાં ખાદ્યતેલ, નમકીન, મીઠાઈ સહિતની ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના વેચાણ અને ગુણવત્તાને લઈને તંત્રએ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. રાધનપુર GIDCમાં આવેલા દેવી કૃપા પ્રોટીન્સ નામના તેલ રિપેકિંગ યુનિટમાં તપાસ દરમિયાન અત્યંત અસ્વચ્છ પરિસ્થિતિ સામે આવતાં ફૂડ વિભાગે યુનિટનું ફૂડ લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યું છે. સાથે જ અંદાજે 1.60 લાખ રૂપિયાની કિંમતનો 1,075 કિલો ખાદ્યતેલનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
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