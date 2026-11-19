VIDEO: રાજકોટમાં હાંડા ગેંગના 15 સાગરીતો સામે GUJCTOC, 1 વર્ષમાં 10 ગેંગ સામે કાર્યવાહી, જાણો વિગતવાર
કુખ્યાત હાંડા ગેંગ વિરુદ્ધ આખરે રાજકોટ શહેર ક્રાઈમ બ્રાંચે સૌથી મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
Published : November 19, 2026 at 11:10 AM IST
રાજકોટ: શહેરમાં છેલ્લા એક દાયકાથી ધાક અને દહેશતનું બીજું નામ બનેલી કુખ્યાત હાંડા ગેંગ વિરુદ્ધ આખરે રાજકોટ શહેર ક્રાઈમ બ્રાંચે સૌથી મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તા. 18/11/2026ના રોજ ક્રાઈમ બ્રાંચ દ્વારા હાંડા ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર ભવદીપ ઉર્ફે યશ ઉર્ફે હાંડો પરેશભાઈ ડાભી સહિત કુલ 15 સાગરીતો વિરુદ્ધ ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ એક્ટ-2015 (G.C.O.C.A / GUJCTOC) હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ કાયદો ગુજરાતમાં સંગઠીત ગુના આચરતી ટોળી ORGANISED CRIME SYNDICATEને નિયંત્રણમાં લેવા માટે બનાવવામાં આવ્યો છે અને તે હેઠળ કાર્યવાહી એટલે સામાન્ય ગુનેગાર નહીં, પણ સંગઠીત અપરાધનું નેટવર્ક તોડવાની શરૂઆત.
પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે રૈયાધાર મફતીયાપરા દશામાંના મંદિર પાસે રહેતો ભવદીપ ડાભીએ પોતાના સગા ભાઈઓ રોહિત ઉર્ફે પિયુષ, ધર્મેશ ઉર્ફે ધમો અને ઋષિક ઉર્ફે ઋત્વીક ડાભી સાથે મળીને પોતાના વિસ્તાર અને રાજકોટની આજુબાજુના જિલ્લાઓમાં ગુનાહિત સામ્રાજ્ય ઉભું કર્યું હતું. પોતાના સાથી ગુનેગારોને સાથે રાખી તેણે હાંડા ગેંગ ઉર્ફે હાંડો ગેંગ નામની સંગઠીત ટોળી બનાવી હતી. આ ગેંગનો એક જ ઉદ્દેશ હતો - હથિયારોના જોરે ધાક જમાવવી અને તે ધાકમાંથી આર્થિક લાભ મેળવવો.
2016થી 2025: નવ વર્ષ, 87 ગુના
ઈન્વેસ્ટિગેશનમાં સામે આવ્યું છે કે હાંડા ગેંગે સને 2016 થી 2025 દરમિયાન રાજકોટ શહેરમાં પોતાની ધાક ઉભી કરવા માટે કુલ 87 ગંભીર પ્રકારના ગુના આચર્યા છે. આ ગુનાઓની પેટર્ન જોતા સ્પષ્ટ થાય છે કે આ ટોળી માટે ગુનો એ અપવાદ નહીં, પણ આજીવિકાનું સાધન બની ગયો હતો. તેઓ જુદા જુદા અને સ્વતંત્ર રીતે પણ ગુના આચરતા હતા અને સાથે મળીને પણ.
આ 87 ગુનાઓમાંથી 50 ગુનાઓ એવા છે જે G.C.O.C.A એક્ટ-2015 ની કલમ 2(1)(સી) માં વ્યાખ્યાયિત સંગઠીત ગુનાની જોગવાઈમાં આવે છે. જેના આધારે આ કલમ હેઠળ ગુનો દાખલ કરાયો છે. ગુનાઓની યાદી ચોંકાવનારી છે - પ્રાણઘાતક હથિયારો વડે ખૂન, ગંભીર ઈજાઓ, ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કરી અપહરણ, બગાડ, ગે.કા મંડળી રચી હુમલો, ધરફોડ, ગે.કા ગૃહ પ્રવેશ, એટ્રોસીટી, એન.ડી.પી.એસ., આર્મ્સ એક્ટ, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી, હત્યાની કોશિષ, વાહનોમાં આગ ચાંપવી, તોડફોડ, નુકશાન અને સૌથી ગંભીર - પોતાના આર્થિક ફાયદા માટે દારૂ અને ડ્રગ્સનું વેચાણ કરી સમાજમાં દૂષણ ફેલાવવું. આ રીતે પ્રજામાં ભયનું વાતાવરણ ઉભું કરીને તેઓએ પોતાની ધાક જમાવી હતી.
