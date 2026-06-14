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ઈન્સ્ટાગ્રામમાં પત્નીને એક્સ-રે મોકલ્યો, અને ભરાઈ ગયો, 5 મહિનાથી સગીરાને લઈને નાસતો-ફરતો હતો પરણિત આરોપી

નરેન્દ્ર સોનીરાવ પવાર નામનો આરોપી 15 વર્ષની સગીરાને ભગાડી મહારાષ્ટ્રમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ છુપાઈને રહેતો હતો. આરોપી પરિણીત હોવા છતાં સગીરાને સાથે લઈ ફરાર થયો હતો.

5 મહિનાથી સગીરાને લઈને નાસતો-ફરતો હતો પરણિત આરોપી ઝડપાયો
5 મહિનાથી સગીરાને લઈને નાસતો-ફરતો હતો પરણિત આરોપી ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 9:32 AM IST

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નવસારી: સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં ગુનેગારો માટે પોતાની ઓળખ છુપાવવી દિવસેને દિવસે મુશ્કેલ બની રહી છે. નવસારી જિલ્લાના વાંસદા વિસ્તારમાં સામે આવેલા એક અનોખા કેસે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે ડિજિટલ દુનિયામાં મૂકાયેલો નાનો પુરાવો પણ પોલીસ માટે સૌથી મોટો ક્લૂ બની શકે છે. માત્ર એક એક્સ-રે ફોટાના આધારે પોલીસે પાંચ મહિનાથી ફરાર આરોપીને મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાંથી ઝડપી પાડી સમગ્ર કેસનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો.

મળતી માહિતી અનુસાર ડાંગ જિલ્લાના જામલાપાડા ગામનો 21 વર્ષીય નરેશ પવાર વાંસદા વિસ્તારની 15 વર્ષીય સગીરાને લગ્નની લાલચ આપી ભગાડી ગયો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વાંસદા પોલીસ મથકે અપહરણ અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો. ગુનો નોંધાયા બાદ આરોપીએ મોબાઇલ ફોન બંધ કરી દીધો હતો અને પોતાના તમામ સંપર્ક તોડી નાખ્યા હતા, જેથી પોલીસને તેની કોઈ ભાળ મળી રહી નહોતી.

આરોપી પરિણીત હોવા છતાં સગીરાને સાથે લઈ ફરાર થયો હતો
આરોપી પરિણીત હોવા છતાં સગીરાને સાથે લઈ ફરાર થયો હતો (Etv Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન પોલીસને એક મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવો મળ્યો. આરોપીએ સોશિયલ મીડિયા પર કિડનીની સારવાર દરમિયાન કરાવેલા એક્સ-રેનો ફોટો પોસ્ટ કર્યો હતો. આ ફોટામાં દેખાતું ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટરનું નામ પોલીસ માટે આશાનું કિરણ બન્યું અને ત્યારબાદ પોલીસે ગૂગલની મદદથી મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા સહ્યાદ્રી ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટરોની શોધખોળ શરૂ કરી અને એક પછી એક 22 સેન્ટરોનો સંપર્ક સાધ્યો.

પત્નીને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક્સ-રે મોકલ્યો અને પોલીસને મળી મજબુત કડી
પત્નીને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક્સ-રે મોકલ્યો અને પોલીસને મળી મજબુત કડી (Etv Bharat Gujarat)

સતત પ્રયાસો બાદ 14મા ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર પરથી મહત્વની માહિતી મળી. નાસિકના એક ડોક્ટરે પુષ્ટિ કરી કે આરોપી થોડા દિવસ પહેલાં ત્યાં સારવાર માટે આવ્યો હતો. આ માહિતી મળતા જ વાંસદા પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક નાસિક પહોંચી ગઈ. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને સ્થાનિક માહિતીના આધારે પિંપળગાંવ નજીક શેરડીના ખેતરમાં દરોડો પાડી આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો.

પોલીસે આરોપીના કબજામાંથી સગીરાને સુરક્ષિત રીતે મુક્ત કરાવી તેના પરિવારજનોને સોંપી દીધી છે. નવસારી જિલ્લા પોલીસના આ ઓપરેશને બતાવી દીધું છે કે આધુનિક ટેક્નોલોજી અને સૂઝબૂઝભરી તપાસના સંયોજનથી કેટલો પણ ચાલાક ગુનેગાર હોય, કાયદાથી લાંબા સમય સુધી બચી શકતો નથી. સોશિયલ મીડિયા પર છોડી દેવાયેલો એક ફોટો આખરે આરોપીની ધરપકડનું કારણ બન્યો.

આરોપી પરિણીત હોવા છતાં સગીરાને સાથે લઈ ફરાર થયો હતો
આરોપી પરિણીત હોવા છતાં સગીરાને સાથે લઈ ફરાર થયો હતો (Etv Bharat Gujarat)

નરેન્દ્ર સોનીરાવ પવાર નામનો આરોપી 15 વર્ષની સગીરાને ભગાડી મહારાષ્ટ્રમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ છુપાઈને રહેતો હતો. આરોપી પરિણીત હોવા છતાં સગીરાને સાથે લઈ ફરાર થયો હતો. તપાસ દરમિયાન પોલીસને જાણ થઈ કે આરોપીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ મારફતે પોતાની પત્નીને કિડનીમાં પથરીની સારવાર માટે કરાવેલા એક્સ-રેનો ફોટો મોકલ્યો હતો. આ એક્સ-રે પોલીસ માટે મહત્વનો પુરાવો સાબિત થયો. પોલીસે ફોટાના આધારે સંબંધિત ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર સુધી પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી. ત્યાંથી આરોપી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતો નવો મોબાઈલ નંબર અને અન્ય માહિતી મળી આવી. -હરેશ ચાંદુ, ડીવાયએસપી

પછી ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને અલગ-અલગ ટીમોની મદદથી નાસિક જિલ્લાના પિપળગાંવ વિસ્તારમાં આરોપીનું ચોક્કસ લોકેશન શોધી કાઢવામાં આવ્યું. પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડી સગીરાને સુરક્ષિત રીતે તેના માતા-પિતાને સોંપી દીધી. એક નાનકડા એક્સ-રે ફોટોગ્રાફે આખરે પાંચ મહિનાથી પોલીસને ચકમો આપતા આરોપીને જેલના સળિયા પાછળ પહોંચાડી દીધો.

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TAGGED:

NAVSARI POLICE
NAVSARI NEWS
MINOR GIRL KIDNAPPING
સગીરાનું અપહરણ
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