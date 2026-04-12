પિઝા-બર્ગરથી એસિડિટીને કારણે વિદ્યાર્થીના શિક્ષણ પર થઇ અસર, હાઇકોર્ટમાં અનોખો કેસ
કોર્ટે વિદ્યાર્થીનું એક વર્ષ બગડે નહીં તે માટે મારવાડી યુનિવર્સિટીને ઉકેલ શોધવા કહ્યું છે.
Published : April 12, 2026 at 12:30 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એક અનોખો કેસ સામે આવ્યો છે. પિઝા અને બર્ગર જેવા ફાસ્ટફૂડ ખાવાથી થયેલી એસિડિટીને કારણે વિદ્યાર્થિની હાજરી ઓછી થઇ અને LLBની પરીક્ષામાં બેસવા પર પ્રતિબંધ મુકાયો હતો. કોર્ટે વિદ્યાર્થીનું એક વર્ષ બગડે નહીં તે માટે મારવાડી યુનિવર્સિટીને ઉકેલ શોધવા કહ્યું છે અને આ મામલે વધુ સુનાવણી 16 એપ્રિલે થશે.
શું છે સમગ્ર કેસ?
મારવાડી યુનિવર્સિટીના LLBના ચોથા વર્ષના એક વિદ્યાર્થીનો કેસ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. વિદ્યાર્થીએ પોતાની ગેરહાજરી પાછળનું કારણ 'પિઝા અને બર્ગર' જેવી ફાસ્ટ ફૂડની આદતને ગણાવી હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. વિગત અનુસાર, વિદ્યાર્થીએ ફરજિયાત 75% હાજરી પુરી ન કરી શકતા યુનિવર્સિટીએ તેને પરીક્ષામાં બેસવા અયોગ્ય ઠેરવ્યો હતો. આ નિર્ણય સામે વિદ્યાર્થી હાઇકોર્ટ પહોંચ્યો હતો અને પોતાનું શિક્ષણ બગડે નહીં તે માટે રાહત માંગી હતી.
અરજદાર વિદ્યાર્થીએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે તે લાંબા સમયથી એસિડિટી જેવી તકલીફોથી પીડાતો હતો, જેના કારણે તે ક્લાસમાં હાજરી આપી શક્યો નહોતો. તેણે આ દલીલને મજબૂત બનાવવા માટે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ પણ રજૂ કર્યા હતા, જેમાં તેની બીમારીનો ઉલ્લેખ હતો. જો કે તપાસ દરમિયાન એક રસપ્રદ વાત સામે આવી હતી. વિદ્યાર્થીની એસિડિટી પાછળનું મુખ્ય કારણ સતત પિઝા અને બર્ગર ખાવાની આદત હોવાનું ડોક્ટરે નોંધ્યું હતું. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં ચારથી પાંચ વખત તેણે સારવાર લીધી હોવાનો પણ ખુલાસો થયો હતો.
બીજી તરફ યુનિવર્સિટીએ પોતાના નિયમોને આગળ રાખતા જણાવ્યું હતું કે, હાજરીનો નિયમ તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે સમાન છે અને તેમાંથી છૂટછાટ આપી શકાતી નથી. જોકે હાઈકોર્ટે વિદ્યાર્થીનું એક વર્ષ બગડે નહીં તે માટે કોઈ યોગ્ય ઉકેલ શોધવા સૂચન કર્યું હતું. તેના અનુસંધાનમાં યુનિવર્સિટીએ એક પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો કે વિદ્યાર્થી મિડ-ટર્મ-2 અને અંતિમ પરીક્ષામાં બેસી શકે છે, પરંતુ મિડ-ટર્મ-1ની 15% વેઇટેજ તે ગુમાવશે પરંતુ વિદ્યાર્થી આ 15% ગુણ છોડવા તૈયાર નહોતો, જેના કારણે તેણે તરત જ આ પ્રસ્તાવ સ્વીકાર્યો નહોતો. અરજદારના વકીલ અતુલ સિન્હાએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીનો ઈરાદો કોઈ નિયમ તોડવાનો નથી, પરંતુ આરોગ્યની સમસ્યાઓને કારણે તે હાજરી આપી શક્યો નહોતો. કોર્ટે માનવતાવાદી દ્રષ્ટિકોણ અપનાવી વિદ્યાર્થીના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય રાહત આપવી જોઈએ.
હાઈકોર્ટે વિદ્યાર્થીને 16 એપ્રિલ સુધીમાં પોતાનો અંતિમ નિર્ણય રજૂ કરવા સમય આપ્યો છે. સાથે જ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો અરજદાર એફિડેવિટ દાખલ નહીં કરે તો માનવામાં આવશે કે તે યુનિવર્સિટીના પ્રસ્તાવ સાથે સંમત નથી. હવે આ કેસની આગલી સુનાવણી 16 એપ્રિલે થશે, જ્યાં યુનિવર્સિટી તરફથી મેરિટ પર જવાબ રજૂ કરવામાં આવશે. આ અનોખો કેસ હાલમાં શિક્ષણ અને જીવનશૈલી બંને અંગે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે.
