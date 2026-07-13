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ચૈતર વસાવા સામેની કાર્યવાહી રાજકીય કિન્નાખોરી હોવાનો AAPનો આક્ષેપ, ભરૂચ કલેક્ટર કચેરી બહાર રામધૂન સાથે વિરોધ

વિરોધ પ્રદર્શન બાદ AAPના પ્રતિનિધિમંડળે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું.

ચૈતર વસાવા સામેની કાર્યવાહી રાજકીય કિન્નાખોરી હોવાનો AAPનો આક્ષેપ, ભરૂચ કલેક્ટર કચેરી બહાર રામધૂન સાથે વિરોધ
ચૈતર વસાવા સામેની કાર્યવાહી રાજકીય કિન્નાખોરી હોવાનો AAPનો આક્ષેપ, ભરૂચ કલેક્ટર કચેરી બહાર રામધૂન સાથે વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 9:07 PM IST

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ભરૂચ: ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા અને આમ આદમી પાર્ટીના અન્ય હોદ્દેદારો સામે નોંધાયેલા કેસોને લઈને ભરૂચ જિલ્લા આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં AAPના આગેવાનો અને કાર્યકરો ભરૂચ કલેક્ટર કચેરી ખાતે એકત્ર થયા હતા અને સમગ્ર કાર્યવાહીને રાજકીય કિન્નાખોરીથી પ્રેરિત ગણાવી નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ તપાસની માંગ કરી હતી.

આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ કલેક્ટર કચેરી બહાર રામધૂન કરીને અનોખી રીતે પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. રામધૂન સાથે કાર્યકરોએ તંત્રનું ધ્યાન દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા અને પક્ષના હોદ્દેદારો સામે થઈ રહેલી કાર્યવાહી અંગે AAPના આગેવાનોએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા.

ચૈતર વસાવા સામેની કાર્યવાહી રાજકીય કિન્નાખોરી હોવાનો AAPનો આક્ષેપ, ભરૂચ કલેક્ટર કચેરી બહાર રામધૂન સાથે વિરોધ (ETV Bharat Gujarat)

પક્ષના આગેવાનોના જણાવ્યા મુજબ, ચૈતર વસાવા સહિત આમ આદમી પાર્ટીના હોદ્દેદારો સામે નોંધાયેલા કેસો રાજકીય પ્રેરિત છે. વિરોધ પક્ષના નેતાઓ અને કાર્યકરોનો અવાજ દબાવવા માટે કાયદાકીય કાર્યવાહીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હોવાનો તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો. જોકે આ તમામ આક્ષેપો આમ આદમી પાર્ટીના આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે.

વિરોધ પ્રદર્શન બાદ AAPના પ્રતિનિધિમંડળે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. આવેદનપત્રમાં ચૈતર વસાવા અને પક્ષના હોદ્દેદારો સામે નોંધાયેલા કેસોની નિષ્પક્ષ, તટસ્થ અને પારદર્શક તપાસ કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. સાથે જ કોઈપણ પ્રકારના રાજકીય દબાણ વિના કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે તેવી રજૂઆત પણ કરાઈ હતી.

આમ આદમી પાર્ટીના નિરંજન વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે પક્ષના ધારાસભ્ય અને આગેવાનો સામે રાજકીય કિન્નાખોરી રાખીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે સમગ્ર મામલે તટસ્થ તપાસની માંગ કરી હતી અને જો કોઈ નિર્દોષ હોય તો તેને ન્યાય મળવો જોઈએ તેવી રજૂઆત કરી હતી.

AAP આગેવાન યાકુબ ગુરજીએ પણ પોલીસ અને વહીવટી કાર્યવાહી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજકીય દબાણ હેઠળ કાર્યવાહી થતી હોવાની પક્ષને આશંકા છે. સમગ્ર કેસમાં હકીકતો બહાર લાવવા માટે નિષ્પક્ષ તપાસ જરૂરી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

આમ આદમી પાર્ટીના આગેવાનોએ વધુમાં માંગ કરી હતી કે રાજકીય દબાણ હેઠળ થતી હોવાનો આક્ષેપ કરાયેલી કાર્યવાહી બંધ કરવામાં આવે અને નિર્દોષ લોકોને ન્યાય આપવામાં આવે. જો સમગ્ર મામલે કોઈ જવાબદાર જણાય તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ, પરંતુ તપાસમાં કોઈ રાજકીય હસ્તક્ષેપ ન હોવો જોઈએ તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.

ભરૂચ કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાયેલા આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં મોટી સંખ્યામાં આમ આદમી પાર્ટીના આગેવાનો અને કાર્યકરો જોડાયા હતા. રામધૂન અને આવેદનપત્ર દ્વારા પક્ષે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી ચૈતર વસાવા સહિતના આગેવાનો સામેના કેસોની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ ફરી દોહરાવી હતી.

TAGGED:

BHARUCH
POLITICAL VENDETTA
STAGED PROTEST
BHARUCH COLLECTOR OFFICE
ACTION AGAINST CHAITAR VASAVA

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