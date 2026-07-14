મેઘરજ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સામે પક્ષાંતર ધારા હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ, 22 જુલાઈએ ગાંધીનગરમાં સુનાવણી
કોંગ્રેસના બે ચૂંટાયેલા સભ્યોએ બંને હોદ્દેદારોને પક્ષાંતર ધારા હેઠળ ગેરલાયક ઠેરવવા માટે નામોદિષ્ટ અધિકારી સમક્ષ અરજી દાખલ કરી છે.
Published : July 14, 2026 at 10:10 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ભરતભાઈ ખોટ અને ઉપપ્રમુખ અરવિંદભાઈ ખરાડી સામે ગુજરાત પક્ષાંતર ધારા-1986 હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ થતાં જિલ્લાના રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો છે.
કોંગ્રેસના બે ચૂંટાયેલા સભ્યોએ બંને હોદ્દેદારોને પક્ષાંતર ધારા હેઠળ ગેરલાયક ઠેરવવા માટે નામોદિષ્ટ અધિકારી સમક્ષ અરજી દાખલ કરી છે. આ અરજીના આધારે સત્તાવાર કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
અરજીની પ્રાથમિક તપાસ બાદ નામોદિષ્ટ અધિકારીએ પ્રમુખ ભરતભાઈ ખોટ અને ઉપપ્રમુખ અરવિંદભાઈ ખરાડીને નોટિસ ફટકારી છે. ગુજરાત પક્ષાંતર ધારા-1986ની કલમ-3 હેઠળ બંનેને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા તેમજ અરજી અંગેનો જવાબ આપવા 22 જુલાઈ, 2026ના રોજ ગાંધીનગર સ્થિત ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન ખાતે સાંજે 4:30 વાગ્યે હાજર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. બંને પક્ષોને જરૂરી દસ્તાવેજો અને પુરાવા સાથે હાજર રહેવા જણાવવામાં આવ્યું છે.
નોટિસમાં સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે જો સંબંધિત પક્ષો નિર્ધારિત તારીખ અને સમયે સુનાવણી દરમિયાન હાજર નહીં રહે અથવા પોતાનો લેખિત કે મૌખિક જવાબ રજૂ નહીં કરે તો ઉપલબ્ધ રેકોર્ડ અને પુરાવાના આધારે એકપક્ષીય નિર્ણય લેવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે મેઘરજ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી બાદથી જ સ્થાનિક રાજકારણમાં પક્ષપલટા અને રાજકીય સમીકરણોને લઈને અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી. હવે કોંગ્રેસના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજી બાદ સમગ્ર મામલો કાયદાકીય તબક્કે પહોંચી ગયો છે.
જો પક્ષાંતર ધારા હેઠળની અરજી માન્ય ઠરશે તો પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખના સભ્યપદ તેમજ હોદ્દા અંગે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આવી શકે છે. અંતિમ નિર્ણય સુનાવણી દરમિયાન બંને પક્ષોની રજૂઆત, દસ્તાવેજી પુરાવા અને કાયદાકીય જોગવાઈઓના આધારે લેવામાં આવશે.
હાલ અરવલ્લી જિલ્લાના રાજકીય વર્તુળો, તાલુકા પંચાયતના સભ્યો તેમજ સ્થાનિક લોકોની નજર 22 જુલાઈ, 2026ના રોજ ગાંધીનગરમાં યોજાનારી સુનાવણી પર મંડાઈ છે. આ નિર્ણય મેઘરજ તાલુકા પંચાયતના આગામી રાજકીય સમીકરણો પર અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.