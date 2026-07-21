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પેથાપુરમાં પાણીનો બગાડ કરતા 9 પરિવાર સામે કાર્યવાહી, 8 હજાર દંડ વસૂલ્યો

આગામી દિવસમાં ગાંધીનગરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં આ પ્રકારે પાણીનો બગાડ અટકાવવા માટે ઝુંબેશ ચાલુ રાખવામાં આવશે.

પેથાપુરમાં પાણીનો બગાડ કરતા 9 પરિવાર સામે કાર્યવાહી, 8 હજાર દંડ વસૂલ્યો
પેથાપુરમાં પાણીનો બગાડ કરતા 9 પરિવાર સામે કાર્યવાહી, 8 હજાર દંડ વસૂલ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 9:28 PM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યમાં અનેક વિસ્તારમાં પાણીની અછત જોવા મળતી હોય છે. નાગરિકોને દૂર દૂરથી માથે બેડા ભરીને પાણી લાવવાના કિસ્સાઓ જોડાયેલા છે. હાલમાં પણ અનેક વિસ્તાર પાણીની હાલાકીનો સામનો કરતો હોય છે ત્યારે ગાંધીનગર શહેરમાં સમાવાયેલા પેથાપુરમાં પાણીનો બગાડ કરતા આઠ પરિવાર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને તેમની પાસેથી મહાનગરપાલિકાની સેનિટેશન શાખા દ્વારા 8000 રૂપિયાનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.

પાટનગર ગાંધીનગરમાં માથાદીઠ પાણીનો પુરવઠો સૌથી વધારે આપવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે અહીં પાણીનો બગાડ કરવાના ઘણા કિસ્સા જોવા મળતા હોય છે પરંતુ અત્યાર સુધી પાણીનો બગાડ કરનારા પરિવારો સામે કોઈ જ પગલા ભરવામાં આવતો આવ્યા નથી ત્યારે હવે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીનો બગાડ કરનાર વ્યક્તિઓને શોધી તેમની સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

જે અંતર્ગત કોર્પોરેશનની ઇજનેરી શાખા દ્વારા અલગ અલગ વિસ્તારોમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ એવા પેથાપુરમાં તપાસ કરતા અહીં પાણીની ટાંકી ઓવરફ્લો કરીને બગાડ કરનારા, બિનજરૂરી પાણી વેડફી દેતા અને સફાઈમાં વધારે પડતું પાણીનો ઉપયોગ કરનાર 9 જેટલા પરિવારોને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે અને તેમની પાસેથી 8000 ઉપરાંતનો દંડ પણ વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે. આગામી દિવસમાં ગાંધીનગરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં આ પ્રકારે પાણીનો બગાડ અટકાવવા માટે ઝુંબેશ ચાલુ રાખવામાં આવશે.

TAGGED:

PETHAPUR
WASTING WATER FINE
FINE OF 8000 COLLECTED
PETHAPUR WASTING WATER
ACTION TAKEN AGAINST NINE FAMILIES

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