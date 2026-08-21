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આઝાદીના 80 વર્ષ બાદ પણ પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત બનાસકાંઠાનું આ ગામ, ગ્રામજનોએ કલેક્ટર કચેરીએ કર્યા ધરણાં

બનાસકાંઠાના દાંતાનું અડેરણ તરસંગ ગામ પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત છે.

પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત બનાસકાંઠાનું આ ગામ
પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત બનાસકાંઠાનું આ ગામ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 9:43 AM IST

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બનાસકાંઠા: આઝાદીના 80 વર્ષ બાદ પણ બનાસકાંઠાના દાંતા તાલુકામાં આવેલું એક ગામ પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત છે. ગામમાં ઉબડ ખાબડ તેમજ કાદવ કિચડવાળા રસ્તાને કારણે શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ પણ ભણવા જવાનું છોડી દીધુ છે. અનેક રજૂઆતો છતા તંત્ર દ્વારા કોઇ વાત સાંભળવામાં ના આવતા મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

દાંતાનું અડેરણ તરસંગ ગામ વિકાસથી વંચિત

પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીના પ્રાંગણમાં અડેરણ તરસંગ ગામના લોકો ધરણાં પર ઉતર્યા હતા. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે અનેકવાર સ્થાનિક તંત્ર, મામલતદાર, TDO સમક્ષ લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવા છતાં તેમની સમસ્યાઓનો આજદિન સુધી કોઇ ઉકેલ આવ્યો નથી. બાળકો સાથે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચેલા લોકોએ ધરણાં કરી પાયાની સુવિધાઓ સહિત ગામના રસ્તાની સમસ્યાનો કાયમી અંત લાવવા માંગ કરી છે.

બનાસકાંઠાના દાંતાનું અડેરણ તરસંગ ગામ પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત છે. (ETV Bharat Gujarat)

ગ્રામજનોએ આ અગાઉ 10 ઓગસ્ટના રોજ મામલતદારને લેખિતમાં જાણ કરી હતી. અધિકારીઓએ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટે મૌખિક ખાતરી આપી હતી છતાં અધિકારીઓએ આપેલા વચન ખોટા સાબિત થયા છે.

દાંતા મામલતદાર કચેરીએથી કોઇ નિરાકરણ ના આવતા અડેરણ તરસંગ ગામના લોકો પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીએ ધરણાં અને ભૂખ હડતાળ માટે પહોંચ્યા હતા. ગામલોકોએ કહ્યું કે, પોતાના ગામમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓથી માંડી કોઇ જ વ્યવસ્થાઓ નથી. ગામમાં આવવા-જવાનો રસ્તો ઉબડ ખાબડ અને કાદવ કિચડવાળો હોવાને કારણે ભારે મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. ગામલોકોએ કહ્યું કે, દેશ આઝાદ થયાને દાયકાઓ વીતી ગયા પરંતુ અમારા ગામમાં માળખાકીય સુખ સુવિધાઓ હજુ સુધી પહોંચી જ નથી.

અમે સ્કૂલમાં પણ જઇ શકતા નથી- વિદ્યાર્થીઓ

પોતાનો અભ્યાસ છોડી બાળકો પણ કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધરણાં પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા. વિદ્યાર્થિનીઓએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા ગામમાં શાળાએ જવા આવવાનો રસ્તો સારો નથી. ઉબડ-ખાબડ રસ્તો હોવાને કારણે ક્યારેક પડી જવાનો પણ ડર રહે છે જેને કારણે અમારા માતા-પિતા પણ અમને સ્કૂલમાં મોકલતા ડરે છે. ખરાબ રસ્તાને કારણે ભારે તકલીફો પડી રહી છે અને અમે સ્કૂલમાં પણ જઇ શકતા નથી. ખરાબ રસ્તાને કારણે અમારૂ ભણતર બગડી રહ્યું છે.

ગ્રામજનોના કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધરણાં

છેલ્લા ઘણા સમયથી અનેક રજૂઆત કરીને થાકી ચુકેલા ગામલોકો પોતાની સમસ્યાનો અંત લાવવા માટે પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને ધરણાં કર્યા હતા. પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસે મંજૂરી ન લીધી હોવાનું જણાવી કલેક્ટર કચેરી ખાતે એકત્ર થયેલા ગામલોકોમાંથી માત્ર પાંચ લોકોને રજૂઆત કરવા માટે રોક્યા હતા અને બીજા લોકો કલેક્ટર કચેરીના પ્રાંગણમાંથી બહાર નીકળ્યા હતા. હવે જોવાનું રહે છે કે અડેરણ તરસંગ ગામના લોકોને પોતાની પ્રાથમિક સુવિધાઓ મળે છે કે પછી તંત્ર આંખ આડા કાન કરીને બેસી રહે છે.

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