ASIને સસ્તું સોનું અપાવવાની લાલચ આપી કસ્ટડીમાંથી ફરાર થયો, મુંબઈ પહોંચ્યો; આખરે રિક્ષામાં ફરતો ઝડપાયો!
દુષ્કર્મ અને પોક્સો જેવા ગંભીર ગુનાના આરોપી રાધે ઉર્ફે ગોપાલ ઠક્કરને પોલીસ જાપ્તામાંથી ભગાડવામાં ASIની બેદરકારી સામે આવી
Published : November 5, 2026 at 8:06 PM IST
અમદાવાદ: ગંભીર ગુનામાં આરોપી હોય અને તે પોલીસ જાપ્તામાં હોય ત્યારે તેની સુરક્ષા અને દેખરેખની જવાબદારી પોલીસની હોય છે. પરંતુ અમદાવાદમાં એક એવી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં દુષ્કર્મના કેસમાં કાચા કામના કેદી તરીકે સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં રહેલો આરોપી પોલીસ જાપ્તામાંથી જ ફરાર થઈ ગયો હતો. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આરોપી કોઈ જબરદસ્તી કે હુમલો કરીને નહીં, પરંતુ પોલીસકર્મીને સસ્તા ભાવે સોનું અપાવવાની લાલચ આપીને વસ્ત્રાલની જ્વેલર્સની દુકાન સુધી લઈ ગયો હતો અને ત્યાંથી તકનો લાભ ઉઠાવી નાસી છૂટ્યો હતો.
29 ઓક્ટોબરે બનેલી આ ઘટનાએ પોલીસ જાપ્તાની વ્યવસ્થા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા હતા. ફરાર થયા બાદ આરોપી સીધો મુંબઈ પહોંચ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં પૈસા ખૂટી પડતાં ફરી અમદાવાદ આવ્યો હતો. પોલીસથી બચવા માટે તેણે વાળ અને દાઢી કપાવીને પોતાનો દેખાવ પણ બદલી નાખ્યો હતો. જોકે, રામોલ પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે વટવા પાંજરાપોળ ચાર રસ્તા નજીકથી તેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર મામલે રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના PI એસ.એન. ચુડાસમાએ તપાસ અને કાર્યવાહી અંગે વિગતો આપી હતી.
સસ્તા સોનાની લાલચમાં ASI આરોપીને જ્વેલર્સની દુકાને લઈ ગયો
પોલીસ તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, રાધે ઉર્ફે ગોપાલ રાજેશભાઈ ઠક્કર નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા દુષ્કર્મના ગુનામાં આરોપી હતો અને સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં કાચા કામના કેદી તરીકે રાખવામાં આવ્યો હતો. 29 ઓક્ટોબરના રોજ તે પોલીસ જાપ્તામાં હતો અને તેની દેખરેખની જવાબદારી ASI રાજેશભાઈ દયારામભાઈ પાસે હતી.
આ દરમિયાન આરોપીએ ASIને એવી વાત કરી હતી કે તેનો એક ઓળખીતો વ્યક્તિ બજારભાવ કરતાં સસ્તા અને વ્યાજબી ભાવે સોનું અપાવી શકે છે. સસ્તા ભાવે સોનું મળવાની લાલચમાં ASI રાજેશભાઈ આરોપીને પોતાની સાથે વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં આવેલી 'સોના ચાંદી જ્વેલર્સ' નામની દુકાને લઈ ગયા હતા. ત્યાં પહોંચ્યા બાદ આરોપીએ તકનો લાભ લીધો અને પોલીસ જાપ્તામાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ગંભીર ગુનાના આરોપીને જાપ્તામાં રાખવાની જવાબદારી હોવા છતાં તેને જ્વેલર્સની દુકાને લઈ જવાનો નિર્ણય કેવી રીતે લેવાયો અને સુરક્ષાની જરૂરી તકેદારી કેમ રાખવામાં ન આવી, તે મુદ્દે પણ સવાલો ઊભા થયા છે.
વસ્ત્રાલથી સીધો મુંબઈ પહોંચ્યો, પૈસા ખૂટતાં અમદાવાદ પરત ફર્યો
પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કર્યા બાદ પૂછપરછ કરતાં તેની ભાગી છૂટવાની અને ત્યારબાદની હિલચાલ અંગે વિગતો સામે આવી હતી. વસ્ત્રાલની જ્વેલર્સની દુકાનમાંથી ફરાર થયા બાદ રાધે સીધો મુંબઈ ભાગી ગયો હતો. જોકે, મુંબઈમાં તેના નાણાં પૂરા થઈ જતાં તે ફરી અમદાવાદ આવી પહોંચ્યો હતો. અમદાવાદ પરત આવ્યા બાદ તે ગોતા, શાહીબાગ, વટવા અને નરોડા સહિતના વિસ્તારોમાં રિક્ષામાં બેસીને અવરજવર કરતો હતો. પોલીસથી બચવા માટે તેણે પોતાની ઓળખ છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેણે વાળ ટૂંકા કરાવ્યા હતા અને દાઢી પણ કપાવી નાખી હતી, જેથી અગાઉના દેખાવથી અલગ ઓળખ ઊભી કરી શકાય.
