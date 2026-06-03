કલેક્ટરની સૂચના બાદ રેતી માફિયાઓ પર કાર્યવાહી, એક અઠવાડિયાની અંદર 2 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
લાંબા સમયથી ખનીજ વિભાગના નાક નીચે ચાલતું હતું ગેરકાયદેસર ખનનનું કામ, કલેક્ટરની સૂચના બાદ એક્શનમાં આવ્યું તંત્ર
Published : June 3, 2026 at 9:07 PM IST
તાપી: જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનન અને સંગ્રહના કાળા કારોબાર સામે હવે તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે. જિલ્લા કલેક્ટરની સીધી સૂચનાના આધારે સૌથી પહેલા કુકરમુંડા તાલુકાના જુના પીપલાસ ગામે પ્રાંત અધિકારી અને મામલતદારની ટીમે સંયુક્ત દરોડો પાડ્યો હતો. આ કાર્યવાહીમાં રેતીની લીઝ પર જરૂરી દસ્તાવેજો અને રોયલ્ટી પાસ રજૂ ન કરી શકાતા રેતીનો જથ્થો અને ટ્રક સહિત અંદાજે રૂ. 27 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ સીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યવાહી બાદ સમગ્ર જિલ્લામાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. જોકે સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય છે કે જે ગેરરીતિઓ તંત્રના એક જ દરોડામાં સામે આવી ગઈ, તે ખાણ ખનિજ વિભાગની નજરથી અત્યાર સુધી કેવી રીતે દૂર રહી?
ત્યારબાદ નિઝર તાલુકાના કોટલી ગામે આવેલી રેતી લીઝ પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન લીઝ સંબંધિત વિગતો અને વાસ્તવિક કામગીરી વચ્ચે ગેરમિલ સામે આવતા હોડીઓ, હિટાચી મશીનો, ચારણા, ટ્રક અને રેતી સહિત અંદાજે રૂ. 1.86 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
ત્યારબાદ હરકતમાં આવેલા ખાન ખનીજ વિભાગ દ્વારા સુલવાડા ગામ નજીક તાપી નદીના પટમાં મોડી રાત્રે ખાણ-ખનિજ વિભાગે વધુ એક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અહીં ગેરકાયદેસર રેતી ખનનમાં વપરાતા 3 ડમ્પર અને અન્ય સાધનો સહિત અંદાજે રૂ. 75 લાખનો મુદ્દામાલ સીઝ કરવામાં આવ્યો હતો.
પરંતુ હવે સૌથી મોટો સવાલ એ ઊભો થયો છે કે, જો ગેરકાયદેસર રેતી ખનન અને સંગ્રહની પ્રવૃત્તિઓ આટલા મોટા પાયે ચાલી રહી હતી, તો તેની દેખરેખ રાખવાની જવાબદારી ધરાવતા ખાણ-ખનિજ વિભાગે અગાઉ શું કાર્યવાહી કરી હતી? શું વિભાગને આ પ્રવૃત્તિઓની જાણ નહોતી કે પછી આંખ આડા કાન કરવામાં આવ્યા હતા?
સ્થાનિકોમાં એવી ચર્ચા છે કે જિલ્લા કલેક્ટરની સીધી સૂચના બાદ પ્રાંત અધિકારી અને મામલતદારની પ્રથમ કાર્યવાહી ન થઈ હોત તો કદાચ આ સમગ્ર મામલો હજુ પણ દબાયેલો જ રહેત. હવે લોકો માત્ર રેતી માફિયાઓ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વ્યવસ્થાની કામગીરી પર પણ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે કરોડો રૂપિયાના આ કૌભાંડમાં માત્ર મુદ્દામાલ સીઝ કરીને કાર્યવાહી પૂર્ણ માનવામાં આવશે કે પછી ગેરકાયદેસર ખનન પાછળ રહેલા જવાબદારો અને બેદરકારી દાખવનારા તંત્રના અધિકારીઓ સુધી પણ તપાસનો દોર પહોંચશે.
આ સામગ્ર મામલે નિઝરના પ્રાંત અધિકારી નિશાંત કુગાસિયા એ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, કલેક્ટરની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ નિઝર અને કુકરમુંડા ગેરકાયદેસર રેતી લીસિંગની પ્રક્રિયા ચાલે છે, તેના અનુસંધાને અમે શુક્રવારના રોજ કુકરમુંડા તાલુકામાં પીપલાસ ગામે લીઝની તપાસ કરેલી હતી, જેમાં લીઝ ધારક પાસે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ માંગતા તેમના રજૂ કરેલા ડોક્યુમેન્ટ્સ મુજબ તેમની લીઝ નિઝર તાલુકાના કીટલી ગામે મંજૂર થયેલી છે. તેના અનુસંધાને અમે રેતીનો જથ્થો તથા જરૂરી કાર્યવાહી કરીને આ બાબતે જિઓલોજિસ્ટને રિપોર્ટ કરેલ છે. ત્યારબાદ સોમવારના રોજ કોટલી ગામે જે લીઝની તપાસણી કરેલ હતી તેમાં પણ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ માંગતા તેમાં દર્શાવેલ સ્થળ અને ઉત્કલન સ્થળ બંને બાબત વિરુદ્ધ હતી તેના અનુસંધાન માં અમે ગ્રાવલ માટીનો જથ્થો અને જરૂરી સાધનો સીઝ કરીને આ લીઝ બંધ કરવા માટેનો જિઓલોજિસ્ટને રિપોર્ટ કરેલ છે.
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