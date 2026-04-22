જામનગરમાં ગુજસીટોકના આરોપી અલ્તાફ ખફી ગેંગ પર તંત્રનો હથોડો: પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કરોડોની જમીન દબાણમુક્ત કરાઈ
અલ્તાફ ખફી ગેંગ દ્વારા લાંબા સમયથી કિંમતી જમીનો પર કબજો જમાવીને ગેરકાયદેસર બાંધકામો ઉભા કરી દેવામાં આવ્યા હતા.
Published : April 22, 2026 at 8:27 PM IST
જામનગર: ગુજરાત સરકાર દ્વારા સંગઠિત ગુનાખોરી ડામવા માટે અમલમાં મુકાયેલા કડક કાયદા 'ગુજસીટોક' હેઠળ જેમના પર ગાળિયો કસાયો છે, તેવી અલ્તાફ ખફી ગેંગ વિરુદ્ધ જામનગર પોલીસ અને વહીવટી તંત્રે લાલ આંખ કરી છે. જામનગરના કુખ્યાત આરોપી અને કોંગ્રેસના પૂર્વ નેતા અલ્તાફ ખફીની ગેંગ દ્વારા સરકારી અને અન્ય જમીનો પર કરવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર દબાણોને દૂર કરવાની મોટી કાર્યવાહી આજે હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ટીટોડીવાડી અને બંગલાવાડીમાં ડિમોલિશનનો ધમધમાટ
જામનગર શહેરના ટીટોડીવાડી અને બંગલાવાડી વિસ્તારમાં અલ્તાફ ખફી ગેંગ દ્વારા લાંબા સમયથી કિંમતી જમીનો પર કબજો જમાવીને ગેરકાયદેસર બાંધકામો ઉભા કરી દેવામાં આવ્યા હતા. તંત્રને મળેલી ચોક્કસ વિગતોના આધારે, આજે સવારથી જ આ વિસ્તારોમાં પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહીને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી.
12 હજાર સ્ક્વેર ફૂટમાં ફેલાયેલું ફાર્મ હાઉસ જમીનદોસ્ત
પોલીસ અને તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કામગીરીની મુખ્ય વિગતો નીચે મુજબ છે: અંદાજે 12,000 સ્ક્વેર ફૂટ જેટલી જંગી જમીન પર આ ગેંગ દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
સ્વૈચ્છિક દબાણ દૂર કર્યું
પોલીસ અને ડિમોલિશનની ટીમનો કાફલો જોઈને અને કાયદાકીય કડકાઈ પારખીને, કેટલાંક સ્થળોએ ગેંગના સભ્યો દ્વારા જાતે જ દબાણ દૂર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી.
ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત અને કડક કાર્યવાહી
કોઈપણ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે જામનગર પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળે લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ આ સમગ્ર કામગીરી પાર પાડવામાં આવી હતી. ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા એકઠી કરેલી મિલકતો અને જમીનો પરના દબાણો હટાવીને સરકારે ગુનેગારોને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે કાયદો સર્વોપરી છે.
શું કહે છે પોલીસ તંત્ર?
આ કાર્યવાહી અંગે જામનગરના DySP જયવીરસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુજસીટોકના ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપી અલ્તાફ ખફી અને તેની ગેંગ દ્વારા ટીટોડીવાડી અને બંગલાવાડી વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દબાણો કરવામાં આવ્યા હતા. અંદાજે 12 હજાર સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા પર ઉભા કરાયેલા અનધિકૃત બાંધકામો અને ફાર્મ હાઉસને દૂર કરવામાં આવ્યા છે. ગુનેગારોમાં ભય ફેલાય અને સરકારી જમીન ખુલ્લી થાય તે હેતુથી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આરોપીઓએ પોલીસની હાજરીમાં જાતે પણ કેટલુંક દબાણ હટાવવાની શરૂઆત કરી હતી."
આ કાર્યવાહીથી જામનગરના ભૂમાફિયાઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે અને આગામી દિવસોમાં અન્ય ગુનેગારોની મિલકતો પર પણ તવાઈ આવે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે.
