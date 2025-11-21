સોમનાથ મહાદેવના દર્શને આવ્યા સાંસદ કંગના રનૌત, માતા પાર્વતીની સાડી માથે ચડાવી
સાંસદ કંગના રનૌતે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને દેશ તથા જનતાના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
Published : November 21, 2025 at 9:59 AM IST
ગીર સોમનાથ : રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રસિદ્ધ અભિનેત્રી અને હિમાચલ પ્રદેશના મંડી લોકસભા મત વિસ્તારના સાંસદ કંગના રનૌત હાલ ગુજરાત પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના દર્શને પધાર્યા હતા. આદિ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને તેમણે ધન્યતા અનુભવી હતી. અગાઉ સાંસદ કંગના રનૌત દ્વારકા મંદિર અને સાસણ ગીર સિંહ અભ્યારણની મુલાકાત પણ લીધી હતી.
સોમનાથ મહાદેવના દર્શને કંગના રનૌત
સાંસદ કંગના રનૌતે શ્રી સોમનાથ મહાદેવને જલાભિષેક કર્યો હતો, અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન સાથે ભક્તિભાવપૂર્વક ધ્વજાપૂજા કરી હતી. તેમણે મહાદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા, અને દેશ તથા જનતાના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
સોમનાથ ટ્રસ્ટની વસ્ત્ર પ્રસાદ સેવા બિરદાવી : કંગના રનૌતે શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા ચાલી રહેલા 'વસ્ત્રપ્રસાદ' પ્રકલ્પની વિગતો જાણીને ખૂબ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી હતી. આ પ્રકલ્પ હેઠળ, માતા પાર્વતીને અર્પણ કરવામાં આવેલી સાડી ટ્રસ્ટની અધિકારીક વેબસાઈટ somnath.org મારફતે દેશભરના ભક્તો માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત અત્યાર સુધીમાં આમાંથી 21,000 વસ્ત્રો પ્રસાદ સ્વરૂપે જરૂરિયાતમંદોને વિતરણ કરવામાં આવ્યા છે.
માતા પાર્વતીની સાડી : આ પ્રસંગે કંગના રનૌતે ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ અને દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન કલ્યાણના વિઝનથી પ્રીત શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી સામાજિક અને ધાર્મિક કામગીરીને ઉષ્માભેર બિરદાવી હતી. કંગના રનૌતે પણ માતા પાર્વતીને અર્પણ કરવામાં આવેલી સાડી સ્વીકારી હતી.
ટ્રસ્ટ દ્વારા અભિવાદન : આ મુલાકાત દરમિયાન, શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ તરફથી ઈનચાર્જ જનરલ મેનેજર પરેશભાઈ ચાવડાએ કંગના રનૌતનું અભિવાદન કર્યું હતું. તેમને મહાદેવનો પ્રસાદ અને સ્મૃતિચિત્ર અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