પોલીસે જ્યારે તેને પકડ્યો ત્યારે પણ તેણે શરૂઆતમાં ખોટું નામ આપીને પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, પોલીસની પૂછપરછ દરમિયાન તેની ઓળખ અંગેની હકીકત સામે આવી હતી અને તે જ વસ્ત્રાલની જ્વેલર્સની દુકાનમાંથી ફરાર થયેલો રાધે ઉર્ફે ગોપાલ ઠક્કર હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
ASIએ ફરાર થયા બાદ પણ પોલીસને ગેરમાર્ગે દોર્યાનો આક્ષેપ
આ સમગ્ર ઘટનામાં ASI રાજેશભાઈની ભૂમિકા પણ તપાસના કેન્દ્રમાં આવી છે. પોલીસ સમક્ષ આવેલી વિગતો મુજબ, આરોપી ફરાર થયા બાદ ASIએ સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી પોતાના સહકર્મચારીને આરોપી પોતાનો સંબંધી હોવાનું જણાવ્યું હતું. જોકે, તપાસમાં બંને વચ્ચે કોઈ સંબંધ ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
આ ઉપરાંત, આરોપી ફરાર થયા બાદ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં પણ ખોટી માહિતી આપ્યાનો આક્ષેપ છે. શરૂઆતમાં આરોપી માધુપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી ભાગી ગયો હોવાની અને ત્યારબાદ રાત્રે વસ્ત્રાલ ચોકડીથી ફરાર થયો હોવાની વર્ધી લખાવવામાં આવી હતી. આ રીતે આરોપી ક્યાંથી અને કેવી રીતે ફરાર થયો તેની સાચી વિગતો છુપાવવાનો પ્રયાસ થયો હોવાની બાબત પણ તપાસમાં સામે આવી છે.
આ મામલે રામોલ પોલીસે ASI રાજેશભાઈ અને આરોપી રાધે ઉર્ફે ગોપાલ ઠક્કર સામે ગુનો નોંધ્યો હતો. ફરાર આરોપીને ઝડપી પાડ્યા બાદ હવે સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસકર્મીની ભૂમિકા અને જાપ્તામાં થયેલી બેદરકારી અંગે તપાસનો મુદ્દો મહત્ત્વનો બન્યો છે.
મૂળ વડોદરાનો રહેવાસી, મુંબઈમાં મીઠાઈની દુકાન ચલાવતો હતો
પોલીસ તપાસ મુજબ, રાધે ઉર્ફે ગોપાલ ઠક્કર મૂળ વડોદરાનો રહેવાસી છે અને મુંબઈમાં મીઠાઈની દુકાનનો વ્યવસાય કરતો હતો. તેને ક્રિકેટના સટ્ટાની લત હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. મુંબઈમાં વ્યવસાય અને સટ્ટાકીય બાબતો વચ્ચે એક યુવતી સાથે તેના સંપર્ક થયા હતા. ત્યારબાદ યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચરવાના આરોપસર તેની સામે નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો.
આ કેસમાં 30 ઓક્ટોબરના રોજ ચુકાદો આવવાનો હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે. જોકે, ચુકાદા પહેલાં જ આરોપી પોલીસ જાપ્તામાંથી ફરાર થઈ જતાં સમગ્ર મામલો વધુ ગંભીર બન્યો હતો.
આરોપી ઝડપાયો, પરંતુ જાપ્તામાં થયેલી ચૂકનો જવાબ કોણ આપશે?
રામોલ પોલીસે બાતમીના આધારે વટવા પાંજરાપોળ ચાર રસ્તા નજીકથી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી ફરી પોલીસ પકડમાં આવી ગયો હોવા છતાં આ ઘટનાએ પોલીસ જાપ્તાની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે. ગંભીર ગુનાના આરોપીને પોલીસકર્મી પોતાની સાથે જ્વેલર્સની દુકાને કેવી રીતે લઈ જઈ શકે? સસ્તા સોનાની લાલચમાં જાપ્તાની જવાબદારી કેવી રીતે ભૂલાઈ? આરોપી ફરાર થયા બાદ ખોટી માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કેમ થયો?
આરોપીની ધરપકડથી ફરાર થવાનો પ્રકરણ તો હાલ પૂરતું અટક્યું છે, પરંતુ જાપ્તામાં થયેલી બેદરકારી અને પોલીસકર્મીની ભૂમિકા અંગે જવાબદારી નક્કી થવી એટલી જ જરૂરી છે. કારણ કે આરોપી પકડાઈ જવો એ પોલીસની કામગીરીનો એક ભાગ છે, પરંતુ આરોપી પોલીસ જાપ્તામાંથી છટકી જ ન શકે તેવી વ્યવસ્થા જાળવવી પણ પોલીસની એટલી જ મહત્ત્વની જવાબદારી છે.
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