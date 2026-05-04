ગીર સોમનાથમાં વડાપ્રધાન મોદીની મુલાકાતને લઈ તંત્ર એલર્ટ, કલેક્ટર અધ્યક્ષસ્થાને ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક
Published : May 4, 2026 at 7:38 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આગામી તા. 11 મેના રોજ યોજાનારી સોમનાથની એક દિવસીય મુલાકાતને લઈ તંત્ર સંપૂર્ણ સજ્જ બન્યું છે. આ મુલાકાતને સુવ્યવસ્થિત અને સુરક્ષિત બનાવવા જિલ્લા કલેક્ટર એન.વી. ઉપાધ્યાયના અધ્યક્ષસ્થાને જિલ્લા સેવા સદન ખાતે ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
બેઠક દરમિયાન વડાપ્રધાનના સોમનાથ મંદિર ખાતે દર્શન કાર્યક્રમ, સંભવિત રોડ-શો તથા અન્ય કાર્યક્રમોની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કલેક્ટરે તમામ સંલગ્ન વિભાગોને તેમની ફરજો અને જવાબદારીઓ સ્પષ્ટ કરી સમયસર કામગીરી પૂર્ણ કરવા સૂચનાઓ આપી હતી.
તૈયારીઓના ભાગરૂપે હેલિપેડની સુવિધા, અવિરત વીજ પુરવઠો, શુદ્ધ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, ટ્રાફિક નિયંત્રણ, પાર્કિંગ પ્લાનિંગ તેમજ માર્ગ વ્યવસ્થા પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને રોડ-શો માટે નિર્ધારિત રૂટ પર સ્વચ્છતા જાળવવી, બેરિકેટિંગ, સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને જનતા માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન સુનિશ્ચિત કરવા તંત્રને સૂચના આપવામાં આવી હતી.
જિલ્લા પોલીસ વડા જયદીપસિંહ જાડેજાની હાજરીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે વિશેષ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. વડાપ્રધાનની મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ તંત્ર દ્વારા કડક સુરક્ષા બંધોબસ્ત ગોઠવવામાં આવશે, જેમાં રૂટ ડાયવર્ઝન, વાહન ચેકિંગ અને ભીડ નિયંત્રણ માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવશે.
બેઠકમાં નિવાસી અધિક કલેક્ટર રાજેશ આલ, પ્રાંત અધિકારી જે.વી. કાકડિયા સહિત રાજ્ય માર્ગ અને મકાન વિભાગ, પંચાયત વિભાગ, ફૂડ અને આરોગ્ય વિભાગ, આર.ટી.ઓ. તથા અન્ય સંલગ્ન વિભાગોના અધિકારીઓએ ભાગ લીધો હતો. દરેક વિભાગને પોતાની કામગીરી સંકલન સાથે પૂર્ણ કરવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.
વડાપ્રધાનની આ મહત્વપૂર્ણ મુલાકાતને સફળ બનાવવા જિલ્લા તંત્ર દ્વારા વ્યાપક આયોજન હાથ ધરાયું છે, જેથી કાર્યક્રમ સુચારુ રીતે પૂર્ણ થાય અને જનતાને કોઈ અસુવિધા ન પડે.