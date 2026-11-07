ભાવનગરમાં એસ.ટી સ્ટેન્ડમાં યુવતીને ઢોર માર મારીને હત્યા કરનાર આરોપીને અંતિમ શ્વાસ સુધી જેલ, 31 દિવસમાં આવ્યો ચૂકાદો
પોલીસ દ્વારા પ્રથમ વખત 31 દિવસમાં કોઈ કેસમાં સજા અપાવવાની ઐતિહાસિક પ્રથમ ઘટના છે.
Published : November 7, 2026 at 5:12 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં રુવાડા ઉભા કરી દે તેવી ઘટના 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ એસ.ટી બસ સ્ટેન્ડમાં બનવા પામી હતી. એક યુવક દ્વારા યુવતીને ક્રૂરતાપૂર્વક ઢીંકાપાટુનો માર મારવામાં આવ્યો હતો. વાળ પકડીને ઘસડવામાં આવી હતી. જોકે યુવતીનું સારવારમાં મૃત્યુ થયા બાદ હત્યાનો ગુનો નોંધાયો હતો. પોલીસે આરોપીને ઝડપી લીધો હતો. પોલીસે 31 દિવસમાં ઇતિહાસમાં કોઈ કેસમાં સજા કરાવવામાં સફળતા મેળવી છે. શું છે સમગ્ર ઘટના જાણીએ?
ત્રીજી સપ્ટેમ્બરે બનેલી એસટી બસ સ્ટેન્ડની ઘટના
નોંધાયેલી ફરિયાદ અને પોલીસ વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે તારીખ 3/9/2026ના રોજ કાજલબેન બારૈયા (32 વર્ષીય) અને રવિ ઉર્ફે બાડો બંને એસટી બસ સ્ટેન્ડમાં હતા. ત્યારે કાજલબેનના કહેવાતા પતિ ફૈઝલ ઉર્ફે ખાટકી રફીકભાઈ લાખાણી ત્યાં આવી ગયો અને શંકાના આધારે તેને કાજલબેન બારૈયાને ગળાના ભાગે, માથાના ભાગે, પડખાના ભાગે, હાથ પગ ઉપર પાટા અને ઢીંકા પાટુનો માર માર્યો હતો અને તેના વાળ પકડીને દિવાલ સાથે માથું અથડાવ્યું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા અને કાજલબેનને સારવારમાં લઈ ગયા બાદ મૃત્યુ નીપજતા હત્યાનો ગુનો નોંધાયો હતો.
સાક્ષીઓનું પણ અપહરણ કરીને ગોંધી રાખ્યા
પોલીસ વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે ભાગુબેન દિલીપભાઈ બારૈયા મૃતકની માતાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના પગલે પોલીસે કુલ 31 સાહેદો પૈકી 14 જેટલા સાહેદોને તપાસ્યા હતા અને 50 જેટલા દસ્તાવેજી પુરાવા 31 કર્યા હતા. જો કે નજરે જોનારા સાક્ષીઓનું પણ અપહરણ કરાવીને ત્રણ દિવસ સુધી ગોંધી રખાવેલ હોવાનો પણ ગુનો નોંધાયો છે.
કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવી અંતિમ શ્વાસ સુધીની સજા
પોલીસ વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે ફૈઝલ ઉર્ફે ખાટકી રફીકભાઈ લાખાણીને કોર્ટ દ્વારા અંતિમ શ્વાસ સુધીની સજા આપવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા પ્રથમ વખત 31 દિવસમાં કોઈ કેસમાં સજા અપાવવાની ઐતિહાસિક પ્રથમ ઘટના છે. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી જ્યારે સામે આવ્યા ત્યારે સમગ્ર શહેર પણ દ્રશ્યો જોઈને દ્રવી ઉઠ્યું હતું. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનામાં અંતિમ શ્વાસ સુધી સજા અપાવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે.
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