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દહેગામ પોક્સો કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા, 30 હજારનો દંડ પણ ફટકાર્યો

ગાંધીનગરની સ્પેશ્યલ પોક્સો કોર્ટે દહેગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા સગીરા સાથેના પોક્સો કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 30 હજારના દંડનો હુકમ કર્યો છે.

દહેગામ પોક્સો કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા
દહેગામ પોક્સો કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 1:06 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગરની સ્પેશ્યલ પોક્સો કોર્ટે દહેગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા સગીરા સાથેના પોક્સો કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 30 હજારના દંડનો હુકમ કર્યો છે.

દહેગામ પોક્સો કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સજા

કેસની વિગત મુજબ, બનાવ સમયે ભોગ બનનાર સગીરાની ઉંમર માત્ર 13 વર્ષ અને 10 માસ હતી. 26 જૂન 2021ના રોજ સગીરાને લલચાવી-ફોસવાલી તેના કાયદેસરના વાલીપણામાંથી ભગાડી લઇ જવામાં આવી હતી. આરોપી અલ્પેશ ઉર્ફે આર્યન અર્ટિગા કાર લઇને આવ્યો હતો અને અન્ય આરોપી તથા સગીરાને કારમાં બેસાડી જુદી જુદી જગ્યાએ લઇ ગયો હતો. અન્ય સાહેદના ઘરે રોકાવાની વ્યવસ્થા કરી આપીને ગુનામાં મદદગારી કરી હોવાનો આરોપ હતો.

આ કેસમાં અન્ય આરોપી દ્વારા સગીરા સાથે વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધવામાં આવ્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. સમગ્ર મામલે દહેગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયા બાદ તપાસ પૂર્ણ કરી ચાર્જશીટ ગાંધીનગરની સ્પેશ્યલ પોક્સો કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી.

કેસની સુનાવણી એડિશનલ સેશન્સ જજ એસ.વી. શર્માની કોર્ટમાં ચાલી હતી. સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ શ્રી સુનિલ એસ. પંડ્યાએ ધારદાર દલીલો કરી આરોપીને સખતમાં સખત સજા કરવાની માગ કરી હતી. ભોગ બનનારની નાની ઉંમર અને ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ સમાજમાં દાખલો બેસે તેવી સજા કરવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

કોર્ટે આરોપી અલ્પેશ ઉર્ફે આર્યન રબારીને IPC કલમ 363 હેઠળ 1 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.10 હજાર દંડ, IPC કલમ 366 હેઠળ 3 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.10 હજાર દંડ, જ્યારે પોક્સો એક્ટની કલમ 4, 5(L), 6, 8 અને 17 હેઠળ 20 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ.10 હજાર દંડની સજા ફટકારી છે. આમ, પોક્સો કોર્ટ દ્વારા આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદ સાથે કુલ રૂ.30 હજારનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

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TAGGED:

POKSO
DAHEGAM POCSO CASE
ACCUSED SENTENCED 20 YEARS
POCSO CASE
DAHEGAM POCSO CASE

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