મોબાઇલની લતથી કિશોર રીસાયો! 4.50 લાખ રોકડા અને એક્ટિવા લઇને ઘર છોડ્યું; તાલાલા પોલીસે પરિવાર સાથે કરાવ્યું મિલન

તાલાલામાં મોબાઇલ જોવાની ના પાડતા કિશોર રીસાઇને ઘર છોડી જતો રહ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 28, 2026 at 2:50 PM IST

ગીર સોમનાથ: આજકાલના બાળકોમાં મોબાઇલની લત કેટલી હદે જોખમી સાબિત થાય છે તેનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો ગીર સોમનાથના તાલાલા શહેરમાં સામે આવ્યો છે. મોબાઇલ ફોન જોવાની ના પાડતા એક સગીર કિશોર પરિવારથી નારાજ થઇને એક્ટિવા અને 4.50 લાખ રોકડા રૂપિયા લઇને ઘર છોડીને જતો રહ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતા સમજી તાલાલા પોલીસે સમજદારી પૂર્વકની કામગીરી કરતા ગણતરીના કલાકોમાં જ કિશોરને જૂનાગઢથી શોધીને પરિવાર સાથે સુખદ મિલન કરાવ્યું હતું.

ગીર સોમનાથના તાલાલા શહેરમાં પરિવારજનોએ સગીર કિશોરને મોબાઇલ ફોન જોવાની ના પાડતા કિશોર ઘરેથી રીસાઇને જતો રહ્યો હતો. કિશોર ઘરમાં રહેલા 4.50 લાખ રોકડા અને એક્ટિવા લઇને કોઇને જાણ કર્યા વગર જ ઘરેથી નીકળી ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ પરિવારજનોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઇ હતી.

આ મામલે તાલાલા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વી.એલ.ગાગીયાની આગેવાની હેઠળની પોલીસ ટીમે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. ટેકનિકલ એનાલિસિસ, હ્યુમન સોર્સ, ટોલનાકા અને હોટલોના CCTV તેમજ નેત્રમ શાખાની મદદથી તપાસ હાથ ધરતા કિશોરને જૂનાગઢ ખાતેથી સુરક્ષિત શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો.

તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, કિશોરે ઘરનાં CCTV કેમેરા બંધ કરી હોન્ડા એક્ટિવા તથા રૂપિયા 4.50 લાખ લઈને ઘર છોડ્યું હતું. પોલીસે કિશોરને સુરક્ષિત રીતે શોધી પરિવારને જાણ કરી હતી. બાદમાં કિશોર અને પરિવારનું કાઉન્સેલિંગ કરી સકારાત્મક સમજણ આપવામાં આવી હતી. પોલીસે કિશોર પાસેથી એક્ટિવા અને સંપૂર્ણ રોકડ રકમ પરત મેળવી પરિવારને સોંપી હતી.

પોલીસ દ્વારા જાહેર અપીલ કરવામાં આવી છે કે માતા-પિતાએ બાળકોને મોબાઈલ વ્યસનથી દૂર રાખી ખેલકૂદ અને શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ.

