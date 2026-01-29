પ્રધાનમંત્રી આવાસના મકાનો ભાડે આપતા લાભાર્થી ઝડપાયા તો થશે આકરી કાર્યવાહી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ કર્યો સર્વે
ગરીબ લાભાર્થીઓ પોતાના મકાનો ભાડે આપતા હોવાની ફરીયાદો બાદ મહાનગરપાલિકાએ સર્વે બે વખત કરીને 224 ભાડુઆતો ઝડપી લીધેલા છે.
Published : January 29, 2026 at 2:19 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને પ્રધાનમંત્રી આવાસોમાં ચાંપતી નજર રાખવી પડી રહી છે. ગરીબ લાભાર્થીઓ પોતાના મકાનો ભાડે આપતા હોવાની ફરીયાદો બાદ મહાનગરપાલિકાએ સર્વે બે વખત કરીને 224 ભાડુઆતો ઝડપી લીધેલા છે. જો કે 4 વખત ઝડપાય તો ફોરફીટની ચેતવણી આપી છે.
ગરીબો માટે સરકાર આવાસ બનાવે છે પરંતુ આ આવાસ જ્યારે ગરીબ ભાડે આપે ત્યારે પ્રશ્નો ઊભો થાય કે શું આવાસ મેળવનાર ગરીબ છે? જો કે આ પ્રશ્ન દરેકમાં ઊભો થાય તે સ્વાભાવિક છે. આવાસ ભાડે આપવાને લઈને તેની જવાબદારી મહાનગરપાલિકાના શીરે છે. મહાનગરપાલિકાએ તાજેતરમાં પણ કેટલાક ભાડે આપેલા આવાસો ઝડપી લીધા છે.
તરસમીયા પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં ભાડુઆત મળ્યા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વિભાગના અધિકારી એન. બી. વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા તરસમિયા ખાતે આવેલા પ્રધાનમંત્રી આવસના પ્લોટ નંબર 51 માં સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 56 જેટલા મકાનોમાં થયેલા સર્વેમાં 24 જેટલા ભાડુઆત મળી આવ્યા છે. જ્યારે 18 જેટલા બંધ મકાનો મળી આવ્યા છે અને 14 જેટલા મકાનોમાં મૂળ માલિકો રહેતા હતા. જે ભાડુઆતો મળી આવ્યા છે તેને નોટીસ આપી દેવામાં આવી છે અને ત્રણ દિવસમાં ખાલી કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે.
આજ દિવસ સુધી કેટલા મકાનોમાં ભાડુઆત?
મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન બી વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છે, તેમાં ભાડુઆતને લઈને વારંવાર ફરીયાદને પગલે 576 જેટલા મકાનોમાં સર્વે કરવામાં આવેલો હતો. જેમાં 224 મકાનમાં ભાડુઆત મળી આવ્યા હતા તેમને નોટીસો આપવામાં આવી હતી. 224 માંથી 152 મકાન ખાલી કરીને બાંહેધરી આપવામાં આવેલી છે, જ્યારે 72 જેટલા મકાનો અમે સીલ મારેલા છે.
કમિશ્નરનો હુકમ
ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન. બી. વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, કમિશનર દ્વારા એક હુકમ કરવામાં આવેલો છે કે પ્રથમ વખત ભાડુઆત પ્રસ્થાપિત થાય તો 5000 નો દંડ લેવામાં આવે, જો બાહેધરી આપે તો 5000 નો દંડ અને અમે જો અમે સીલ મારીએ તો 10,000 દંડ અને એક મહિના માટે મકાન સીલ રાખવામાં આવે છે. તેવી રીતે બીજી વખત પકડાય તો 10000 દંડ અને સીલ કિસ્સામાં 20,000 દંડ લઈએ છીએ. ત્રણ વખત પકડાશે તો દંડની રકમ વધશે અને ચોથી વખતે ફક્ત પકડાશે તો ફોરફીટ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ફોરફીટ એટલે મકાન રદ કરીને ફરી મહાનગરપાલિકા પોતાના કબ્જામાં લઇ લેશે. હાલ બે વખત સર્વે થઈ ચૂક્યો છે.
