એક્ટિવા ચોરીનું રેકેટ ઝડપાયું: શોરૂમના કર્મચારી સહિત ત્રણ આરોપીની ધરપકડ, 26 એક્ટિવા રીકવર કર્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 6:39 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના નિકોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારો વાહન ચોરીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં મોપેડ અને મોટરસાયકલ ચોરીનું સુવ્યવસ્થિત રેકેટ પોલીસે ઝડપી પાડ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ચોરી શોરૂમના ગોડાઉનમાંથી જ કરવામાં આવતી હતી.

નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા હોન્ડા કંપનીના શોરૂમના ગોડાઉનમાં વાહનોની સંખ્યા ઓછા જોવા મળતા મેનેજરને શંકા ગઈ હતી. તપાસ કરતાં 32 વાહનો ગુમ હોવાનું સામે આવતા, શોરૂમ મેનેજરે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

આ સમગ્ર મામલે ઝોન-5 એલસીબીએ ગંભીરતાથી તપાસ હાથ ધરી અને ચોરીના આ ગોઠવાયેલા નેટવર્ક સુધી પહોંચી. પોલીસે એક કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા સગીર સહિત ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. જેમાં શાહિદ ઉર્ફે બડાકાલુ મોહમ્મદ આરીફ શેખ અને દિગુસિંહ ઉર્ફે દિગુરાજ રાઠોડનો સમાવેશ થાય છે.

તપાસમાં સામે આવ્યું કે શાહિદ શોરૂમમાં જ કામ કરતો હતો અને ગોડાઉનમાંથી શોરૂમમાં વાહનો લાવવાની જવાબદારી તેની પાસે હતી. આ દરમિયાન ઓર્ડર કરતાં વધુ વાહનો ગોડાઉનમાંથી બહાર કાઢવામાં આવતા અને તે વધારાના વાહનો ગુપ્ત રીતે વેચી દેવામાં આવતા.

શાહિદ અને સગીર મળીને મોપેડ અને બાઈક ગોડાઉનમાંથી બહાર કાઢતા અને તે ચોરીના વાહનો દિગુસિંહને સોંપતા. દિગુસિંહ આ વાહનોને સસ્તા ભાવમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વેચતો હતો. ખાસ કરીને વિરમગામ, ધંધુકા અને માંડલ તાલુકામાં મોટાભાગના વાહનો વેચાયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

આરોપીઓ વાહન ખરીદનારને સમજાવતા કે એક્ટિવામાં ટેકનિકલ ખામી છે, તેથી સસ્તામાં વેચવામાં આવે છે. શાહિદ એક્ટિવા 18 થી 25 હજાર રૂપિયામાં દિગુસિંહને આપતો, જ્યારે દિગુસિંહ તે જ વાહન 25થી 30 હજાર રૂપિયામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વેચતો અને થોડો નફો કમાતો.

આ ઉપરાંત આરોપીઓ ખરીદદારોને ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે તો વ્યવસ્થા કરી આપવાની પણ ખાતરી આપતા હતા, જેથી શંકા ન જાય.

પોલીસે અત્યાર સુધીમાં વિવિધ વિસ્તારોમાંથી 26 એક્ટિવા રીકવર કરી છે. કુલ મળીને 2 બાઈક અને 29 મોપેડ ચોરી કરવામાં આવ્યા હતા.

ઝોન-5ના DCP ડો. જીતેન્દ્ર અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં આંતરિક સંડોવણી હોવાને કારણે ચોરી લાંબા સમય સુધી બહાર આવી નહોતી. એલસીબીની ટીમે ટેક્નિકલ અને માનવ ઈન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. હાલ વધુ તપાસ ચાલી રહી છે અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકોની પણ શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે.

પોલીસ હવે આ રેકેટ સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકો અને ખરીદદારો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

