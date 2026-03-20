જૂનાગઢની માંગનાથ બજારમાં ભયાનક અકસ્માત, મહિલા એક્ટીવા સાથે દુકાનના ભોંયરામાં ઉતરી જતા શ્વાનનું મોત

અકસ્માતમાં મહિલાને નાની ઇજા થઈ છે અને કેટલાક કપડાં તથા પ્લાસ્ટિકના સ્ટેચ્યુને નુકસાન, કોઈને ગંભીર ઇજા નથી થઈ જેનાથી લોકો રાહત અનુભવી રહ્યા છે.

એક્ટીવાનો અકસ્માત
Published : March 20, 2026 at 4:54 PM IST

જૂનાગઢ: શહેરના માંગનાથ બજારમાં 16 માર્ચે સોમવારે બપોરે 12 વાગ્યે અને 39 મિનિટે એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. એક મહિલા ખરીદી કરવા માટે એકટીવા પર બજારમાં આવી હતી. તે વ્યાપારિક સંકુલની બહાર એકટીવા પાર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી. અચાનક કોઈ કારણસર તેને એકટીવા પર કાબુ ગુમાવી દેતા એકટીવા અને મહિલા બંને સંકુલની સીડી પરથી નીચે ઉતરી ગયા હતા.

આ અકસ્માત માત્ર ત્રણથી પાંચ સેકન્ડમાં બની ગયો હતો અને અકસ્માતમાં મહિલાને નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચી હતી. જોકે સીડી પર બેઠેલા એક શ્વાનનું મોત થયું છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

વેપારી એસોસિએશનના મહામંત્રી હિતેશ સંઘવીએ વિગતો આપતાં જણાવ્યું કે બપોરના સમયે માંગનાથ બજારમાં ખરીદીની ભારે ભીડ હોય છે. ખાસ કરીને મહિલા ગ્રાહકો વધુ આવે છે. આવા સમયે મહિલાએ એકટીવા પર કાબુ ગુમાવી દીધો અને તે 20થી 30 પગથિયા માત્ર ત્રણથી પાંચ સેકન્ડમાં નીચે ઉતરી ગઈ. અકસ્માતમાં કેટલાક કપડાં અને પ્લાસ્ટિકના સ્ટેચ્યુને સામાન્ય નુકસાન થયું છે.

જૂનાગઢની માંગનાથ બજારમાં ભયાનક અકસ્માત (cctv)

પરંતુ તેઓ માને છે કે આ અકસ્માત જેટલો સહજ લાગે છે તેટલો ગંભીર પણ બની શક્યો હોત. સદનસીબે એકટીવા ચલાવતી મહિલાને કોઈ ગંભીર ઇજા નથી થઈ. આ બજારમાં નાના બાળકો અને મહિલાઓ પણ ખરીદી કરવા આવે છે. જો આ સમયે કોઈ બાળક અથવા મહિલા સીડી પર હોત તો સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકતી. આ ઘટનામાં કોમ્પ્લેક્સમાં જ રહેતા એક શ્વાનનું મોત થયું છે.

