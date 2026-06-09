ETV Bharat / state

બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ

દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગેરકાયદેસર ઝીંગા ઉદ્યોગ અંગે અનેક ફરિયાદો સામે આવી રહી હતી

બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ
બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 9:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી જિલ્લાના જલાલપોર તાલુકાના બોરસી ગામમાં સરકારી જમીન પર બનાવવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે વહીવટી તંત્રે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. જમીન મહેસૂલ સંહિતાની કલમ-61 હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરીને તંત્ર દ્વારા તળાવો દૂર કરવાની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. વહીવટી તંત્રના જણાવ્યા મુજબ, કોઈપણ પ્રકારની કાયદેસરની મંજૂરી કે ફાળવણીના આદેશ વિના સરકારી જમીન પર મોટા પાયે ઝીંગા તળાવો ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા.

દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગેરકાયદેસર ઝીંગા ઉદ્યોગ અંગે અનેક ફરિયાદો સામે આવી રહી હતી. બોરસી ગામના બ્લોક નંબર-51 અને સર્વે નંબર-56ની સરકારી જમીન પર બનાવાયેલા તળાવો અંગે પણ તંત્રને રજૂઆતો મળી હતી. જેના આધારે મામલતદાર કચેરી દ્વારા હુકમ જાહેર કર્યા બાદ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ દિવસે અનેક જેસીબી મશીનોની મદદથી તળાવો તોડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી, જ્યારે બીજા દિવસે પણ વિશાળ મશીનરી અને અધિકારીઓની ટીમ સાથે અભિયાન ચાલુ રાખવામાં આવ્યું હતું.

બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ (ETV Bharat Gujarat)
બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ
બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ (ETV Bharat Gujarat)

આ કાર્યવાહી સામે સ્થાનિક સ્તરે વિરોધ પણ નોંધાયો છે. બોરસી ગામના સરપંચ વિજયભાઈ મગનભાઈ ટંડેલ તેમજ માછીમાર મંડળીના સભ્યો કલેક્ટર કચેરીએ રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. તેમનું કહેવું છે કે માછીમાર સહકારી મંડળી સાથે જોડાયેલી મહિલા સભાસદોને તળાવોની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી અને પૂરતી નોટિસ આપ્યા વિના કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું તેઓ માને છે.

બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ
બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ તંત્રનું કહેવું છે કે ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવોના કારણે વોટર લોગિંગ, જમીનની ગુણવત્તામાં ઘટાડો અને પર્યાવરણને નુકસાન જેવી સમસ્યાઓ ઉભી થઈ રહી હતી. તલાટી, ફિશરીઝ વિભાગ, પર્યાવરણ વિભાગ અને પોલીસની હાજરીમાં કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ રહી છે. સાથે જ નવસારી જિલ્લાના સમગ્ર દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં આવા ગેરકાયદેસર તળાવો અંગે વ્યાપક સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે ગેરકાયદેસર દબાણકારોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે.

બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ
બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ (ETV Bharat Gujarat)
બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ
બોરસીમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સામે તંત્રની મોટી કાર્યવાહી, સરકારી જમીન પરથી ડિમોલિશન અભિયાન તેજ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DEMOLITION DRIVE
INTENSIFYING DEMOLITION DRIVE
ADMINISTRATION ACTION
ACTION AGAINST ILLEGAL SHRIMP
ILLEGAL SHRIMP PONDS IN BORSI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.