અમદાવાદામાં અદાણી ગેસ બિલના નામે ઠગાઈનો નવો ટ્રેન્ડ, 6 મહિનામાં 38 કેસ, APK ફાઈલ મોકલીને મહિલા HRના રૂ.5 લાખ લૂંટ્યા
અમદાવાદમાં ગેસ બિલ અપડેટ અને કનેક્શન કાપવાની ધમકી આપી APK ફાઈલ મોકલવાના છ મહિનામાં 38થી વધુ કેસ સામે આવ્યા છે.
Published : September 21, 2026 at 1:53 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં સાયબર ઠગોએ હવે ગેસ બિલ અને કનેક્શન કાપી નાખવાની ધમકી આપીને ઠગાઈનો નવો ટ્રેન્ડ શરૂ કર્યો છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં ગેસ બિલના નામે APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરાવી છેતરપિંડીના 38થી વધુ કિસ્સા સામે આવ્યા છે. નારણપુરાની 46 વર્ષીય HR મહિલાને 'ટ્રાફિક પોલીસ'ના નામે APK ફાઈલ મોકલી 5 લાખ રૂપિયા પડાવી લેવાતા આ નવા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે.
અમદાવાદમાં સાયબર ઠગોએ હવે લોકોના મોબાઈલમાં APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરાવી બેંક ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપાડવાનો નવો રસ્તો અપનાવ્યો છે. ખાસ કરીને અદાણી ગેસ બિલ અપડેટ, બિલ પેમેન્ટ અને કનેક્શન કાપી નાખવાની ધમકી આપીને લોકોને ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે. છેલ્લા છ મહિનામાં જ ગેસ બિલ અને કનેક્શન કાપવાના નામે APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરાવી છેતરપિંડી કરવાના 38થી વધુ કિસ્સા પ્રકાશમાં આવ્યા હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
આ જ રીતે નારણપુરામાં રહેતી 46 વર્ષીય ખાનગી યુનિવર્સિટીની HR મહિલા પણ સાયબર ઠગોની જાળમાં ફસાઈ હતી. મહિલાને શરૂઆતમાં અદાણી ગેસના બિલને લગતો મેસેજ મળ્યો હતો. બિલનું પેમેન્ટ થઈ રહ્યું ન હોવાનું જણાવ્યા બાદ તેના મોબાઈલ પર "Parivahan" નામની APK ફાઈલ મોકલવામાં આવી હતી. આ ફાઈલ "Traffic Police Department"ના નામે મોકલવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
મહિલાએ APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી હતી. ત્યારબાદ તેને માત્ર 1 રૂપિયાનું પેમેન્ટ પ્રોસેસ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન તેના મોબાઈલમાં અલગ-અલગ એપ રજિસ્ટ્રેશન અને બેંક OTP આવવા લાગ્યા હતા. શંકા જતાં મહિલાએ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી હતી, ત્યારે તેના બેંક ખાતામાંથી અલગ-અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન મારફતે 5 લાખ રૂપિયા ઉપડી ગયા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
સાયબર ક્રાઈમમાં ફરિયાદ નોંધાયા બાદ હવે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમના ACP હાર્દિક માકડિયાએ જણાવ્યું કે હાલ આ મામલે APK ફાઈલ ક્યાંથી મોકલવામાં આવી, તેનો સ્ત્રોત શું હતો, મોબાઈલમાં કઈ રીતે એક્સેસ મેળવવામાં આવ્યો અને જે ખાતાઓમાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર થયા છે તેની વિગતો સહિતના મુદ્દે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ગેસ બિલના નામે વધી રહ્યો છે સાયબર ફ્રોડ
ટ્રાફિક ઈ-ચલણના નામે APK ફાઈલ મોકલવાના કિસ્સાઓ બાદ હવે સાયબર ઠગોએ ગેસ બિલ અને કનેક્શન ડિસ્કનેક્ટ કરવાની ધમકીનો સહારો લેવાનું શરૂ કર્યું છે. "તમારું બિલ પેન્ડિંગ છે", "બિલ અપડેટ કરવું પડશે", "કનેક્શન બંધ થઈ જશે" અથવા "બિલ પેમેન્ટ માટે આ એપ ડાઉનલોડ કરો" જેવા મેસેજ અથવા ફોન કરીને લોકોને વિશ્વાસમાં લેવામાં આવે છે.
ત્યારબાદ વોટ્સએપ અથવા અન્ય માધ્યમથી APK ફાઈલ મોકલવામાં આવે છે. વ્યક્તિ ફાઈલ ઇન્સ્ટોલ કરે અને જરૂરી પરમિશન આપે ત્યારબાદ મોબાઈલમાં આવતા OTP સહિતની સંવેદનશીલ માહિતી સાયબર ઠગોના હાથમાં પહોંચવાની શક્યતા રહે છે. આ રીતે લોકોના બેંક ખાતામાંથી રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.
નારોલમાં પણ ગેસ બિલ અપડેટના નામે યુવકને નિશાન બનાવાયો
આ પ્રકારનો વધુ એક કિસ્સો નારોલમાં પણ સામે આવ્યો હતો, જ્યાં ગેસ બિલ અપડેટ કરવાના નામે એક યુવકના ફોનમાં APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેના ખાતામાંથી આશરે 1 લાખ રૂપિયાની રકમ ઉપાડી લેવામાં આવી હતી.
નારોલની ઘટનાએ પણ એ બાબત તરફ ધ્યાન દોર્યું છે કે હવે સાયબર ઠગો માત્ર બેંક કે KYCના નામે જ નહીં, પરંતુ રોજિંદા ઉપયોગની સેવાઓના નામે પણ લોકોનો સંપર્ક કરી રહ્યા છે. ગેસ બિલ, વીજળી બિલ, ટ્રાફિક ઈ-ચલણ અથવા કનેક્શન બંધ થવાની ધમકી આપીને વ્યક્તિને ઉતાવળમાં APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરાવવામાં આવે છે.
છેલ્લા છ મહિનામાં ગેસ બિલ અને કનેક્શન કાપવાના નામે APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરાવી છેતરપિંડી કરવાના 35થી વધુ કિસ્સા સામે આવ્યા હોવાનો ઉલ્લેખ છે, જેના કારણે સાયબર ફ્રોડનો આ નવો મોડસ ઓપરેન્ડી ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.
સાયબર પોલીસ વારંવાર ચેતવણી આપે છે કે કોઈપણ કંપની, સરકારી વિભાગ કે પોલીસના નામે વોટ્સએપ પર મોકલવામાં આવેલી APK ફાઈલ મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરવી નહીં. બિલ ભરવા કે કનેક્શન ચાલુ રાખવા માટે જો કોઈ વ્યક્તિ APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવાનું કહે તો પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા અધિકૃત એપ્લિકેશન મારફતે જ માહિતી ચકાસવી જરૂરી છે.
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