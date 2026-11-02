આદિવાસી ન્યાય યાત્રા અરવલ્લી પહોંચી, ચૈતર વસાવાની જેલ મુક્તિની માંગ
ચૈતર વસાવાની મુક્તિ અને આદિવાસી સમાજના બંધારણીય હક્કો તથા અધિકારોની માંગ સાથે ઉમરગામથી શરૂ થયેલી 'આદિવાસી ન્યાય યાત્રા' 10મા દિવસે અરવલ્લી પહોંચી હતી.
Published : November 2, 2026 at 5:24 PM IST
અરવલ્લી: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની મુક્તિ અને આદિવાસી સમાજના બંધારણીય હક્કો તથા અધિકારોની માંગ સાથે ઉમરગામથી શરૂ થયેલી 'આદિવાસી ન્યાય યાત્રા' 10મા દિવસે અરવલ્લી પહોંચી હતી. મોડાસા બાદ યાત્રા મેઘરજ ખાતે પહોંચતા લોકોએ સ્વાગત કર્યું હતું.
મેઘરજ પહોંચી આદિવાસી ન્યાય યાત્રા
આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની મુક્તિ અને આદિવાસી સમાજના બંધારણીય હક્કો તથા અધિકારોની માંગ સાથે ઉમરગામથી શરૂ થયેલી 'આદિવાસી ન્યાય યાત્રા' 10મા દિવસે મેઘરજ ખાતે પહોંચી હતી. ચૈતર વસાવાનાં પત્ની શકુંતલાબેન અને વર્ષાબેનના નેતૃત્વમાં નીકળી રહેલી યાત્રામાં ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા પણ જોડાયા હતા. આ પ્રસંગે AAPના નેતાઓએ ભાજપ સરકાર પર ચૈતર વસાવાને ષડયંત્ર હેઠળ જેલમાં ધકેલવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. ચૈતર વસાવાને મુક્ત કરવામાં નહીં આવે તો આગામી સમયમાં 'જેલનો જવાબ વોટથી' આપવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી.
યાત્રાને વિવિધ વિસ્તારોમાં જનસમર્થન મળી રહ્યું હોવાનો AAPના આગેવાનો દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા અને વોટ્સએપના માધ્યમથી પણ લોકો સમર્થન આપી રહ્યા હોવાનું જણાવાયું હતું. ચૈતર વસાવાને મુક્ત કરવામાં નહીં આવે તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. સાથે જ 'જેલનો જવાબ વોટથી' આપીને ભાજપને જવાબ આપવાનો હુંકાર કરવામાં આવ્યો હતો.
આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ આગામી 2027ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે નિવેદન આપતાં જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી છે અને પોતાના દમ પર ચૂંટણી લડવા સક્ષમ છે. આગામી ચૂંટણીમાં કોઈ અન્ય પક્ષ સાથે ગઠબંધન નહીં કરીને આપ એકલા હાથે ચૂંટણી લડશે તેમ તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું.
વોટચોરીના મુદ્દે ઇટાલિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દો સૌપ્રથમ અરવિંદ કેજરીવાલ અને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. ચૂંટણી પંચની કચેરી સામે ધરણાં અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને આપ દ્વારા શરૂઆતથી જ વોટચોરી સામે અવાજ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ જનતાના મતાધિકાર માટે લડત ચાલુ રહેશે.
ચૈતર વસાવાનાં પત્ની શકુંતલાબેન વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે ગામેગામ આદિવાસી સમાજ દ્વારા પોતાની પરંપરા અને રીતિ-રિવાજ મુજબ યાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભાજપ સરકાર દ્વારા ચૈતરભાઈ વસાવાને ખોટી રીતે જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરી તેમણે જણાવ્યું હતું કે જનતા હવે 'જેલનો જવાબ વોટથી' આપશે. યાત્રાને સહયોગ આપનાર તમામ ગ્રામજનો અને સમર્થકોનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.
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