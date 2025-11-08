ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુરના રાઠ પ્રદેશના આદિવાસી સમુદાયની અનોખી દેવ દિવાળી, આ રીતે કરે છે પાંરપરીક ઉજવણી

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વસતા આદિવાસી સમુદાઈના દરેક તહેવાર ઋતુચક્ર સાથે જોડાયેલા છે, ગામની અનુકૂળતા મુજબ જુદા જુદા ગામમાં જુદા જુદા દિવસે આદિવાસીઓ તહેવારો ઉજવે છે.

છોટાઉદેપુરના રાઠ પ્રદેશના આદિવાસી સમુદાયની અનોખી દેવ દિવાળી
છોટાઉદેપુરના રાઠ પ્રદેશના આદિવાસી સમુદાયની અનોખી દેવ દિવાળી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
છોટાઉદેપુર: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ભલે દિવાળી અને દેવ દિવાળીનો તહેવાર ધામધૂમથી પૂર્ણ થઈ ગયો હોય પરંતુ આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા છોટાઉદેપુર પંથકમાં વસતા આદિવાસી સમુદાયની દિવાળી અને દેવ દિવાળીના પર્વની વાત જ કંઈક અલગ છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં દિવાળી કરતાં દેવ દિવાળીનું વિશેષ મહત્વ જોવા મળે છે. પ્રકૃતિની પૂજા સાથે જિલ્લાના જુદા જુદા ગામોમાં બુધવાર થી શનિવાર સુધી દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી.

છોટાઉદેપુરના રાઠ પ્રદેશના આદિવાસી સમુદાયની અનોખી દેવ દિવાળી (Etv Bharat Gujarat)

આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વસતા આદિવાસી સમુદાઈના દરેક તહેવાર ઋતુચક્ર સાથે જોડાયેલા છે, આદિવાસીઓ પોતાનું કેલેન્ડર બનાવીને પોતાની અનુકૂળતા મુજબ તહેવારોની ઉજવણી કરે છે. ગામની અનુકૂળતા મુજબ જુદા જુદા ગામમાં જુદા જુદા દિવસે તહેવારોની ઉજવણી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવે છે.

ઓઢી ગામમાં પારંપરિક દિવાળી અને દેવ દિવાળીની ઉજવણી
ઓઢી ગામમાં પારંપરિક દિવાળી અને દેવ દિવાળીની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના પૂર્વ પટ્ટીના રાઠ વિસ્તારથી લઈને કવાંટ વિસ્તારમાં દિવાળી અને દેવ દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. મધ્યપ્રદેશની સરહદ પર આવેલા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, બુધવારે ચૌદસ, ગુરુવારે દેવ, શુક્રવારે દિવાળી, અને શનિવારે મહેમાનોને વળાવવા વાસી તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. આમ ચાર દિવસ સુધી દિવાળીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે.

રાઠ પ્રદેશના આદિવાસી સમુદાયની અનોખી દેવ દિવાળી
રાઠ પ્રદેશના આદિવાસી સમુદાયની અનોખી દેવ દિવાળી (Etv Bharat Gujarat)

ઓઢી ગામમાં પારંપરિક દિવાળી

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ઓઢી ગામની અનોખી પરંપરા આજે પણ અકબંધ છે. ઓઢી ગામના લોકો વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ આજે પણ પારંપરિક દિવાળી ઉજવી રહ્યા છે. ગામમાં ક્યારે દિવાળી ઉજવવી તેના માટે પ્રત્યેક ગામમાં ગામ પટેલની હાજરીમાં એક બેઠક બોલાવાઈ છે. જેમાં ઉજવણી માટેનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ બેઠકમાં ગામની સીમમાં દેવોની પૂજા માટે કરવામાં આવતો ખર્ચ દરેક ઘરેથી એકત્રીત કરવામાં આવે છે, અને દિવાળીના તહેવારની ઉજવણી માટેનો દિવસ જાહેર કરવામાં આવે છે.

વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ અકબંધ
વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ અકબંધ (Etv Bharat Gujarat)

દિવાળીના દિવસે કામ-ધંધા બંધ રાખીને ઘરની મહિલાઓ દેવ માટે ઘરે કોદરી બનાવે છે. દિવાળીની સાંજે નવી ડાંગરના ચોખાના લોટમાંથી દીવડા બનાવવામાં આવે છે. આ દીવડા સળગાવી પંચાયતના દ્વાર ઉઘાડવામા આવે છે. ત્યાર બાદ આંગણામાં એક તાપણું સળગાવી આ અગ્નિમાં ખેતરમાં પાકેલું ધાન જેવા કે, મરચા, મગફળી ડાંગર, મકાઈને શેકવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત નવા ધાનમાંથી બનાવેલી વાનગીઓને પણ તાપણમાં શેકવામાં આવે છે.

નવા ધાન્યથી કરવામાં આવે છે પ્રકૃતિની પૂજા
નવા ધાન્યથી કરવામાં આવે છે પ્રકૃતિની પૂજા (Etv Bharat Gujarat)

ત્યાર બાદ તાપણાની આગ ઓલવીને સેકેલું અનાજ સગા સંબંધીઓ સહિત બધાં લોકોને વહેંચવામાં આવે છે, આ શેકેલું નવું ધાન લોકો ચાખે છે. ત્યાર બાદ દિવાળીના તહેવારમાં નવા ધાનમાંથી બનાવેલા અડદના ઢેબરા અને તાયાંનું ભોજન કરે છે. આમ દિવાળીના તહેવારને ફસલી તહેવાર તરીકે ઉજવી આદિવાસી સમુદાય પ્રકૃતિ પ્રત્યે પોતાનો આભાર પ્રગટ કરે છે.