પોલીસના ચોપડે નોંધાયેલા 50 ગુનાનું વર્ગીકરણ પણ આ ગેંગની ક્રૂરતા બતાવે છે. જેમાં ખૂન અને ખૂનની કોશિષના 4, ઈજા-ગંભીર ઈજા અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીના 20, લૂંટ-બળજબરી-મિલકત નુકશાન અને અપહરણના 6, ગે.કા મંડળી અને તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે ઈજા-ફેક્ચરના 6, દબાણ-ધરફોડ અને પ્રોહીબીશનના 4 અને એન.ડી.પી.એસ. તથા આર્મ્સ એક્ટના 10 ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
કોણ છે 15 સાગરીતો?
પોલીસે આ ટોળીના મુખ્ય ભવદીપ ડાભી સહિત 14 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જેમાં તેના ત્રણ ભાઈઓ ઉપરાંત સુધાબેન અને મયુર ધામેલીયા (રૈયાધાર આવાસ યોજના), વિશાલ ગોહિલ (મનહરપુર), શક્તિ રાઠોડ (ઈન્દીરાનગર), વિપુલ બગથરીયા (ખોડીયાર નગર), રાજ કાપડી (રાધેશ્યામ ગૌશાળા), વિનય ઉકેડીયા (મનહરપુર), સચીન વોરા (મફતીયાપરા), આકાશ વારગીયા (રાણીમાં રૂડી) અને મીત ખગામ (મવડી) નો સમાવેશ થાય છે. તમામ આરોપીઓ રાજકોટ શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારના રહેવાસી છે અને વર્ષોથી એકબીજાના સંપર્કમાં રહી ગુનાને અંજામ આપતા હતા.
આ કાર્યવાહી પોલીસ કમિશ્નરના આદેશથી પોલીસે ટીમે બનાવી પુરાવા એકત્ર કરી દરખાસ્ત તૈયાર કરી હતી. હવે આ ગુનાની તપાસ મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર રાધીકા ભારાઈ (પશ્ચિમ વિભાગ) ચલાવશે.
હવે શું થશે? મિલકત પણ ટાંચમાં
પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ માત્ર શરૂઆત છે. પકડવાના બાકી આરોપીઓને શોધવા માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. સાથે જ આ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા, પડદા પાછળ રહી મદદ કરનારા અને આર્થિક લાભ મેળવનારા લોકોની પણ તપાસ થશે. જો તેમની ભૂમિકા સાબિત થશે તો તેમની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે. સૌથી મહત્ત્વનું, તમામ આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર રીતે વસાવેલી મિલકતોને ટાંચમાં લેવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરાશે, જેથી ગુનામાંથી મેળવેલી સંપત્તિ જપ્ત થાય.
રાજકોટમાં એક વર્ષમાં 10 ગેંગ સામે GUJCTOC
આ કાર્યવાહી સાથે છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજકોટ શહેર ક્રાઈમ બ્રાંચે કુલ 10 ગેંગો વિરુદ્ધ GUJCTOC હેઠળ કાર્યવાહી કરી છે, જેમાં કુલ 128 ઈસમોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં પેડા ગેંગ (17), મુર્ગા ગેંગ (21), બાટલી ગેંગ (14), ઓડીયા ગેંગ (10), ઈભલા ગેંગ (07), શામજી મંકા ગેંગ (12), અલ્તાફ છ આંગળી ગેંગ (07), રામદેવ ડાંગર ગેંગ (05), ફીરોઝ ઉર્ફે ફીરીયા સિન્ડિકેટ (20) અને હવે હાંડા ગેંગ સિન્ડિકેટ (15)નો સમાવેશ થાય છે. આ આંકડો બતાવે છે કે, રાજકોટ પોલીસ હવે છૂટક ગુનાઓ નહીં, પણ ગુનાના નેટવર્કને જ નિશાન બનાવી રહી છે.
જગદીશ બાંગરવા (DCP ક્રાઇમ-રાજકોટ)ના જણાવ્યા પ્રમાણે, 'અમે હાલ હાંડા ગેંગને રૈયાધાર વિસ્તારમાંથી 15 લોકોને ઝડપી પાડ્યા છે, જેમાંથી એક જેલવ વાલે છે અને બાકીના બાર લોકોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. હજુ બે લોકો ફરાર છે, તેની શોધખોળ આદરવામાં આવી છે, હાલ તો આ હાંડા ગેંગની સામે અનેક ગુનાઓ હોવાના કારણે તે તમામ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ લોકો સામે લગભગ 87 જેટલા ગુના આચાર્ય છે, જેનો આજે પર્દાફાશ થયો છે અને આ ગેંગને હાલ તો અત્યારે વધુ તપાસ માટે પશ્ચિમ વિભાગ પોલીસને સોંપવામાં આવી છે, જ્યાં તેની પૂછપરછ કરી અને જીણવટ ભરી તપાસ આદરવામાં આવશે.
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