સુરત શહેરમાં થયેલા 13 જેટલા કાર ચોરીના ગંભીર ગુનાઓમાં ફરાર આંતરરાજ્ય ચોર ગેંગના સક્રિય સભ્યની ધરપકડ
વલસાડ જિલ્લાના કીલ્લા પારડી વિસ્તારમાં વી-ટ્રાન્સપોર્ટના ગોડાઉન પાસેથી 32 વર્ષીય મોહમદ ઈમરાન ફૈયાઝઉદ્દીન ખાન ઉર્ફે કુરૈશીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
Published : May 11, 2026 at 3:20 PM IST
સુરત: સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્રાંચને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. વર્ષ 2022થી સુરત શહેરમાં થયેલા 13 જેટલા કાર ચોરીના ગંભીર ગુનાઓમાં ફરાર રહેલા આંતરરાજ્ય કાર ચોર ગેંગના સક્રિય સભ્યને ક્રાઈમ બ્રાંચે ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી હાઈ-ટેક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને મોંઘીદાટ કારોની ચોરી કરતો હતો.
શહેરના નાયબ પોલીસ કમિશનરની સૂચના હેઠળ ક્રાઈમ બ્રાંચની ચેઈન સ્નેચીંગ સ્કોડ લાંબા સમયથી રીઢા ગુનેગારો પર નજર રાખી રહી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે મળેલી ચોક્કસ બાતમી પ્રમાણે વલસાડ જિલ્લાના કીલ્લા પારડી વિસ્તારમાં વી-ટ્રાન્સપોર્ટના ગોડાઉન પાસેથી 32 વર્ષીય મોહમદ ઈમરાન ફૈયાઝઉદ્દીન ખાન ઉર્ફે કુરૈશીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
પકડાયેલ આરોપી અત્યંત આધુનિક પદ્ધતિથી કાર ચોરી કરનાર ગેંગનો સક્રિય સભ્ય હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગેંગના સભ્યો સૌ પ્રથમ કારના હોર્નના વાયર કાપી એલાર્મ સિસ્ટમ નિષ્ક્રિય કરતા હતા. ત્યારબાદ એલન કીની મદદથી કારનું લોક ખોલીને અંદર પ્રવેશતા હતા.
કાર સ્ટાર્ટ કરવા માટે ગેંગ દ્વારા X-Tool Auto Diagnostic Tool, લેપટોપ અને ECM જેવા આધુનિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આરોપીઓ ગણતરીની મિનિટોમાં કાર સ્ટાર્ટ કરીને ફરાર થઈ જતા હતા. ચોરી બાદ પોલીસથી બચવા માટે કારમાંથી GPS અને ફાસ્ટેગ પણ કાઢી નાંખવામાં આવતું હતું.
પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે વર્ષ 2022માં ગેંગના અન્ય સાગરીતો અનિલ ઉર્ફે છોટુ ગાયરી અને અયુબઅલી ઉર્ફે ગુરુની ધરપકડ દરમિયાન મોહમદ ઈમરાનનું નામ સામે આવ્યું હતું. ત્યારથી આરોપી ઉત્તર પ્રદેશ ભાગી ગયો હતો અને ટ્રક ડ્રાઈવર તરીકે અલગ-અલગ રાજ્યોમાં ફરી રહ્યો હતો.
આરોપી ચોરી કરેલી કાર પર મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશની ડુપ્લીકેટ નંબર પ્લેટ લગાવી અન્ય રાજ્યોમાં વેચાણ કરતો હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે.
મોહમદ ઈમરાન સામે સુરત શહેરના અડાજણ, રાંદેર, પુણા, સરથાણા અને લીમ્બાયત પોલીસ સ્ટેશનમાં કુલ 13 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. તમામ ગુનાઓ વર્ષ 2022 દરમિયાન IPC કલમ 379 હેઠળ નોંધાયા હતા.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI એ જણાવ્યું હતું કે, લાંબા સમયથી પોલીસને ચકમો આપતો આ રીઢો કાર ચોર આખરે ક્રાઈમ બ્રાંચના હાથે ઝડપાઈ ગયો છે. હાલ પોલીસે આરોપીની વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે અને ગેંગ સાથે સંકળાયેલા અન્ય આરોપીઓ સુધી પહોંચવા તપાસ તેજ કરી છે.