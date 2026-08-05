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જૂનાગઢમાં પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગ સામે કાર્યવાહી: 200 આસામીઓ પાસેથી ₹1,42,400નો દંડ વસૂલ્યો

કોઈ પણ નગર કે મહાનગરમાં 120 માઇક્રોનથી નીચેની ઉત્પાદિત તમામ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કે વેચાણ કરવું પ્રતિબંધિત છે.

જૂનાગઢમાં પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગ સામે કાર્યવાહી: 200 આસામીઓ પાસેથી ₹1,42,400નો દંડ વસૂલ્યો
જૂનાગઢમાં પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગ સામે કાર્યવાહી: 200 આસામીઓ પાસેથી ₹1,42,400નો દંડ વસૂલ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 3:26 PM IST

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જૂનાગઢ: કોઈ પણ નગર કે મહાનગરમાં 120 માઇક્રોનથી નીચેનું પ્લાસ્ટિક અને એક વખત ઉપયોગમાં લઈને ફેંકી દેવામાં આવતી તમામ પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ તથા તેના પેકિંગ પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાં ઘણા દુકાનદારો, લારી પર સામાન વેચતા નાના ફેરિયાઓ અને સામાન્ય લોકો 120 માઇક્રોનથી નીચેની પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તેમાં મુખ્યત્વે પ્લાસ્ટિકના ઝબલા, શાકભાજી લેવા માટેની પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ અને અન્ય નાની-નાની વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે, જેનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે. તેમ છતાં પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરતા જૂનાગઢના આશરે 200 આસામીઓ સામે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને કાર્યવાહી કરીને ₹1,42,400નો દંડ વસૂલ્યો છે.

પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરનારાઓને દંડ

કોઈ પણ નગર કે મહાનગરમાં 120 માઇક્રોનથી નીચેની ઉત્પાદિત તમામ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કે વેચાણ કરવું પ્રતિબંધિત છે. તેમ છતાં કેટલાક સામાન્ય લોકો, નાના ફેરિયાઓ, પાન-માવાની દુકાનો અને છૂટક વસ્તુઓનું વેચાણ કરતા લોકો દ્વારા પ્રતિબંધિત તથા 120 માઇક્રોનથી નીચેની પ્લાસ્ટિક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આવા લોકો સામે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જુલાઈ મહિનામાં કુલ 200 જેટલા કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. જે આસામીઓ પાસેથી પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિક મળી આવ્યું છે, તેમને ₹1,42,400નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

120 માઇક્રોનથી નીચેનું પ્લાસ્ટિક પ્રતિબંધિત

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પર્યાવરણ શાખાના ઈજનેર રાજેશભાઈ ત્રિવેદીએ ઈટીવી ભારતને આપેલી એક્સક્લુઝિવ ટેલિફોનિક વિગતો અનુસાર, કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં 120 માઇક્રોન કે તેથી નીચેની પ્લાસ્ટિકની તમામ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કે વેચાણ કરવું પ્રતિબંધિત છે. તેમ છતાં કેટલાક લોકો અને વેપારીઓ પ્લાસ્ટિક ઝબલા, એક વખત ઉપયોગમાં લાવીને ફેંકી દેવામાં આવતા નાના પ્લાસ્ટિક કપ, પાન-માવાની દુકાનોમાં વપરાતા નાના પ્લાસ્ટિક ટુકડા, ચા-કોફીની દુકાનો તથા કોલ્ડ ડ્રિંક્સમાં ઉપયોગમાં લેવાતા નાના પ્લાસ્ટિક કપ જેવી પ્રતિબંધિત વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો તેનું ચોરી-છૂપી રીતે ઉત્પાદન કરાવીને બજારમાં ઠાલવી રહ્યા છે.

આવા તમામ લોકો સામે જુલાઈ 2026ના એક મહિનામાં કુલ 200 જેટલા કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે અને તેમની પાસેથી ₹1,42,4000નો ન્યુસન્સ દંડ વસૂલીને પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ ઘટાડવાની દિશામાં કોર્પોરેશનના પર્યાવરણ વિભાગ દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

TAGGED:

USE OF BANNED PLASTIC
JUNAGADH
FINES COLLECTED FROM 200 PEOPLE
BANNED PLASTIC ACTION
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