ધનસુરામાં 5 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યાનો મામલો, નરાધમને આજીવન કેદની સજા
કોર્ટે કેશરપુરા ગામના આરોપી જયંતિભાઈ અળખાભાઈ પરમારને બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યાના આરોપમાં દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.
Published : August 9, 2026 at 12:37 PM IST
અરવલ્લી: ધનસુરા તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકમાં વર્ષ 2023માં 5 વર્ષની માસૂમ બાળકીનું દુષ્કર્મ બાદ હત્યાના ચકચારી કેસમાં સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે કેશરપુરા ગામના આરોપી જયંતિભાઈ અળખાભાઈ પરમારને દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો ?
વર્ષ 2023માં આરોપીએ 5 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચરી તેની હત્યા કરી હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો હતો. ઘટનાને પગલે ધનસુરા પોલીસ મથકે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી જરૂરી પુરાવાઓ એકત્ર કરી આરોપી વિરુદ્ધ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન સરકાર પક્ષ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા મૌખિક તેમજ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ અને જુબાનીઓને ધ્યાને લઈ સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો હતો.
કોર્ટે આરોપી જયંતિભાઈ અળખાભાઈ પરમારને આજીવન કેદની સજા ફટકારવાની સાથે 70 હજાર રૂપિયાનો દંડ ભરવાનો આદેશ કર્યો છે. ઉપરાંત પીડિત બાળકીના પરિવારને 5 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો પણ હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
આ ચુકાદાથી ગંભીર ગુનાઓમાં કાયદો પોતાનું કામ કરે છે તેવો સંદેશ ગયો છે. તેમજ પીડિત પરિવારને ન્યાય મળ્યો હોવાની લાગણી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
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