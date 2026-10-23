અદાણી CNGમાં એક ઝાટકે 4.45 રૂપિયાનો ધરખમ વધારો; 100 રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગયો ભાવ
ઑગસ્ટ બાદ અદાણી ગેસમાં ફરી એકવાર મોટો વધારો, રીક્ષાચાલકોમાં નારાજગી
Published : October 23, 2026 at 9:38 AM IST
અમદાવાદ: છેલ્લા કેટલાક સમયથી રોજિંદી જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં મોંઘવારીનો માર વેઠી રહેલા લોકોને વધુ એક ફટકો પડ્યો છે. અદાણી ટોટલ ગેસ દ્વારા CNGના ભાવમાં સીધો 4.45 રૂપિયાનો ધરખમ ભાવવધારો કરવામાં આવ્યો છે. તહેવારોની સિઝન નજીક આવી રહી છે એવામાં આ ભાવવધારાથી વાહનચાલકો અને ખાસ કરીને કોમર્શિયલ વાહન ચાલકોને મોટો ફટકો પડશે. આ ભાવવધારા બાદ હવે CNGની કિંમત 98.47 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ પહેલા ઑગસ્ટમાં પણ અદાણી ટોટલ ગેસ દ્વારા 4 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો મોટો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. મધ્ય પૂર્વ એશિયામાં ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે વધતા તણાવને આનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.
બીજી તરફ રિક્ષાચાલકોમાં આ ભાવ વધારાને લઈને ખાસ્સી નારાજગી છે. એક તરફ ઑનલાઈન રાઈડ એપ્લિકેશન્સને કારણે તેમની આવકમાં ઘટાડો થયો છે જ્યારે બીજી તરફ વાહન વ્યવહાર કમિશ્નર દ્વારા તેમના દ્વારા પ્રસ્તાવિત ભાડામાં ભાવવધારાને મંજૂરી આપી નથી. આમ, તેમનું કહેવું છે કે, તેઓ પર બેવડો માર પડી રહ્યો છે અને ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે.