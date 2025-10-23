આદરીયાણા ગામનો અનોખો રિવાજ: નૂતન વર્ષે ગામમાં દોડાવાય છે ગાયો, જાણો શું છે પરંપરા
આદરીયાણા ગામે નવા વર્ષમાં ગાયો દોડાવવાની પરંપરા છે. સાથે જ તમામ જ્ઞાતિના લોકો ભેગા થાય છે, અને ગામના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરે છે.
October 23, 2025
October 23, 2025
સુરેન્દ્રનગર : વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ આજે પણ પાટડીના આદરીયાણા ગામમાં બેસતા વર્ષના દિવસે ગાયો દોડાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ગામના તમામ જ્ઞાતિના લોકો ગામના મહાદેવજીના મંદિરમાં ભેગા થાય છે, અને ગામના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરે છે.
આદરીયાણા ગામનો અનોખો રિવાજ
નૂતન વર્ષના દિવસે ગામના લોકો પહેલા પોત પોતાના વિસ્તારમાં મળે છે, અને જે તે વિસ્તારના સાંપ્રત પ્રશ્નોની ચર્ચા કરે છે. પછી આ બધા લોકો ગામના શિવ મંદિરમાં ભેગા થાય છે, જેને ગામેરું અથવા તો ડાયરો કહેવામાં આવે છે. જ્યારથી આદરીયાણા ગામની થાંભલી નખાણી ત્યારની આ પરંપરા ચાલી આવે છે. આ પરંપરા મુજબ ગામના તમામ જ્ઞાતિના લોકો ગામના મહાદેવજીના મંદિરમાં ભેગા થાય છે, અને ગામના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરે છે.
ગામના વિશેષ વ્યક્તિનું સન્માન
આ વખતે ગામમાં પંડ્યા પરિવાર તરફથી ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, એની ચર્ચા કરવામાં આવી. સાથે જ ગામના એક યુવાનની BSF માં ભરતી થઈ હોવાથી દેશસેવા માટે ગયેલા આ યુવાનનું ગામના આગેવાનો દ્વારા આ ગામેરામાં જાહેરમાં સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરવામાં આવ્યું. પરંપરા છે કે ગામના વિશેષ વ્યક્તિઓ હોય એનું આ ગામેરાની અંદર સન્માન કરવામાં આવે છે.
ગાયો દોડાવવાની પરંપરા : જે બાદ ચાર-ચાર ઢોલ વાગતા આખું ગામ ભેગું મળી ગામના ભાદરમાં જાય છે. ત્યાં ગામના માલધારીઓ પોતાની ગાયોને શણગારી, શિંગડાને રંગ કરી અને કોટમાં ઘૂઘરા બાંધી ગામના પાદરમાં લઈ આવે છે. આખા ગામના તમામ માલધારીની ગાયોને ભેગી કરવામાં આવી, અને પછી દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ અને ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ આ ગાયોને વારંવાર દોડાવવામાં આવી હતી.
ગૌરજના આધારે શુકનની આગાહી : ગાયો જ્યારે દોડે છે અને એની રજ જ ગામ ઉપર જાય છે એટલે ગૌરજથી ગામની સમૃદ્ધિ, સુખાકારી અને આરોગ્ય વધે છે એવી માન્યતા છે. આ માન્યતા પ્રમાણે આ વખતે પણ ભારે ધામધૂમથી ગાયોને દોડાવવામાં આવી અને પવનની દિશા અને ગૌરજને ઉડતી જોઈ ગામના વડીલોએ ગામ માટે સારા શુકનની આગાહી કરી હતી.
