'માતા-પિતાને તરછોડનારા સંતાનો પર થશે કાર્યવાહી', સુરેન્દ્રનગરના આ ત્રણ વિસ્તારમાં ફરિયાદો વધતા લેવાયો નિર્ણય

ચોટીલા ડિવિઝન હેઠળ આવતા તાલુકામાં વયોવૃદ્ધ અને સિનિયર સીટિઝનોને સંતાનો દ્વારા તરછોડવામાં આવ્યા તો તેમના વિરૂદ્ધ કાર્યવાહીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

માતા-પિતાને તરછોડનારા સંતાનો પર થશે કાર્યવાહી
માતા-પિતાને તરછોડનારા સંતાનો પર થશે કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 22, 2026 at 1:46 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સંતાનો દ્વારા પોતાના માતા-પિતાને ઘર છોડી દેવા તેમજ વૃદ્ધ માતા-પિતાની કોઇપણ પ્રકારની સાર સંભાળ રાખવામાં ના આવતી હોવાની ફરિયાદ સતત વધતી જોવા મળતા ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા એક મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ચોટીલા ડિવિઝન હેઠળ આવતા તાલુકામાં વયોવૃદ્ધ અને સિનિયર સીટિઝનોને સંતાનો દ્વારા તરછોડવામાં આવ્યા તો તેમના વિરૂદ્ધ કાર્યવાહીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

માતા-પિતાને તરછોડનારા સંતાનો સામે થશે કાર્યવાહી

સુરેન્દ્રનગરમાં સંતાનો દ્વારા પોતાના માતા-પિતાને ઘર છોડી દેવા મજબૂર કરવાની ફરિયાદો વધી રહી છે. સંતાનો દ્વારા પોતાના પેરેન્ટ્સને વયોવૃદ્ધ ઉંમરમાં તરછોડવામાં આવતા તેમને હેરાન થવું પડે છે. ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા ફરિયાદો વધતા એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. માતા પિતા કે સિનિયર સિટીઝનોને તેમના સંતાનો અથવા દીકરાઓ હેરાન કરતા હોય, ઘરમાં રાખતા ન હોય, સાર સંભાળ લેતા ન હોય અથવા તેમને ભરણ પોષણ તરીકે ખાદ્યા ખોરાકી, કપડા તેમજ તબીબી સારવાર ના આપતા હોય તેવા સંતાનો ઉપર કાર્યવાહીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

માતા-પિતાને તરછોડનારા સંતાનો પર થશે કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

આ સાથે જ ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે, સંતાનોથી પીડિત લોકો હોય તે ચોક્કસથી તેમની મુલાકાત કરે અને જે માતા-પિતાએ સંતાનોને મોટા કર્યા હોય, ભણાવ્યા-ગણાવ્યા હોય અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તેમને જ રજડતા મુકી દેનાર સંતાનો ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

"માતા-પિતાને તરછોડવાની વધુ ફરિયાદો મળતા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. સંતાનો હોય કે પુત્રો હોય માતા-પિતાને સાચવતા નથી ત્યારે કચેરીની મુલાકાતે વૃદ્ધો આવતા હોય છે અને તેમને ભરણ પોષણ મળી રહે, જો અલગ અલગ રોગથી પીડિત હોય તો તેમને દવાનો અને મેડિકલ ખર્ચ મળે તેમજ કપડા માટે જીવન ધોરણ ચાલે તેટલી રકમ મળે માટે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે." એચ.ટી.મકવાણા, ડેપ્યુટી કલેક્ટર, ચોટીલા

જો કોઇ માતા-પિતા અથવા સિનિયર સીટિઝનો પોતાના સંતાનથી પીડિત હોય તો ખાનગી રીતે ડેપ્યુટી કલેક્ટરનો સંપર્ક સાધવા અપીલ કરાઇ છે. આ સાથે જ તાત્કાલિક ભરણપોષણ અને કલ્યાણ બાબતનો અધિનિયમ 2007ની કલમ નંબર પાંચ અનુસાર ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા કાર્યવાહી કરી ન્યાય આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું છે.

